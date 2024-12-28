«Ростелеком» подключил комплекс цифровых сервисов в новой многоэтажке в Томске

28 декабря 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» оборудовал смарт-сервисами новостройку в переулке Шпальном в Томске. Новоселам стали доступны «Умный домофон», системы контроля учета доступа и электроэнергии и видеонаблюдение.

Первые владельцы недвижимости начали получать ключи от квартир в канун нового года. Вместе с представителями застройщика на встрече с жильцами присутствовал сотрудник оператора, который помогал установить приложение «Ключ» и консультировал по работе платформы.

Цифровая экосистема «Ключ» — это комплекс сервисов, которыми абоненты управляют дистанционно с помощью приложения на смартфоне. Жители многоэтажки на Шпальном теперь могут просматривать записи с камер видеонаблюдения, открывать дверь в подъезд и генерировать временные гостевые коды. К одной учетной записи привязывается до 10 пользовательских устройств.

Также «Ростелеком» оборудовал этот дом умными счетчиками, которые собирают данные о потоках электричества, обрабатывают их и передают в ресурсоснабжающую организацию, и установил систему СКУД для ограничения несанкционированного доступа в техническое помещение. Кроме этого, собственники могут обратиться в управляющую компанию и дополнительно подключить «Умный шлагбаум».

«Сегодня 90 процентов девелоперов закладывают строительство оптоволокна и установку умных сервисов еще на этапе проектирования. Это стало нормой для современного жилья. Для покупки недвижимости люди чаще делают выбор в пользу высокотехнологичных домов, которые обеспечивают повышенную безопасность и комфорт», — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

«В своих мониторингах мы наблюдаем растущую активность пользователей приложения „Ключ“. За десять месяцев этого года количество открытий подъездной двери через смартфон увеличилось в два раза», — отметила директор по работе с массовым сегментом Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

Подробную информацию о продуктах платформы «Ключ» можно получить по телефону 8 800 301 05 50 или посмотреть на сайте компании.

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