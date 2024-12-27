Томский театр «Скоморох» вернулся в отремонтированный «Дом науки им. П. И. Макушина»
Вчера, 26 декабря, состоялось официальное открытие отремонтированного объекта культурного наследия федерального значения «Дом науки им. П. И. Макушина». Сейчас в здании вновь расположился Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Р.М. Виндермана.
Капитальный ремонт «Дома науки» начался в середине 2023 года в рамках национального проекта «Культура». За это время были отреставрированы фасад и крыша здания, которой возвращен изначальный зеленый цвет и добавлена подсветка.
Внутри специалисты восстановили лепнину, парадную лестницу и кессонные потолки, а также провели отделку помещений и оборудовали два зрительных зала: «зелёный» на втором и «красный» на третьем этажах.
Новой эффектной деталью интерьера исторического здания стали пять авторских витражей, на центральном из которых изображен символ театра — скоморох.
Директор театра куклы и актера «Скоморох» им. Р.М. Виндермана Лидия Ильина поблагодарила всех причастных за проделанную работу. Она отметила, что в отремонтированном здании сотрудникам театра предстоит большая работа. В планах — новые спектакли для всей семьи.
— Мы хотим позиционировать наш театр, как семейный, хотим, чтобы сюда приходили и дети, и родители, чтобы здесь были совместные обсуждения. Это часть наших больших планов, — рассказала Лидия Ильина, отметив, что в следующем году театр планирует представить сразу несколько премьер.
— Безусловно, сейчас мы все испытываем чувство радости от завершения работы и невероятную гордость за то, что мы это сделали, — сообщила начальник Центра по охране памятников Наталья Баранова в разговоре с «Томским Обзором».
Кроме этого, Баранова отметила, что на территории «Дома науки» в рамках ремонта полностью отреставрированы могила Петра Макушина с надписью «Ни одного неграмотного» и возвышающийся над ней фонарь, символизирующий свет знаний. По словам Барановой, последний был восстановлен при участии родственника, который побывал в Томске в этом году.
Напомним, что финансирование всех ремонтных работ на здании-памятнике «Дом науки» осуществлялось за счет средств Министерства культуры РФ и администрации региона. На эти цели было выделено более 390 миллионов рублей. Заказчиком выступил ОГАУК «Центр по охране памятников», подрядчиком стала лицензированная организация ООО «МонтажСтрой».
«Дом науки им. П. И. Макушина» построен по проекту Андрея Крячкова в 1911–1912 годах по инициативе известного на всю Сибирь мецената Петра Макушина, основателя общественной библиотеки и Народного университета, а также издателя двух томских газет. За образец было взято здание народного университета в Москве на Воробьёвых горах. Томский «Дом науки», построенный в стиле модерн, располагал библиотекой, имел восемь аудиторий на 960 мест, семь кабинетов. Проект Крячкова получил первую премию в региональном архитектурном конкурсе, но впоследствии был доработан архитекторами Товием Фишелем и Андреем Лангером.
Последний основательный ремонт в Доме Макушина делали еще в 1970-х. Театр «Скоморох» разместился здесь в 1998 году. В 2014 и 2016 годах здесь были отремонтированы правое и левое крылья здания, заменены перекрытия между всеми этажами, осуществлен ремонт кровли. На время работ театр не переставал показывать спектакли.
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