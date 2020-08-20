Режим самоизоляции в Томской области для работающих старше 65 лет продлен до 6 сентября

20 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 20 августа, губернатором Томской области Сергее Жвачкиным, возглавляющим региональный штаб по предупреждению распространения COVID-2019, был продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 6 сентября.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, работающие старше 65 лет смогут оформить еще один больничный.

Лист нетрудоспособности может быть оформлен, если работник не переведен на дистанционную форму труда, не находится в отпуске или на больничном по другому основанию, не находится на оплачиваемых выходных.

«Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели предоставляют в Фонд социального страхования. На период действия больничного необходимо соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания», — отметил управляющий Томским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Дмитрий Панкратов.

Подробную информацию можно получить по телефонам горячей линии:

Томское региональное отделение ФСС: 8 (3822) 60-84-70 (понедельник–четверг — с 8 до 17 часов, пятница — с 8 до 16);

ФСС России: 8 800 302 7549 (круглосуточно).

С учетом последних данных в Томской области зарегистрированы 5150 случая COVID-19, 3955 человек выздоровели, 57 скончались.

Напомним, ранее оперативный штаб принял решение снять запрет на посещение детьми спортивных учреждений. Ранее губернатор продлил режим ограничений в Томской области до конца августа. Однако в регионе разрешили работу всем кафе и ресторанам. День знаний в регионе будет проходить в очном формате. Также ранее сообщалось, что школах региона, где это возможно, будет введен двухсменный режим.

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