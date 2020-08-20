За минувшие сутки в Томской области зарегистрированы 40 новых случаев COVID-19

Томский Обзор / Фото: 20 августа 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 40 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 71 человека. Трое скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 18 из вновь заболевших инфекция протекает бессимптомно, тогда как у 15 обнаружены признаки ОРВИ, у семи — пневмония. Два человека находятся в обсерваторах.

У троих умерших пациентов заболевание осложнялось полисегментарной двусторонней пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком. Двое входили в группу риска по возрасту и тяжелым заболеваниям: у одного —хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема, сердечно-сосудистые заболевания, у другого — гипертония и ожирение. У третьего умершего — полиорганная недостаточность.

С учетом последних данных в Томской области зарегистрированы 5150 случая COVID-19, 3955 человек выздоровели, 57 скончались.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,87, что соответствует первому этапу выхода из режима самоизоляции.

Напомним, ранее оперативный штаб принял решение снять запрет на посещение детьми спортивных учреждений. Ранее губернатор продлил режим ограничений в Томской области до конца августа. Однако в регионе разрешили работу всем кафе и ресторанам. День знаний в регионе будет проходить в очном формате. Также ранее сообщалось, что школах региона, где это возможно, будет введен двухсменный режим.

Тэги/темы: