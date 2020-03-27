Варварская «обрезка»: в Томске в районе Лагерного сада изуродовали аллею молодых лип

27 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

На этой неделе в Томске на проспекте Ленина — практически рядом с Лагерным садом — была произведена варварская «обрезка» аллеи молодых лип.

В пресс-службе мэрии сообщили, что не владеют информацией о подрядчике, производившем эти работы: «Это вообще не наша зона ответственности, не наш подрядчик и мы не являемся заказчиками работ, поэтому прокомментировать не можем. Работы были выполнены с нарушениями — это мы можем подтвердить. Дальше будут думать правоохранительные органы, раз было нарушение», — уточнила сотрудница пресс-службы.

Участок, на котором была произведена обрезка, расположен вдоль 10 корпуса НИ ТПУ. Но в пресс-службе вуза нам сообщили, что вуз не имеет отношения к произведенным работам. Технический директор «Горсетей» подтвердил по телефону нашему корреспонденту, что они так же не имеют отношения к произведенным работам.

В то же время, на этом участке проспекта расположены щиты компании «Зонд-реклама». Сотрудница компании по телефону не смогла подтвердить или опровергнуть корреспонденту «Томского Обзора» причастность рекламно-производственного предприятия к обрезке: «Мы не можем ответить на этот вопрос», — сказала она.

Приказ Госстроя РФ от 15.12.99 п. 153 «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»: 3.1.4.14. Степень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны. Различают слабую, умеренную (среднюю) и сильную обрезки. У молодых деревьев большинства пород целесообразно проводить только слабую обрезку (не более 25-30% величины годичного прироста), так как на концах побегов у них закладываются слабые почки. У средневозрастных деревьев производится умеренная обрезка (до 50% длины годичного прироста), способствуя получению более густой кроны. Годичный прирост липы составляет порядка 50 см. в высоту и 40 см. в ширину.

Фото: Вероника Белецкая

Тэги/темы: