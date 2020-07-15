Тополя у томского Политеха: что было и что будет?

15 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

В начале июля на проспекте Ленина, возле второго и третьего корпусов Томского политехнического университета (пр. Ленина, 43 и 43а), вырубили деревья.

Эта рубка — часть проекта по сносу старых и высадке новых деревьев на участке проспекта Ленина от Лагерного сада до площади Ново-Соборной. Всего по этому плану предполагается к вырубке 71 тополь, 5 вязов и 5 ив, находящихся в неудовлетворительном состоянии — это составляет 7,5% существующих древесных насаждений на данном участке.

Возле второго корпуса, как видно по проекту, сосредоточено большое количество деревьев, признанных аварийными — их около 50, поэтому потери особенно заметны.

Участок 5 плана сносимых насаждений Эскизный проект озеленения пр. Ленина от Лагерного сада до пр. Ленина, 65

Участок 6 плана сносимых насаждений Эскизный проект озеленения пр. Ленина от Лагерного сада до пр. Ленина, 65

Вместо снесенных деревьев всего на участке от Лагерного сада до Ново-Соборной предполагается высадить 185 лип, 616 высоких декоративных кустарников на газонных полосах между проезжей частью и тротуаром и 2109 кустарников в живых изгородях.

Как следует из проекта, возле корпусов ТПУ планируют, кроме лип, высадить также рябинник, калину, сирень и другие кустарники.

Участок 5 посадочного плана Эскизный проект озеленения пр. Ленина от Лагерного сада до пр. Ленина, 65

Участок 6 посадочного плана Эскизный проект озеленения пр. Ленина от Лагерного сада до пр. Ленина, 65

Вырубка тополей у корпусов ТПУ вызвала неоднозначную реакцию томичей в социальных сетях и побудила написать обращение к мэру Томска с требованием прекратить снос деревьев и провести проверку деятельности ландшафтной комиссии.

Тем не менее, как рассказал в интервью «Томскому Обзору» профессиональный арборист (специалист по уходу за деревьями) Дмитрий Звонка, предельный срок службы дерева в условиях города — 40 лет, тогда как тополям у Политеха не меньше 60-70 лет. А председатель томского ландшафтного клуба Лариса Куровская считает, что по законам ландшафтной архитектуры нельзя выборочно вырубать отдельные деревья из аллеи — это нарушит ее целостность. Необходимо менять все деревья сразу.

— Старые деревья менять на новые надо — это однозначно. Многие тополя там находятся в плохом состоянии, потому что их один раз обрезали в неподходящее время, раны не были обработаны, в результате спящие почки не все проснулись, многие деревья заразились трутовиками. Их действительно нужно сносить, — сказал ботаник, эколог, Заслуженный профессор ТГУ Александр Ревушкин. — Другое дело, что садить вместо тополей и изменять ли полностью традиционный вид? Я считаю, что нужно сохранять какую-то преемственность или традиции. Скорее всего, там собираются посадить липы, это сейчас такая мода у нас в Томске. Липы растут очень медленно, болеют. А тополя растут быстро, и если на место тополей посадить снова тополя, то через три, даже через два года все будет прекрасно.

Фактически, сейчас Томск впервые за много десятилетий столкнулся с проблемой вырубки состарившихся зеленых насаждений. Это меняет облик города, часто болезненно воспринимается жителями, не всегда происходит грамотно и оправданно. Но очевидно, что необходим понятный механизм взаимодействия муниципальной ландшафтной комиссии с общественностью и профессиональная системная работа с зелеными насаждениями, включающая не только посадки, но и уход за ними.

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