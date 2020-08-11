Двухсменный режим введут в томских школах для профилактики распространения коронавируса

11 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Власти Томской области для профилактики распространения коронавируса приняли решение ввести двухсменный режим в школах, где это возможно, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента общего образования Томской области Ирину Грабцевич.

«Наша задача — развести потоки (учеников — прим.ред.), чтобы исключить массовое скопление. Предполагается там, где возможно, ввести двухсменный режим на этот период (распространения коронавируса — прим.ред.), чтобы уменьшить одновременное нахождение большого количества учеников в здании школы», — сказала Грабцевич.

Также предполагается, что приходить в школу ученики будут в разное время.

«Например, к 8 утра будут приходить старшеклассники, у которых больше всего уроков, потом — средние классы», — пояснила Грабцевич.

Кроме того, на входе будут проводиться обязательные измерение температуры и обработка рук, во время перемен в кабинетах и во время уроков в коридорах будет проветривание.

1 сентября в Томской области работу начнут 310 школ, 119 детсадов и 72 учреждения допобразования.

Напомним, в Томской области установлены 4 682 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 3 275 человек, умерших 45. Коэффициент распространения инфекции находится на уровне 1. Ранее в Томской области продлили режим ограничений до конца августа. При этом День знаний в Томской области будет проходить в очном формате. До этого в Томской области разрешили работу открытых веранд ряда заведений, затем их список был увеличен. Также в регионе разрешили очную работу автошкол и музеев. Также 28 июля была разрешена работа фитнес-клубов и бассейнов, отвечающих определенным требованиям. Также в Томской области возобновляется внутрирегиональное авиасообщение.

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