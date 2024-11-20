Анатомия Томска. Красный дом
Это здание в центре Томска хорошо знакомо горожанам и всегда замечается туристами.
В нашем 10 выпуске проекта «Анатомия Томска», который мы делаем совместно с администрацией города, рассказываем о памятнике архитектуры, который отпразднует свое 125-летие в январе 2025 года.
«Красный дом» из кирпича и песчаника в самом конце XIX века был построен по проекту главного томского архитектора Константина Лыгина для купцов Кухтериных как будущий доходный дом. С 1991 года по настоящее время в здании располагается мэрия Томска. Что происходило с ним за минувшее столетие и какое значение для города имеет этот массивный памятник архитектуры?
— Торговый дом Кухтериных определил характерные ландшафтные очертания Томска, массивный купол башни со шпилем просматривается с отдалённых точек района Юрточной горы — с пр. Ленина и с Татарской слободы — и является главной градостроительной доминантой, — рассказывает председатель городского комитета по сохранению исторического наследия Никита Кирсанов.
В интервью «Томскому Обзору» Лариса Романова, заведующая кафедрой реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ, кандидат архитектуры, многие годы исследующая наследие архитектора, объясняла:
— Константина Лыгина отличало грамотное решение градостроительных задач. Неслучайно нынешняя мэрия видна издалека, от современной площади Ленина. Все его здания очень грамотно встроены в структуру города. Его постройки, в зависимости от градостроительной ситуации, были доминантами, акцентами, привлекающими внимание, или рядовыми зданиями. Лыгина также отличает грамотное функциональное решение объектов, очень удобная, продуманная планировка.
Проект Лыгину заказали учредители торгового дома «Евграф Кухтерин и сыновья». Трехэтажное краснокирпичное здание было построено на пересечении улиц Большая Почтамтская (ныне пр. Ленина) и улицы Нечаевской (сейчас пр. Фрунзе). Сегодня пр. Ленина, 73 — объект культурного наследия регионального значения.
— Здание строили два года — в 1899–1900 годах, оборудовав всеми чудесами техники, которые были доступны в то время: электрическим освещением и паровым отоплением. Здание котельной, кстати, сохранилось и сегодня. Увидеть его можно, зайдя во внутренний двор мэрии. В этой работе Лыгина виден характерный «почерк» архитектора — сочетание красного кирпича с желтым песчаником. Купола, фронтоны, балюстрады кирпичной постройки заимствованы из двух стилей: неоренессанса и необарокко. Выразительный силуэт архитектурному памятнику придаёт высокий восьмигранный купол с башней и часами. Фасад формируют выступающие балконы, создавая дополнительное, «сложное» впечатление за счет игры света и тени, — отмечает Никита Кирсанов.
После постройки здание сдавалось внаем нескольким учреждениям. Часть, выходящую фасадом на ул. Нечаевскую (сегодня это пр. Фрунзе) — все три этажа — арендовало казначейство. Парадный вход в него располагался в части, находящейся рядом с проездной аркой (сейчас это боковой служебный вход в здание мэрии). Второй и третий этаж части здания занимала Казенная палата.
Первый этаж был торговым: там размещались магазин «Потребительского общества» — вход в него был с угла здания, а со стороны проспекта Ленина — торговый зал одного из крупнейших книжных города фирмы «А. Усачев и Г. Ливен». В нем продавались книги, картины, наглядные пособия, канцелярские товары, «фотографические принадлежности», художественные изделия, обои и все для переплетного дела. В 1915 году магазин продали Петру Макушину, и он продолжил работу уже под новой вывеской.
После 1920 года здание национализировали, в нем разместились советские и партийные учреждения. С одной стороны, на протяжении советского периода кухтеринский дом сохранял функциональное назначение административного здания. С другой, планировке и интерьерам его, скорее, не повезло: в 1937–1949 гг. произошли значительные изменения в первый раз. Часть, выходящая фасадом на пр. Ленина, была соединена по второму этажу с рядом стоящим зданием по адресу пр. Ленина, 71. В 1947 году со стороны проспекта Фрунзе был пристроен гараж с пробитием прохода в здание по первому этажу. В те же годы были утрачены исторический шпиль и флюгер.
В конце 1960-х первый этаж занял городской комитет комсомола и отделы Горисполкома — по факту, предшественника мэрии, а третий занимал томский городской комитет компартии.
А через десять лет ценность здания обозначили официально, объявив его объектом культурного наследия по архитектуре и истории (в 1978 и 1980 годах). После развала Советского Союза все здание заняла мэрия города.
Одна из самых любопытных частей здания — башенка-латерна с часами. Они там появились не так давно, хотя и являются сейчас самыми старыми городскими часами в Томске:
— В 1992 году на фонаре главного купола мэрии были установлены действующие часы. Аналогичные есть в пассаже Александрова в Казани, который также построил архитектор Константин Лыгин. Это механические часы, которые функционируют благодаря ручному приводу. Гиря на цепи, приводящая механизм в движение, висит в специальной семиметровой шахте. За сутки гиря опускается на полтора метра, поэтому заводить часы нужно примерно раз в четыре дня, — рассказывает Александр Сковородников, советник комитета по общим вопросам администрации Томска.
Как рассказывал «Томскому Обзору» в 2010 году часовщик мэрии Валерий Мядель, первоначально планировалось, что это будут «часы с боем», но установить бой в столь малом пространстве для часового механизма не удалось. Поэтому от идеи пришлось отказаться. Остались лишь четыре циферблата, которые управляются одним механизмом. Разброс стрелок на всех циферблатах может составлять 3-5 минут, полностью они не синхронизированы, а подводить их можно только все одновременно.
Последняя реставрация бывшего кухтеринского торгового дома прошла в 2020 году, когда отремонтировали кровлю и латерну, часы в центральном окне, декор, покрытие венчающего купола и архитектурные детали на крыше здания. Тогда же были восстановлены шпиль с флюгером по историческим чертежам 1900 года. Эти элементы вернулись на мэрию после почти полувекового отсутствия.
— Два года назад на здании была сделана подсветка купола центральной башни и латерны. Это освежило вид дома в вечернее и ночное время, расставило акценты на архитектурных особенностях. Теперь подсветка ежедневно загорается с наступлением сумерек, — говорит Александр Сковородников, советник комитета по общим вопросам администрации Томска. — Для своих лет здание поддерживается в нормальном, рабочем состоянии. Конечно, как всякое строение «в годах», оно требует ремонта, который, несомненно, повлечет существенные затраты, но современные технологичные материалы позволят продлить жизнь этому уникальному объекту.
Комментарии: Егор Хворенков
Инфографика: Федор Шумилов
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».