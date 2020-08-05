Томские и северские кинотеатры обратились к губернатору с просьбой об открытии

Томский Обзор / Фото: 5 августа 2020 // Фото: kinomax.ru

В понедельник, 3 августа, руководители кинотеатров Томска и Северска обратились к губернатору Томской области с просьбой отменить запрет на работу кинотеатров.

«В то время как в Москве, в Ленинградской области, Волгодонске, Щёлково, Кургане, Курске, Ростове-на-Дону, Ростове, Туле, Ульяновске и других регионах России вновь открываются кинотеатры и зрители имеют возможность познакомиться с новыми, в том числе российскими премьерами, жители Томской области такой возможности по-прежнему лишены», — говорится в обращении.

Авторы обращения также отмечают, что кинотеатры имеют возможность соблюдать более комплексные меры безопасности и эпидемиологические требования в сравнении со многими спортивно-досуговыми учреждениями, поскольку помимо известных всем санитарных мер (маски, перчатки) зрительные залы оборудованы основными и запасными выходами, что позволяет разделять потоки входящих и выходящих посетителей, имеется возможность постоянно обеспечивать приток свежего воздуха. Давно отлаженный процесс — традиционная уборка залов между сеансами дополнен необходимостью использовать дезинфицирующие средства в большем объёме. Бесконтактная покупка билетов и бесконтактный вход в залы — тоже знакомые кинотеатрам технологии.

Представители кинотеатров заявили о своей готовности соблюдать все предписанные меры. Ещё перед запретом работы кинотеатров были закуплены необходимые средства, были внедрены соответствующие технические решения для рассадки зрителей через интервал и для ограничения заполняемости зала.

«В целом, мы со всей ответственностью и пониманием относились к введённым изначально ограничительным мерам: тогда никто не знал насколько опасен этот вирус, насколько он способен быстро распространяться. Но со временем стало ясно, что ограничительные меры не должны носить тотальный характер, а применяться гибко. Мы не просим чего-то экстраординарного и рискованного. Мы лишь говорим о том, что пора возвращаться к более-менее нормальной жизни, включая посещение кинотеатров с соблюдением известных санитарных мер», — отметил представитель «Киномакса».

Сотрудники кинотеатров надеются, что их услышат. Также они ждут поддержки от жителей города, их активность в обсуждении обращения в социальных сетях (#хотимвкино).

Напомним, на сегодняшний день в Томской области зафиксированы 4358 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2901, умерших 40. Коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,93, что соответствует первому этапу выхода из режима самоизоляции, который разрешает прогулки и занятия спортом на улице, работу небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей, возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями.

Ранее в Томской области разрешили работу открытых веранд ряда заведений, затем их список был увеличен. Также в регионе разрешили очную работу автошкол и музеев. Также 28 июля была разрешена работа фитнес-клубов и бассейнов, отвечающих определенным требованиям.

Напомним, ранее губернатор продлил режим ограничений в Томской области до конца августа. Также глава региона отметил, что грядущий день знаний пройдет в очном формате. Кроме того, сообщалось о том, что с 17 августа в штатном режиме заработают детские сады.

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