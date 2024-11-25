Команда томского альпиниста вошла в шорт-лист премии «Золотой ледоруб России»

25 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев

Команда томского альпиниста Ивана Темерева и Антона Кашевника вошла в шорт-лист премии «Золотой ледоруб России» за первовосхождение на пик Одесса по маршруту «Путь самурая», сообщается на сайте российской федерации альпинизма.

Вершина находится в ущелье Каравшин в Туркестанском хребте. Высота пика составляет 4 810 метров, а средняя крутизна маршрута, по которому шли альпинисты — 72°.

Команда приступила к обработке маршрута 16 июля, а поднялась на вершину уже 27 июля.

Как уточняет Иван Темерев, к этому маршруту он шел 10 лет. В 2014 году альпинист понял, что на самой большой гранитной стене долины — на пике Одессы - есть рельеф, по которому можно проложить свою «дорогу» к вершине.

— К нашему большому удивлению, мы уложились в свой тайминг, и вечером 27 июля стояли в густом тумане на вершине пика Одесса. Сказать, что мы были довольны, нельзя. Скорее опустошены. Меня грело лишь то, что завтра спуск «на землю», — отметил Иван Темерев. — Радость от окончания десятилетнего проекта пришла только на следующий день после спуска в базовый лагерь.

Фото: Иван Темерев

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