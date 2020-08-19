В Томской области сняли запрет на посещение детьми спортивных учреждений

19 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня, 19 августа, региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса принял решение разрешить детям до 14 лет посещать учреждения спорта. Также будут сняты действующие ограничения по занятиям контактными видами спорта, сообщает пресс-служба обладминистрации. 1

«Эпидобстановка наконец-то позволила нам дать возможность заниматься спортом не только взрослым, но и детям, — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Программы спортивной подготовки теперь могут вести и детско-юношеские спортшколы. Разумеется, при этом физкультурно-спортивные организации обязаны соблюдать санитарно-эпидемический режим».

По словам губернатора, если эпидобстановка будет оставаться благоприятной, 1 cентября будут полностью открыты детские учреждения дополнительного образования — детско-юношеские спортшколы, школы искусств, дома творчества. До 25 августа профильные департаменты образования, культуры и спорта должны провести оценку готовности этих учреждений.

Ранее губернатор продлил режим ограничений в Томской области до конца августа. Однако в регионе разрешили работу всем кафе и ресторанам. День знаний в регионе также будет проходить в очном формате. Также ранее сообщалось, что школах региона, где это возможно, будет введен двухсменный режим.

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