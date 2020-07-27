В Томской области разрешили работу музеев, зоопарков и уличных аттракционов

27 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня, 27 июля, региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции разрешил работу музеям, зоопаркам и аттракционам на открытом воздухе. Соответствующее решение подписал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Руководители открываемых учреждений и предприниматели, возобновляющие работу, должны направить уведомление об этом на сайт работа.томск.рф, принимая на себя обязательства по соблюдению санитарно-противоэпидемических требований Получив согласование, они могут начать работу.

«Принимая решение о снятии ограничений, мы руководствуемся прежде всего эпидемической обстановкой в Томской области. Сегодня она стабильная, но все еще напряженная, с учетом неблагополучия у наших соседей», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб.

Он также отметил, что при принятии решения об открытии летних веранд, музеев и уличных аттракционов власти рассчитывают на неукоснительное соблюдение предпринимателями противоэпидемических требований и ответственное поведение потребителей услуг.

«Эпидемия уходит, но не так быстро, как всем нам этого хочется, и беспечности быть не должно», — сообщил Сергей Жвачкин.

Согласно санитарно-противоэпидемическим требованиям, в зале музея могут одновременно находиться не более пяти человек, обязательны маски и обработка рук. При использовании аттракционов на открытом воздухе должна соблюдаться дистанция в полтора метра при рассадке и использовании кассы, обязательна бесконтактная оплата, исключены для использования надувные батуты.

«Мы начинаем подготовку и музей и его все филиалы откроют свои двери с 4 августа 2020 года», — сообщили сотрудники Томского областного краеведческого музея им.М.Б.Шатилова.

«Если честно не ожидали, но работать уже очень хочется и со стороны посетителей большой спрос», — отметили в Музее истории Томска.

Напомним, ранее в регионе была разрешена работа открытых веранд ряда заведений, а также очная работа автошкол.

На сегодняшний день коэффициент распространения COVID-19 в Томской области сохраняется на уровне 0,74.

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