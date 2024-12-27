Томский театр «Скоморох» вернулся в отремонтированный «Дом науки им. П. И. Макушина»

27 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Вчера, 26 декабря, состоялось официальное открытие отремонтированного объекта культурного наследия федерального значения «Дом науки им. П. И. Макушина». Сейчас в здании вновь расположился Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Р.М. Виндермана.

Обновленный фасад здания Фото: Савелий Петрушев

Капитальный ремонт «Дома науки» начался в середине 2023 года в рамках национального проекта «Культура». За это время были отреставрированы фасад и крыша здания, которой возвращен изначальный зеленый цвет и добавлена подсветка.

Внутри специалисты восстановили лепнину, парадную лестницу и кессонные потолки, а также провели отделку помещений и оборудовали два зрительных зала: «зелёный» на втором и «красный» на третьем этажах.

«Красный» зрительный зал на третьем этаже. Фото: Савелий Петрушев

Новой эффектной деталью интерьера исторического здания стали пять авторских витражей, на центральном из которых изображен символ театра — скоморох.

Витражи в холле театра Фото: Савелий Петрушев

Директор театра куклы и актера «Скоморох» им. Р.М. Виндермана Лидия Ильина поблагодарила всех причастных за проделанную работу. Она отметила, что в отремонтированном здании сотрудникам театра предстоит большая работа. В планах — новые спектакли для всей семьи.

— Мы хотим позиционировать наш театр, как семейный, хотим, чтобы сюда приходили и дети, и родители, чтобы здесь были совместные обсуждения. Это часть наших больших планов, — рассказала Лидия Ильина, отметив, что в следующем году театр планирует представить сразу несколько премьер.

— Безусловно, сейчас мы все испытываем чувство радости от завершения работы и невероятную гордость за то, что мы это сделали, — сообщила начальник Центра по охране памятников Наталья Баранова в разговоре с «Томским Обзором».

Торжественное перерезание ленточки при участии директора театра «Скоморох» Лидии Ильиной, замгубернатора Наталии Киселевой и директора компании-подрядчика Владимира Курбатского. Фото: Савелий Петрушев

Кроме этого, Баранова отметила, что на территории «Дома науки» в рамках ремонта полностью отреставрированы могила Петра Макушина с надписью «Ни одного неграмотного» и возвышающийся над ней фонарь, символизирующий свет знаний. По словам Барановой, последний был восстановлен при участии родственника, который побывал в Томске в этом году.

Фото: Савелий Петрушев

Напомним, что финансирование всех ремонтных работ на здании-памятнике «Дом науки» осуществлялось за счет средств Министерства культуры РФ и администрации региона. На эти цели было выделено более 390 миллионов рублей. Заказчиком выступил ОГАУК «Центр по охране памятников», подрядчиком стала лицензированная организация ООО «МонтажСтрой».

Боковые фасады здания Фото: Савелий Петрушев

Задний фасад Фото: Савелий Петрушев

«Дом науки им. П. И. Макушина» построен по проекту Андрея Крячкова в 1911–1912 годах по инициативе известного на всю Сибирь мецената Петра Макушина, основателя общественной библиотеки и Народного университета, а также издателя двух томских газет. За образец было взято здание народного университета в Москве на Воробьёвых горах. Томский «Дом науки», построенный в стиле модерн, располагал библиотекой, имел восемь аудиторий на 960 мест, семь кабинетов. Проект Крячкова получил первую премию в региональном архитектурном конкурсе, но впоследствии был доработан архитекторами Товием Фишелем и Андреем Лангером.

Последний основательный ремонт в Доме Макушина делали еще в 1970-х. Театр «Скоморох» разместился здесь в 1998 году. В 2014 и 2016 годах здесь были отремонтированы правое и левое крылья здания, заменены перекрытия между всеми этажами, осуществлен ремонт кровли. На время работ театр не переставал показывать спектакли.

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