Арборист Дмитрий Звонка: «После обрезки деревья гниют»

20 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Из архива Дмитрия Звонки

Варварская обрезка деревьев — одна из самых горячих томских тем.

Идет ли такой «уход» на пользу зеленым насаждениям, как «омоложенные» деревья выглядит со стороны, и как правильно поддерживать здоровье городских лип и тополей? А также на какие города Европы и России стоит ориентироваться в озеленении?

В этих вопросах нам помог разобраться Дмитрий Звонка — вице-президент Евразийской Ассоциации Арбористов, консультирующий арборист компании Treedoctor, человек, чья работа связана с деревьями уже почти 30 лет.

Заодно и выяснили, как становятся арбористами.

Stop topping trees!

Липы в начале проспекта Ленина после обрезки. Март 2020 года Фото: Вероника Белецкая

— В этом году на центральном проспекте Томска обрезали молодые липы. А уж кроны тополей обрезают постоянно и по всему городу. Что вы можете сказать о таком способе ухода за деревьями?

— Во всем мире это называется топпинг (topping). От такой обрезки деревья начинают загнивать, становятся аварийными. Когда они отрастают, то в месте обрезки остается гниль, поэтому такие деревья разваливаются. Если вообще выживают.

Больное дерево на ул. Нахимова, май 2020 г. Фото: Елена Фаткулина

Топпинг сильно влияет на здоровье деревьев. И, как я вижу на фотографиях, срезы на томских липах сделаны наискосок. Считается, так нужно чтобы вода не застаивалась. Но на самом деле от этого дерево еще сильнее гниет, потому что площадь среза увеличивается. С подобной обрезкой арбористы всего мира пытаются бороться. Даже целое движение есть. Кстати, его участники выпускают специальные майки с надписями «Stop topping trees!».

Деревья после обрезки на склоне Воскресенской горы, май 2020 г. Фото: Владимир Дударев

— Одним из немногих томских успешных примеров работы с деревьями и кустарниками считается Театральный сквер. Что вы можете сказать об этом пространстве?

— Для начала ухода за сквером это прилично, видно, что работали профессионалы, Томский ландшафтный клуб. Если в аллее липам снесли головы, что неестественно для дерева, то в сквере люди явно пытались улучшить структуру кроны. Это важно — она имеет огромное значение для долговечности и здоровья деревьев. Вижу, что в сквере еще не все обрезано, но это грамотно, за один прием всего не сделать, а он, судя по снимкам «до», явно был запущен. Нельзя заниматься деревьями раз в 10 лет, надо делать обрезки регулярно. В Томске, думаю, оптимальный срок — раз в 3 года.

Театральный сквер Фото: Владимир Дударев

— То, что кусты заметно прорежены, это нормально?

— Да, их можно и «под ноль» обрезать, и пусть заново обрастают. Для кустов это нормально. А для деревьев топпинг — это очень плохо, хотя он делается по всей России.

Падают деревья с дефектами

Березы после обрезки на ул. Нахимова, май 2020 г. Фото: Елена Фаткулина

— Почему такая вредная обрезка вообще возможна?

— Все городские регламенты основываются на 153 приказе Госстроя России, в нем обозначена «омолаживающая обрезка». Все сформулировано туманно, но все равно речь идет не о настолько варварской обрезке. И даже для нее нужен профессионал. Судя по тому, что я вижу на снимках, томские липы омолаживали не квалифицированные кадры, а ничего не понимающие в обрезке люди…

После обрезки на ул. Учебной, май 2020 г. Фото: Елена Фаткулина

— Как грамотно поддерживать деревья в хорошем состоянии? Скажите как арборист!

— Все долговечные крупные деревья на улицах города обычно нуждаются в одной и той же обрезке. Структурная обрезка делает деревья прочными, стойкими, неаварийными. Для здоровья дерева важно ветвление, а деревья в Томске стоят, похожие на рогатки. Мало того, что обрезали все ветки и стволы. На главный дефект не обратили внимание — деревья должны быть одноствольные. Особенно такие крупные, как липа, тополь, ясень, клен. Это правило безопасности: многоствольные деревья ломаются, таков закон природы, его нельзя отменить никакими регламентами. Когда убирают верхушки и оставляют «столбики» это не просто некрасиво. Возникает гниль между стволами, они срастаются, защемляется кора, появляется гниль на месте срезов. И чем дальше, тем опаснее дерево. Кстати, липа очень коварная — она может внешне выглядеть совершенно нормально, а внутри быть гнилой.

— Защитники топпинга говорят, что без обрезки деревья будут падать, это правда?

— Правильную санитарную обрезку надо делать раз в 3 года, убирать больные, сухие, гнилые части дерева. Важна и структурная обрезка, она не указана в регламентах, но есть формовочная. Такой подход позволит избежать опасности, деревья не будут падать. Я работал три года главным садовником на ВДНХ, в то время было несколько ураганов. Опыт показал, что падают либо те деревья, у которых проблемы с корневыми системами, либо те, у которых имеются структурные дефекты — многоствольность, слишком большие толстые ветки с защемлением коры.

Болеющая яблоня после жесткой обрезки на Нахимова, май 2020 г. Фото: Елена Фаткулина

— Одну из массовых обрезок деревьев в Томске объясняли тем, что иначе они плохо влияют на почву. Что вы думаете о таком аргументе?

— Сложно найти такую связь. Обычно обрезка дерева на почву никак не влияет, а если его омолодили неправильно, то для почвы, напротив, будет вред.

Яблони, березы, вязы и другие деревья на Нахимова, чья обрезка была произведена весной этого года. Май 2020 г. Фото: Елена Фаткулина

— Как правильно обрезать деревья в Сибири?

— Обрезка в Томске желательна раз в три года, и она должна поддерживать естественную структуру кроны. Неважно, березы, яблони или елки — надо контролировать одноствольность, следить, чтобы вершина была одна. Дальше идут структурные дефекты, к примеру, излишняя загущенность. Но это уже мелочь. У яблонь и черемух надо обращать внимание на ветки — чтобы они отходили по очереди, а не пучками. Пучки опасны — потом деревья начинают в этих местах гнить и разваливаться.

Тополя в роще возле спорткомплекса «Победа» были обрезаны несколько лет назад, после чего деревья засохли. В таком положении они остаются уже несколько лет. Май 2020 г. Фото: Елена Фаткулина

Срок службы дерева — 25 лет

На фото - наполовину спиленные этой весной ели у Лагерного сада Фото: Елена Фаткулина

— Какие деревья хороши для городов?

— Липа одно из лучших, она хорошо себя чувствует в городе, достаточно устойчива, дает густую тень и при правильном уходе долговечна. Правильный уход включает в себя полив, грамотную посадку и регулярную обрезку. Иначе деревья становятся опасными. Что касается посадки, то если саженец заглубить, его основание начинает гнить, и взрослое дерево падает. В Москве были случаи, когда абсолютно на вид здоровые липы в безветренную погоду падали.

— Что лучше сажать в Томске?

— Кроме липы, для вашего климата хороши тополя. Единственное, надо выбирать более прочные и не дающие пуха варианты. Не те, что при Советской власти сажали, не бальзамический тополь, а более приспособленные варианты. Также подойдет Томску карагач (вяз мелколистный), ива. Береза плохо переносит загазованность. Из маленьких деревьев можно брать черемуху Маака, боярышники, рябины.

— Какие европейские страны можно привести в пример с точки зрения арбористики?

— Германия традиционно очень хороша. Там все работы ведут по регламенту, очень четко. Конечно, Голландия и Бельгия радуют, а в Италии и Франции дела с деревьями похуже.

Франкфурт-на-Майне Фото: Елена Фаткулина

— Чем эти страны хороши?

— Они одни из самых крупных производителей деревьев, причем делают это на высоком уровне. Правильно формируют молодые деревья в питомниках, грамотно сажают. Ухаживают тоже активно — все деревья они обрезают вовремя, и быстро меняют, не дают им дорастать до аварийного состояния.

Кстати, в Белоруссии деревья выглядят лучше, чем в России. В Литве и Латвии развивается арбористика. В Риге интересный подход — в центре города есть парк, где люди серьезно относятся к деревьям — берегут их, обрезают, ставят подпорки, если стоит старое историческое дерево.

— Как грамотно сажать дерево?

— Главная проблема — их заглубляют при посадке, они проваливаются и гниют. Уровень посадки должен соблюдаться. Кстати, у меня в инстаграме сейчас каждый день проходят бесплатные мастер-классы, посвященные этой теме.

— Насколько часто в Европе меняют деревья?

— Дерево в городе не должно долго служить. Во всем мире (и, кстати, в СССР) давно считалось, что 40 лет — это предел. Сегодня в Европе средний срок службы деревьев возле проезжей части — 20-25 лет. Тогда все красиво и безопасно. Причем новые деревья сажают уже достаточно большими. Недавно также сделали в Москве на Тверской. Сажать уже большие деревья — это общемировая практика.

Высаженные на Тверской улице в Москве взрослые деревья, 2017 г. Фото: www.mos.ru

— О каких размерах речь?

— Для посадки на улице минимальный диаметр ствола 8 см, высота — около 6 метров.

— По каким принципам должна проводится вырубка?

— Не надо изобретать велосипед. В Германии есть реестр, где записано, в каком году дерево посажено и в каком пора его рубить. Но России такой вариант не подходит — люди боятся рубить. Дело в том, что с посадкой новых связано несколько серьезных проблем. Где взять посадочный качественный материал размеров, желательных для посадки в городе? Причем деревья должны быть адаптированы к климату. Никто не выращивает их в нужных количествах и размерах. Нужны питомники. Вторая проблема –коммунальные службы скажут: «У нас кабели, канализация, нельзя ничего сажать». В других странах есть специальная система посадки с изоляцией коммуникаций, это решаемые вопросы. У нас нет таких регламентов, и есть риск, что посадить новые деревья не получится.

Арбористом может стать каждый

Государственный музей-заповедник "Петергоф" Фото: Александр Попов

— В России какой-то город можно другим привести в пример в плане состояния деревьев?

— Если сравнивать те города, где я бывал (а езжу я много), на общем фоне хорош Петербург. Там видно, что деревья обслуживаются, регулярно обрезаются, причем, часто правильно. Это видно невооруженным глазом. Еще отмечу Екатеринбург и Красноярск, там много внимания уделяется деревьям, их, по крайней мере, стригут. Если обрастающие обрубки не обслуживать, они становятся аварийными. В этих городах за ними следят, и деревья уже не так опасны, да и выглядят ухоженнее. Чувствуется, что там начали заниматься деревьями.

— Для продуманного ухода нужны узкие специалисты?

— Конечно, а в России нехватка экспертов.

— А когда в России появилась арбористика?

— Слово «арбористика» никто не использовал, я первым начал его применять в 2000 году. До этого специалисты были, но никто их так не называл. Можно сказать, что как направление арбористика началась у нас с 2000 года.

Государственный музей-заповедник "Петергоф" Фото: Александр Попов

— И что происходит с нею сегодня, растет ли интерес?

— Значительно растет. В некоторых городах муниципальные компании стали проявлять интерес. Например, в Тюмени к нам на два семинара приезжал главный специалист по озеленению города. В Саратове мы проводили семинар прямо в здании администрации. Общественность возмущается обращением с деревьями, и неравнодушные люди начинают влиять на ситуацию, в результате в некоторых городах муниципальные службы откликаются на их просьбы.

— Откуда берутся арбористы, где можно получить такую профессию?

— Я занимаюсь обучением, в Москве есть школа ухода за деревьями. Пока ничего больше желающим нельзя предложить.

— Студентам для «базы» лучше сначала получить биологическое образование?

— Не принципиально. Научить можно кого угодно. Но есть два уровня специалистов — те, кто непосредственно деревья обрезает, древолазы, для них достаточен уровень ПТУ-техникума. А есть специалисты, им уже нужно высшее образование, и биологическое будет кстати. Но главное — способность и желание учиться. Сложность в том, что у нас почти нет русскоязычной учебной базы. Очень мало таких трудов, есть одна не лучшим образом переведенная книга, есть разрозненные статьи… Арбористика находится в начальной фазе развития. Мы, к сожалению, сильно отстаем от соседей. От той же Прибалтики, хотя мы раньше начали осваивать это направление.

Государственный музей-заповедник "Петергоф" Фото: Александр Попов

Текст: Мария Симонова

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