Главный корпус Томской психолечебницы отремонтируют за 200 млн рублей

26 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске разработали проектно-сметную документацию на капитальный ремонт части главного корпуса Томской клинической психиатрической больницы на ул. Алеутская, 4.

Как сообщает Томский центр по охране памятников, подрядчиком выступило ООО «СКИТ-93». В проект вошли работы по ремонту фасада и крыши здания, внутренних помещений и инженерных систем (отопления, электроснабжения, пожарной сигнализации), а также благоустройство территории. Предполагается также, что в рамках ремонта полностью обновят внутреннюю отделку.

В сообщении уточняется, что в отремонтированных помещениях планируют разместить детское отделение: проектом предусмотрены палаты и учебные классы, залы для ЛФК, релаксации, массажа, сенсорная и соляная комнаты, кабинеты психиатра и логопеда, обеденный и музыкальный залы.

Согласно разработанной документации, стоимость ремонта составит более 200 млн рублей.

Напомним, решение о постройке лечебницы было принято Томской городской думой в августе 1899 года. Строительство медучреждения началось через два года. Тогда же был утвержден проект здания лечебницы. На постройку психиатрической больницы, которая продолжалась до 1908 года, было израсходовано 1,5 млн рублей. Первым директором лечебницы был назначен Н. Н. Топорков, ранее возглавлявший Виленскую окружную больницу для душевнобольных.

Комиссия приняла медучреждение 23 октября 1908 года. Тогда же в стены лечебницы прибыли первые пациенты.

Подробнее узнать об истории здания на Алеутской, 4 можно в нашем материале: Казенный дом среди сосен. Что расскажет здание Томской психолечебницы о своем прошлом?

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