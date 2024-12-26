В Томске закрылось кафе «Желток»

26 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Фото: «Желток»

Минувшее воскресенье, 22 декабря, стало последним днем работы для томского кафе «Желток». Оно открылось осенью 2022 года. У заведения в центре города на Ново-Соборной площади была концепция «кафе завтраков». Ранее на его месте располагалось «Сибирское бистро».

— Закрытие кафе «Желток» — это решение, которое далось нам не просто, — сообщила Оксана Альбина, управляющий партнер TORTA, «Гости», NOVA и «Желток». — Это первое закрытие проекта в моей карьере, довольно больно терять… Но мы не можем работать в убыток. На фоне общего подорожания сырья на 15%, роста фонда оплаты труда на 20% в этом году, «Желток», операционно не может себя обеспечивать. Высокая аренда, невысокий трафик, налоговая реформа, все это стало причиной такого решения.

Это больно, в это кафе, я как предприниматель, вложила много сил. Мы анонсировали, что проект, к сожалению, закрывается. Команда работала над ним два года, много трудилась. Мы объявили официальное закрытие, погрустили, пожелали друг другу удачи в новых начинаниях. Это было похоже на выпускной — поставили точку и перешли на новый этап. Нам сложно расстаться с «Желтком», но мы приняли это. И, конечно, настроены продолжать работать.

Обещают, что на месте кафе откроется новый филиал кондитерской Torta с выпечкой, десертами, тортами и напитками. Часть команды «Желтка» перейдет в нее, часть в компании перераспределили по другим своим объектам.



— С подобными проблемами сейчас сталкиваются многие проекты, — пояснила Оксана Альбина. — у кого-то хватает операционной устойчивости с ними справится, а кафе «Желток» было всего два года, мы открылись в не самый благоприятный период. Несмотря на работу команды, опыт, мы не смогли достичь необходимых показателей для успешного функционирования бизнеса. Считаем, закрыть кафе — сегодня самый правильный шаг для нас.

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