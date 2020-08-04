Детские сады Томской области заработают в штатном режиме с 17 августа

4 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В Томской области детские сады начнут работать в штатном режиме с 17 августа. Такое решение принял губернатор Сергей Жвачкин на совещании по подготовке к новому учебному году.

«Четыре месяца эпидемии наши детские сады работают в режиме дежурных групп. Сегодня эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, и я принимаю решение с 17 августа открыть работу всех детских садов в штатном режиме», - цитирует губернатора пресс-служба обладминистрации.

Кроме того, глава региона обратил внимание на необходимость эффективной работы дежурных групп в детских дошкольных учреждениях, которые должны принимать всех желающих.

«Знаю из социальных сетей, что сегодня некоторые дежурные группы под разными предлогами отказываются принимать детей, - сказал глава региона. – Каждый такой случай должен быть на контроле. Поручаю департаменту общего образования открыть горячую линию, работать в соцсетях, реагировать на каждое обращение. У всех желающих водить детей в детский сад должна быть такая возможность».

Ранее губернатор заявил о том, что в нынешнем году День знаний пройдет в очном формате.

Напомним, на сегодняшний день в Томской области зафиксированы 4358 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2901, умерших 40. Коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,93, что соответствует первому этапу выхода из режима самоизоляции, который разрешает прогулки и занятия спортом на улице, работу небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей, возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями.

Ранее в Томской области разрешили работу открытых веранд ряда заведений, затем их список был увеличен. Также в регионе разрешили очную работу автошкол и музеев. Также 28 июля была разрешена работа фитнес-клубов и бассейнов, отвечающих определенным требованиям.

Напомним, ранее губернатор продлил режим ограничений в Томской области до конца августа.

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