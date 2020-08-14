Всем кафе и ресторанам Томска разрешили работу

14 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Елена Питер

Сегодня, 14 августа, региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции разрешил работу всех заведений общественного питания в Томске и Северске, а также летних веранд во всех районах области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Заведения общепита в Томске и Северске, в соответствии с распоряжением обладминистрации, смогут начать работу после подачи уведомления на сайт работа.томск.рф и при условии выполнения установленных оперативным штабом требований.



«В отличие от летних веранд, заведения общепита в помещениях будут принимать гостей только до 23 часов. Вчетвером за одним столиком смогут сидеть только члены одной семьи. Большой компании разрешат сесть за один столик только если ее участники докажут факт проживания в одном помещении. В остальных случаях за одним столиком будут обслуживать не более двух гостей», — говорится в сообщении.

Для сотрудников всех заведений общепита обязательны работа персонала в средствах индивидуальной защиты, измерение температуры и обработка рук антисептиками для персонала и посетителей, использование одноразового меню или онлайн-меню, расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 м или расстановка перегородок между столами.



При нарушении установленных рекомендаций открытые заведения прекратят работу. О нарушениях в работе кафе и ресторанов можно сообщить с 9.00 до 21.00 по телефону 8-999-316-02-87, в ночное время — 02 (102 с мобильных телефонов).

Напомним, с 21 июля ряду томских заведений разрешили работу летних веранд в рамках послабления режима самоизоляции. На данный момент открыто 116 летних кафе.

По последним данным в Томской области зарегистрировано 4885 случаев заболевания COVID-19, 3533 выздоровели, 51 человек умер. Коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,96. Режим самоизоляции продлен до 31 августа.

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