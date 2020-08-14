Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Томской области

14 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 45 новых случаев заболевания коронавирусом, 109 человек выздоровели, двое умерли, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У обоих скончавшихся инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией с дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом и рецедивирующей тромбоэмболией легочных артерий. Пациенты страдали тяжелыми хроническими заболеваниями: у одного был диагностирован сахарный диабет и болезнь почек, у другого – бронхиальная астма.

У пяти из вновь заболевших выявлена пневмония, у 11 признаки ОРВИ, у 29 болезнь протекает бессимптомно.

В обсерваторах под Томском находятся 43 человека.

С учетом последних данных за весь период в Томской области установлено 4885 случаев заболевания COVID-19, 3533 выздоровели, 51 человек умер.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,96.

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