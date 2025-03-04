В Томске капитально отремонтируют общежитие политеха на пересечении Кирова-Ленина

В мае этого года в Томске стартует капитальный ремонт общежития №2 Томского политеха, которое располагается на пр. Кирова, 4.

Как сообщают в пресс-службе вуза, проект предполагает, что в здании заменят все инженерные коммуникации, крышу, обновят фасад, сделают современную внутреннюю отделку и закупят новую мебель и бытовую технику. Кроме того, общежитие станет не коридорным, а секционным. В каждой секции из двух комнат будет отдельный санузел и душевая.

После общежития №2 капремонт пройдет в общежитиях по пр. Кирова, 2 (уже готова проектно-сметная документация) и ул. Усова, 13а.

Уточняется, что сейчас в здании, где планируется ремонт, живут студенты Инженерной школы энергетики. всего 240 человек. На время проведения работ, которые продлятся до декабря 2026 года, их переселят в другие общежития.

Общежитие №2 коридорного типа было построено в 1951 году, практически одновременно с общежитием №1 по пр. Кирова, 2. Тогда они считались самыми благоустроенными в Томске. Здания в стиле советского неоклассицизма были первыми каменными многоэтажными общежитиями университета.

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