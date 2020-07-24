В Томске разрешили работу 31 открытой веранде, еще несколько десятков на подходе

24 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Плотникова

Со вторника, 21 июля, ряду томских заведений разрешили работу открытых веранд в рамках послабления режима самоизоляции.

«Предприниматели, которые собирались открыть летнее кафе, были в курсе о рекомендациях. Как только они были готовы, ими направлялось уведомление. Предприниматели создавали группы в соц. сетях, где обсуждали друг с другом и с нашими специалистами, как подготовиться к открытию, при этом соблюдая все рекомендации. Если представители заведений понимали, то не соответствуют, то и не подавали заявки», — отметил заместитель начальника Департамента потребительского рынка Томской области Станислав Долгушин.

Он также отметил, что среди обязательных требований — размещение на видных местах номера служб, по которым можно сообщить о нарушениях.

«После звонка, оперативно должны прибыть соответствующие службы и разобраться с ситуацией на месте», — сообщил Станислав Долгушин.

На сегодняшний день разрешение на работу получило 31 заведение. В департаменте отметили, что проверки продолжаются, но уже не так интенсивно. Предполагается, что через пару дней будут открыты больше заведений.

О случаях нарушений в организации работы летних веранд томичи могут сообщить по телефону 8-999-316-02-87 с 9.00 до 21.00. В ночное время — по номеру 02 (102 с мобильных).

Напомним, для возобновления деятельности открытых веранд было необходимо подать уведомление о готовности к работе через сервис работа.томск.рф. После этого представители муниципальных органов, а также областного Департамента потребительского рынка отправлял специалистов на место для проведения проверки. Если все рекомендации были соблюдены, то заведения получали уведомление о возможности открытия.

Для начала работы заведения должны отвечать следующим требованиям: персонал в средствах индивидуальной защиты, организация условий обработки рук антисептиками для персонала и посетителей, использование одноразового или онлайн-меню, расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 метров или установка перегородок между столами. В сообщении также отмечается, что предприятия, нарушившие установленные рекомендации, прекратят работу.

Список открытых веранд, которым разрешено работать в Томске:

Название Адрес Режим работы TomYamBar пр.Фрунзе, 61 11.00-23.00 Ресторан «Рыба-Рис» проспект Кирова, дом 5, строение 5 Пн-чт, вскр — 11.00-22.00, Пт, сб — 11.00-23.00 Ресторан «Кухтерин» ул.Нахановича, 9 12.00-23.00 Город 70. Шатер №1 ул.Советская, 45 Вс-Чт — 12.00-21.00

Пт, Сб — 12.00-00.00 Трактир «Заречный» ул.Сенная Курья, 6 11.00-00.00 «Багет Омлет» пр.Ленина, 55 Пн-Чт, Вс 10.00-00.00

Пт, Сб — 10.00-02.00 «Medium –please» пр.Ленина, 55 Пн-Чт, Вс 10.00-00.00

Пт, Сб — 10.00-02.00 Кафе «Парад –Парк» ул. Сенная Курья, 9 17.00-23.00 Трактир «Вечный зов» ул. Советская, 47 12.00-01.00 Бургерная «Ребро» пр.Ленина, 77а 12.00 — 23:00, в пятницу и субботу до 00.00 Студия вкуса «Лофт» ул. Никитина, 8Б 12.00-21.00 «Дом пива У Крюгера» ул.Аркадия Иванова, 18а 12.00-00.00 Ресторан «Кастелло» ул.Мельничная, 11 12.00-01.00 Бар «Прокрафт» ул. Розы Люксембург, 5/1 Вс-Чт 12.00-00.00

Пт, Сб 12.00-02.00 «Лавка радости» ул. Полины Осипенко, 10 9.00-21.00 Кафе «Pastamamа» пр.Ленина, 121 10.00-22.00 Кафе –кондитерская «Klaus» ул. Никитина, 43



ул. Карташова, 35 10.00-20.00 Ресторан «Река 827» пер.Кооперативный, 2 12.00-00.00 «Ассорти» ул. Усова, 6, стр. 12 Ресторан «Пряности и радости» пл.Ленина, 10 12.00-00.0 Трактир «Сибирская Трапеза» ул. Карла Маркса, 20А 12.00-02.00 Ресторан «Prado» ул. Яковлева, 15 8.00-22.00 Столовая «Винегрет» пр. Фрунзе, 103 7.45-18.00 — будни

9.00 — 18.00 — выходные «Мишка-бар» ул. Учебная 46 19.00 — 02.00 Ресторан «Снегири» пр. Ленина, 84 Паб «Клевер» пр. Ленина, 41 Ресторан общественного питания «KFC» пр.Мира, 30

ул.Елизаровых, 13

пр.Ленина, 51а

пр.Ленина, 1в «Макдональдс» ул. Красноармейская, 123а Кафе «Гости» пр. Фрунзе, 90 Стерео-кафе «Санта-Моника» ул.Кулева, 26 Ресторан «Сибирь» пр. Ленина, 91 Ресторан «Йохан-пивохан» ул.Беленца, 9/1

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