Режим ограничений в Томской области продлили до осени

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 31 июля, губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим ограничений до 31 августа, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Несмотря на стабильную ситуацию в нашей области, она может резко ухудшиться, если мы полностью выйдем из режима ограничений, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Главные ограничения — это обязательный масочный режим в транспорте, в магазинах, торговых центрах и других закрытых людных местах, а также дезинфекция рук и самоизоляция для людей группы риска. Эти ограничения были и будут. Мы должны учиться на чужих ошибках, а не повторять их. Пока нет вакцины, главное лекарство от болезни — это наше ответственное поведение».

При этом глава региона подчеркнул, что регион максимально открыл учреждения сферы услуг, чья деятельность была остановлена из-за эпидемии. Среди них летние веранды и спортивные учреждения. Также губернатор отметил, что до осени однозначно будут запрещены все массовые мероприятия, в том числе и «Праздник топора.

Также губернатор поставил задачу сохранить работу всех респираторных госпиталей, деятельность обсерваторов под Томском, наращивать приобретение нового медицинского оборудования, активно продолжать тестирование и начать подготовку к массовой вакцинации против гриппа, которая начнется в сентябре.

«Успокаиваться самим и успокаивать других рано, мы должны победить в войне с эпидемией, сохранив здоровье и жизнь людей», — подчеркнул глава региона.

Напомним, режим ограничений из-за COVD в Томской области был введен в Томской области 18 марта, когда в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. Затем он несколько раз продлевался, в том числе и со смягчениями.

Ранее в Томской области разрешили работу открытых веранд ряда заведений, затем их список был увеличен. Также в регионе разрешили очную работу автошкол и музеев. Также 28 июля была разрешена работа фитнес-клубов и бассейнов, отвечающих определенным требованиям.

По последним данным в Томской области за весь период установлен 4091 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 2593 человека, умерших 34.

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