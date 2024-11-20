Анатомия Томска. Красный дом

20 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Федор Шумилов

Это здание в центре Томска хорошо знакомо горожанам и всегда замечается туристами.

В нашем 10 выпуске проекта «Анатомия Томска», который мы делаем совместно с администрацией города, рассказываем о памятнике архитектуры, который отпразднует свое 125-летие в январе 2025 года.

«Красный дом» из кирпича и песчаника в самом конце XIX века был построен по проекту главного томского архитектора Константина Лыгина для купцов Кухтериных как будущий доходный дом. С 1991 года по настоящее время в здании располагается мэрия Томска. Что происходило с ним за минувшее столетие и какое значение для города имеет этот массивный памятник архитектуры?

— Торговый дом Кухтериных определил характерные ландшафтные очертания Томска, массивный купол башни со шпилем просматривается с отдалённых точек района Юрточной горы — с пр. Ленина и с Татарской слободы — и является главной градостроительной доминантой, — рассказывает председатель городского комитета по сохранению исторического наследия Никита Кирсанов.

В интервью «Томскому Обзору» Лариса Романова, заведующая кафедрой реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ, кандидат архитектуры, многие годы исследующая наследие архитектора, объясняла:

— Константина Лыгина отличало грамотное решение градостроительных задач. Неслучайно нынешняя мэрия видна издалека, от современной площади Ленина. Все его здания очень грамотно встроены в структуру города. Его постройки, в зависимости от градостроительной ситуации, были доминантами, акцентами, привлекающими внимание, или рядовыми зданиями. Лыгина также отличает грамотное функциональное решение объектов, очень удобная, продуманная планировка.

Монография Ларисы Степановой о Константине Лыгине Фото: Серафима Кузина

Проект Лыгину заказали учредители торгового дома «Евграф Кухтерин и сыновья». Трехэтажное краснокирпичное здание было построено на пересечении улиц Большая Почтамтская (ныне пр. Ленина) и улицы Нечаевской (сейчас пр. Фрунзе). Сегодня пр. Ленина, 73 — объект культурного наследия регионального значения.

— Здание строили два года — в 1899–1900 годах, оборудовав всеми чудесами техники, которые были доступны в то время: электрическим освещением и паровым отоплением. Здание котельной, кстати, сохранилось и сегодня. Увидеть его можно, зайдя во внутренний двор мэрии. В этой работе Лыгина виден характерный «почерк» архитектора — сочетание красного кирпича с желтым песчаником. Купола, фронтоны, балюстрады кирпичной постройки заимствованы из двух стилей: неоренессанса и необарокко. Выразительный силуэт архитектурному памятнику придаёт высокий восьмигранный купол с башней и часами. Фасад формируют выступающие балконы, создавая дополнительное, «сложное» впечатление за счет игры света и тени, — отмечает Никита Кирсанов.

Строительство здания казённой палаты, 1900 г. Фото из фондов ТОКМ

После постройки здание сдавалось внаем нескольким учреждениям. Часть, выходящую фасадом на ул. Нечаевскую (сегодня это пр. Фрунзе) — все три этажа — арендовало казначейство. Парадный вход в него располагался в части, находящейся рядом с проездной аркой (сейчас это боковой служебный вход в здание мэрии). Второй и третий этаж части здания занимала Казенная палата.

Первый этаж был торговым: там размещались магазин «Потребительского общества» — вход в него был с угла здания, а со стороны проспекта Ленина — торговый зал одного из крупнейших книжных города фирмы «А. Усачев и Г. Ливен». В нем продавались книги, картины, наглядные пособия, канцелярские товары, «фотографические принадлежности», художественные изделия, обои и все для переплетного дела. В 1915 году магазин продали Петру Макушину, и он продолжил работу уже под новой вывеской.

Магазин Товарищества Александра Усачева и Германа-Александра Ливена Фото: Почтовая открытка

После 1920 года здание национализировали, в нем разместились советские и партийные учреждения. С одной стороны, на протяжении советского периода кухтеринский дом сохранял функциональное назначение административного здания. С другой, планировке и интерьерам его, скорее, не повезло: в 1937–1949 гг. произошли значительные изменения в первый раз. Часть, выходящая фасадом на пр. Ленина, была соединена по второму этажу с рядом стоящим зданием по адресу пр. Ленина, 71. В 1947 году со стороны проспекта Фрунзе был пристроен гараж с пробитием прохода в здание по первому этажу. В те же годы были утрачены исторический шпиль и флюгер.

В конце 1960-х первый этаж занял городской комитет комсомола и отделы Горисполкома — по факту, предшественника мэрии, а третий занимал томский городской комитет компартии.

Открытки «Томск», издательство «Советская Россия» Фото: Советская открытка, 1983 г.

А через десять лет ценность здания обозначили официально, объявив его объектом культурного наследия по архитектуре и истории (в 1978 и 1980 годах). После развала Советского Союза все здание заняла мэрия города.

Одна из самых любопытных частей здания — башенка-латерна с часами. Они там появились не так давно, хотя и являются сейчас самыми старыми городскими часами в Томске:

— В 1992 году на фонаре главного купола мэрии были установлены действующие часы. Аналогичные есть в пассаже Александрова в Казани, который также построил архитектор Константин Лыгин. Это механические часы, которые функционируют благодаря ручному приводу. Гиря на цепи, приводящая механизм в движение, висит в специальной семиметровой шахте. За сутки гиря опускается на полтора метра, поэтому заводить часы нужно примерно раз в четыре дня, — рассказывает Александр Сковородников, советник комитета по общим вопросам администрации Томска.

Валерий Мядель в башне внутри городских часов. Фото: Евгения Швецова

Как рассказывал «Томскому Обзору» в 2010 году часовщик мэрии Валерий Мядель, первоначально планировалось, что это будут «часы с боем», но установить бой в столь малом пространстве для часового механизма не удалось. Поэтому от идеи пришлось отказаться. Остались лишь четыре циферблата, которые управляются одним механизмом. Разброс стрелок на всех циферблатах может составлять 3-5 минут, полностью они не синхронизированы, а подводить их можно только все одновременно.

Отправка латерны на реставрацию, 2020 год Фото: Елена Фаткулина

Последняя реставрация бывшего кухтеринского торгового дома прошла в 2020 году, когда отремонтировали кровлю и латерну, часы в центральном окне, декор, покрытие венчающего купола и архитектурные детали на крыше здания. Тогда же были восстановлены шпиль с флюгером по историческим чертежам 1900 года. Эти элементы вернулись на мэрию после почти полувекового отсутствия.

— Два года назад на здании была сделана подсветка купола центральной башни и латерны. Это освежило вид дома в вечернее и ночное время, расставило акценты на архитектурных особенностях. Теперь подсветка ежедневно загорается с наступлением сумерек, — говорит Александр Сковородников, советник комитета по общим вопросам администрации Томска. — Для своих лет здание поддерживается в нормальном, рабочем состоянии. Конечно, как всякое строение «в годах», оно требует ремонта, который, несомненно, повлечет существенные затраты, но современные технологичные материалы позволят продлить жизнь этому уникальному объекту.

Комментарии: Егор Хворенков

Инфографика: Федор Шумилов

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