В Томске разрешили работу 31 открытой веранде, еще несколько десятков на подходе
Со вторника, 21 июля, ряду томских заведений разрешили работу открытых веранд в рамках послабления режима самоизоляции.
«Предприниматели, которые собирались открыть летнее кафе, были в курсе о рекомендациях. Как только они были готовы, ими направлялось уведомление. Предприниматели создавали группы в соц. сетях, где обсуждали друг с другом и с нашими специалистами, как подготовиться к открытию, при этом соблюдая все рекомендации. Если представители заведений понимали, то не соответствуют, то и не подавали заявки», — отметил заместитель начальника Департамента потребительского рынка Томской области Станислав Долгушин.
Он также отметил, что среди обязательных требований — размещение на видных местах номера служб, по которым можно сообщить о нарушениях.
«После звонка, оперативно должны прибыть соответствующие службы и разобраться с ситуацией на месте», — сообщил Станислав Долгушин.
На сегодняшний день разрешение на работу получило 31 заведение. В департаменте отметили, что проверки продолжаются, но уже не так интенсивно. Предполагается, что через пару дней будут открыты больше заведений.
О случаях нарушений в организации работы летних веранд томичи могут сообщить по телефону 8-999-316-02-87 с 9.00 до 21.00. В ночное время — по номеру 02 (102 с мобильных).
Напомним, для возобновления деятельности открытых веранд было необходимо подать уведомление о готовности к работе через сервис работа.томск.рф. После этого представители муниципальных органов, а также областного Департамента потребительского рынка отправлял специалистов на место для проведения проверки. Если все рекомендации были соблюдены, то заведения получали уведомление о возможности открытия.
Для начала работы заведения должны отвечать следующим требованиям: персонал в средствах индивидуальной защиты, организация условий обработки рук антисептиками для персонала и посетителей, использование одноразового или онлайн-меню, расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 метров или установка перегородок между столами. В сообщении также отмечается, что предприятия, нарушившие установленные рекомендации, прекратят работу.
Список открытых веранд, которым разрешено работать в Томске:
|Название
|Адрес
|Режим работы
|TomYamBar
|пр.Фрунзе, 61
|11.00-23.00
|Ресторан «Рыба-Рис»
|проспект Кирова, дом 5, строение 5
|
Пн-чт, вскр — 11.00-22.00,
Пт, сб — 11.00-23.00
|Ресторан «Кухтерин»
|ул.Нахановича, 9
|12.00-23.00
|Город 70. Шатер №1
|ул.Советская, 45
|Вс-Чт — 12.00-21.00
Пт, Сб — 12.00-00.00
|Трактир «Заречный»
|ул.Сенная Курья, 6
|11.00-00.00
|«Багет Омлет»
|пр.Ленина, 55
|Пн-Чт, Вс 10.00-00.00
Пт, Сб — 10.00-02.00
|«Medium –please»
|пр.Ленина, 55
|
Пн-Чт, Вс 10.00-00.00
|Кафе «Парад –Парк»
|ул. Сенная Курья, 9
|17.00-23.00
|Трактир «Вечный зов»
|ул. Советская, 47
|12.00-01.00
|Бургерная «Ребро»
|пр.Ленина, 77а
|12.00 — 23:00, в пятницу и субботу до 00.00
|Студия вкуса «Лофт»
|ул. Никитина, 8Б
|12.00-21.00
|«Дом пива У Крюгера»
|ул.Аркадия Иванова, 18а
|12.00-00.00
|Ресторан «Кастелло»
|ул.Мельничная, 11
|12.00-01.00
|Бар «Прокрафт»
|ул. Розы Люксембург, 5/1
|Вс-Чт 12.00-00.00
Пт, Сб 12.00-02.00
|«Лавка радости»
|ул. Полины Осипенко, 10
|9.00-21.00
|Кафе «Pastamamа»
|пр.Ленина, 121
|10.00-22.00
|Кафе –кондитерская «Klaus»
|ул. Никитина, 43
ул. Карташова, 35
|10.00-20.00
|Ресторан «Река 827»
|пер.Кооперативный, 2
|12.00-00.00
|«Ассорти»
|ул. Усова, 6, стр. 12
|Ресторан «Пряности и радости»
|пл.Ленина, 10
|12.00-00.0
|Трактир «Сибирская Трапеза»
|ул. Карла Маркса, 20А
|12.00-02.00
|Ресторан «Prado»
|ул. Яковлева, 15
|8.00-22.00
|Столовая «Винегрет»
|пр. Фрунзе, 103
|7.45-18.00 — будни
9.00 — 18.00 — выходные
|«Мишка-бар»
|ул. Учебная 46
|19.00 — 02.00
|Ресторан «Снегири»
|пр. Ленина, 84
|Паб «Клевер»
|пр. Ленина, 41
|Ресторан общественного питания «KFC»
|
пр.Мира, 30
|«Макдональдс»
|ул. Красноармейская, 123а
|Кафе «Гости»
|пр. Фрунзе, 90
|Стерео-кафе «Санта-Моника»
|ул.Кулева, 26
|Ресторан «Сибирь»
|пр. Ленина, 91
|Ресторан «Йохан-пивохан»
|ул.Беленца, 9/1