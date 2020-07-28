В Томской области разрешили работу фитнес-клубам и бассейнам

28 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Сегодня, 28 июля, региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции разрешил работу физкультурно-спортивных организаций, которые соответствуют установленным рекомендациям и санитарным требованиям. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий штаб, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Знаю, как все скучали по тренировкам, пока спортивные залы и бассейны были закрыты, но эпидобстановка позволила открыть их только сейчас, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Очень надеюсь, что владельцы, тренеры и посетители бассейнов и клубов будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, это главное условие для работы».

Спортучреждения могут начать работу, направив соответствующее уведомление на сайт работа.томск.рф и получив согласование о начале деятельности.

В сообщении уточняется, что возобновить работу смогут открытые и закрытые спортсооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны не менее 25-ти метров, а также фитнес-клубы площадью не менее 200 квадратных метров. У всех посетителей должна измеряться температура, посещение объектов лицами моложе 14-ти и старше 65-ти лет не допускается. Запрещены занятия контактными видами спорта. Разрешены уличные тренировки в группах.

При этом в помещениях ограничивается одновременное присутствие занимающихся из расчета 1 человек на 15 квадратных метров. В залах и бассейнах должно быть обеспечено наличие душевых и туалетных комнат, мыла, бумажных полотенец, дезинфекционных средств, проточной воды в свободном доступе. В помещениях обязательна социальная дистанция в 1,5 метра.

Напомним, на минувшей неделе в Томской области разрешили работу открытых веранд ряда заведений, затем их список был увеличен. Также в регионе разрешили очную работу автошкол и музеев.

По последним данным, за весь период в Томской области установлены 3979 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2484, умерших 31. Коэффициент распространения инфекции в регионе поднялся до 0,78, что соответствует второму этапу выхода из режима самоизоляции.

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