Томские автошколы возобновляют работу

Томский Обзор / Фото: 22 июля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Автошколам Томска разрешено оказывать услуги населения города в очном формате, согласно распоряжению администрации Томской области.

В документе отмечается, что гражданам запрещается посещать организации, «осуществляющих вид экономической деятельности „образование профессиональное дополнительное“ (код ОКВЭД2 85.42), за исключением организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих вид экономической деятельности „деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств“ (код ОКВЭД2 85.42.1)».

При этом, в связи с действующим на территории региона режимом, до начала работы автошколам необходимо направить уведомление через сайт работа.томск.рф.

По данным пресс-службы мэрии, в 2020 году на территории города Томск действуют 48 автошкол.

Напомним, 10 июля губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности, введенный в конце марта, до 1 августа. В свое обращении от отмечал, что в случае, если эпидобстановка будет стабильной, в регионе откроют летние веранды и автошколы, а затем спорткомплексы и фитнес-клубы. Ранее томские рестораторы, а также руководитель танцевальной школы Петр Горецкий обращались к губернатору региона с просьбой открыть кафе, рестораны, танцклассы и фитнес-центры из-за угрозы банкротства и потери сотрудниками этих бизнесов рабочих мест.

Накануне, 21 июля, в Томской области заработали открытые веранды.

По последним данным коэффициент распространения инфекции в Томской области находится на уровне 1,07.

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