В Томске отправили на реставрацию латерну центральной башни здания мэрии

Томский Обзор / Фото: 10 июня 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

Сегодня, 10 июня, в Томске подрядчик «Томскремстройпроект» демонтировал латерну на здании мэрии (пр.Ленина, 73) для дальнейшей ее реставрации, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Это стало вторым этапом реставрации купола, который по заключению ТГАСУ находился в аварийном состоянии. Несколько лет назад был выполнен первый этап реставрации купола», — говорится в сообщении.

Предполагается, что реставрация латерны будет завершена к осени. Планируется восстановить цинковое обрамление, восполнив утраченные элементы декора, выполнить гальваническую обработку деталей. Несущий каркас башни заменят, а также усилят. Перед установкой в латерну будут вмонтированы новые часы. В данный момент сооружено временное покрытие на крыше здания горадминистрации, которое закроет участок демонтированной башенки.

Историческое здание на пр. Ленина, 73 было спроектировано и построено Константином Лыгиным для купцов Кухтериных с 1899 по 1900 г.г., и было по тем временам одним из лучших в плане технического оснащения. Здание трехэтажное, из благородного красного кирпича и песчаника — эта характерная особенность почерка Лыгина. Выразительный силуэт архитектурному памятнику придает высокий восьмигранный купол с башенкой и часами. Выступающие балконы, сложные архитектурные объемы создают живописную поверхность фасада.

Фото: Томский Обзор, admin.tomsk.ru

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