День знаний в Томской области пройдет в традиционном формате

Томский Обзор / Фото: 4 августа 2020 // Фото: Мария Аникина

В нынешнем году День знаний в школах, вузах и ссузах Томской области пройдет в традиционном, очном формате. Об этом сегодня, 4 августа, заявил губернатор региона Сергей Жвачкин.

«Эпидемия внесла изменения во все мероприятия этого года. 1 сентября не стало исключением, - сказал губернатор Сергей Жвачкин, открывая совещание в администрации Томской области. - Однако нам важно уже сегодня решить, как пройдет День знаний в наших городах и районах. Нашего решения, ждут без преувеличения, десятки тысяч школьников, студентов, учителей и преподавателей».

Губернатор также уточнил, что на данный момент эпидобстановка позволяет начать учебный год в очном режиме, но при этом должны неукоснительно выполняться рекомендации санитарных врачей. Сергей Жвачкин акцентировал внимание участников встречи, что главные требования это режима – обязательное социальное дистанцирование и обязательное использование защитных масок и средств дезинфекции в транспорте, магазинах и людных закрытых общественных местах.

«Нам всем нужно свыкнуться с мыслью, что с масками мы не расстанемся до тех пор, пока каждому из нас не будет поставлена вакцина от коронавируса, - подчеркнул глава Томской области. – Мы рассчитываем, что вакцинация начнется осенью, вместе с прививками от нового типа гриппа».

Губернатор также напомнил об опасности болезни и необходимости «не только привыкнуть к маскам и дистанции сами, но и приучить к этому наших детей».

Напомним, на сегодняшний день в Томской области зафиксированы 4358 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2901, умерших 40. Коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,93, что соответствует первому этапу выхода из режима самоизоляции, который разрешает прогулки и занятия спортом на улице, работу небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей, возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями.

Ранее в Томской области разрешили работу открытых веранд ряда заведений, затем их список был увеличен. Также в регионе разрешили очную работу автошкол и музеев. Также 28 июля была разрешена работа фитнес-клубов и бассейнов, отвечающих определенным требованиям.

Напомним, ранее губернатор продлил режим ограничений в Томской области до конца августа.

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