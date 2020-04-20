40 лет — 40 фактов. Всё, что вы могли не знать о Томском ТЮЗе
Томский ТЮЗ в апреле отметил свое 40-летие. Праздновали, естественно, онлайн, а всю насыщенную программу событий в честь юбилея перенесли до лучших времен. В честь круглой даты мы вспомнили 40 фактов о театре и здании, в котором он расположен.
1.
Решение о строительстве здания, где располагается ТЮЗ, было принято в апреле 1912 года. Проект сделал томский архитектор Андрей Лангер. Открыть в городе электротеатр (так тогда называли кинотеатры) задумал купец А. Громов (он был известен как владелец лучших бань Томска). Электротеатр был построен в стиле модерн, в Томске подобных зданий было немного.
2.
Принимать зрителей электротеатр Громова «Новый» стал летом 1915 года. Первым здесь показали боевик «Катюша Маслова» по роману Льва Толстого «Воскресенье».
3.
С начала 1920-х годов в здании стали играть спектакли. Его переименовали в «Театр им. Луначарского», иногда уточняли (бывший Громова). Правда, вскоре зал перестал принимать зрителей — шел ремонт. Здание стояло заколоченным около пяти лет! Стены шли трещинами, на восстановление требовались серьезные суммы, но это было лучшее театральное помещение в городе.
4.
Восстановить здание удалось только к 1926 году. В нем поочередно, по несколько месяцев или по целому театральному сезону, работали оперные, опереточные, драматические труппы.
5.
На здании с середины 1980-х есть мемориальная доска, посвященная Белорусскому государственному театру им. Янки Купалы — он работал в Томске во время эвакуации, в годы Великой Отечественной войны.
В 2014 году в «Томском Обзоре» вышло интервью с Заслуженной артисткой Беларуси Зоей Белохвостик, чей дедушка блистал на томской сцене во время Великой Отечественной войны, когда белорусский национальный театр был эвакуирован в наш город.
6.
Другая доска на фасаде посвящена драматургу Николаю Эрдману. Во время своей ссылки он работал здесь заведующим литературной частью. Дело было в 1934–1935 годах. Доску открыли в 2011 году.
7.
После Великой Отечественной войны стало понятно, что здание нуждается в серьезной реконструкции. Обсуждалось много проектов, в итоге выбрали самый простой вариант. Так театр полностью потерял свое первоначальное фасадное оформление. Были сняты металлические сферические купола, внутри убрали лепнину. Поменялся и зрительный зал — с бельэтажа и балкона убрали лепные украшения и светильники-бра. Зато лепнина на потолке уцелела.
8.
До 1978 года в здании работал театр драмы, а на нынешней малой сцене шли спектакль областного театра кукол.
9.
Днем рождения Томского ТЮЗа считается 16 апреля 1980, поскольку в этот день сыграли премьеру первого спектакля — «Синие кони на красной траве» по пьесе Михаила Шатрова. Спектакль поставила Наталья Пономарева (первый главный режиссер театра).
10.
Свои первые спектакли Томский ТЮЗ играл не в родном теперь здании — оно было закрыто на ремонт. Первым «домом» молодого театра стал Дворец пионеров (ныне — Дворец творчества юных на улице Вершинина). Переехать в свое помещение удалось только 28 февраля 1986 года.
11.
Зрителям 1980-1990-х годов запомнились витражи — в огромных окнах фойе театра были изображены писатели-классики русской литературы. Другим визуальным символом тех лет был огромный крокодил, сделанный из папье-маше. Некоторые зрители до сих пор огорчаются, не обнаружив его в театре.
12.
Создать в Томске молодежный театр (сначала обсуждался именно такой формат) очень хотел Егор Лигачев, в то время — первый секретарь обкома партии. Именно он договорился, чтобы в новый театр приехали выпускники из Ленинграда.
13.
У ТЮЗа — ленинградские корни! Основу труппы составили выпускники ЛГИТМиКа (12 человек с курса Аркадия Кацмана и Льва Додина, пятеро актеров училось у Зиновия Корогодского), также пригласили в новый театр ребят из театральных училищ Горького, Казани, Ярославля. Средний возраст труппы накануне первой премьеры был 22 года!
14.
Среди ленинградцев было немало будущих «звезд». Игорь Скляр и его жена Наталья Акимова, Андрей Краско, Игорь Иванов, Наталья Фоменко — они начинали именно в Томском ТЮЗе.
15.
Одним из немногих чуть более опытных, чем выпускники, артистов в труппе едва открывшегося Томского ТЮЗа был Яков Орлов. Теперь Яков Рафальсон (в нашем городе он работал под фамилией жены) — «звезда» Русского рижского театра имени Михаила Чехова, он не раз был лауреатом главной театральной премии Латвии «Spelmanu nakts».
16.
По разным причинам большинство приглашенных актеров не задержались в Томске надолго и покинули его через 1-2 года. Сегодня в ТЮЗе служит одна актриса, приглашенная в театр еще до его открытия, в 1979 году — это Галина Кука. Также с самого начала был в ТЮЗе Николай Ежов. Сегодня он в Томске, но в другом театре — работает в «Скоморохе».
17.
Перед открытием ТЮЗа в апреле 1980 года возле здания Дворца пионеров сожгли бутафорское чучело — оно символизировало скуку, равнодушие и лень. Новый театр сразу заявил, что в нем этим качествам не место.
18.
В 1980 начальником бутафорского цеха был Юрий Фатеев, потом он еще и стал художником-постановщиком 5 спектаклей ТЮЗа. Также Фатеев был известен как автор неординарных плакатов — афиш к спектаклям. В 1991 году художник переехал в Ригу, где пишет картины, преподает рисунок и живопись, играет на барабанах.
В 2014 году интервью с Юрием Фатеевым вышло на «Томском Обзоре».
19.
Первый главный художник ТЮЗа Евгений Ельчин в 1980-е эмигрировал в Америку, окончил Южнокалифорнийскую киношколу в Лос-Анджелесе, с той поры режиссирует телевизионные и анимационные рекламные кампании, пишет картины и выставляется в галереях современного искусства. В 2011 году он написал и проиллюстрировал книгу «Сталинский нос» — история для детей о школьнике, живущем во время Большого террора.
20.
Актер Сергей Лобанов начинал свою карьеру в Томском ТЮЗе. Правда, не на сцене — он работал бутафором.
21.
Один из самых известных сегодня в театральном мире художников Эмиль Капелюш, сочиняющий спектакли для Мариинского театра, БДТ, РАМТа и многих других театров в России и мире, причастен к Томскому ТЮЗу. Он был художником сказки «Плуфт, или Сокровище капитана Штиля», поставленной в 1981 режиссером Олегом Хейфецом.
22.
Вячеслав Гуливицкий, участник легендарной КВН-команды «Дети лейтенанта Шмидта», служил в ТЮЗе в конце 1980-х — начале 1990-х. А в 2016 году поработал с театром в новом качестве: стал режиссером документального спектакля «Восстание», совместного проекта театра и краеведческого музея.
Материал о «Восстании» в «Томском Обзоре». Интервью с драматургом Михаилом Калужским о спектакле и документальном театре вообще. «Принцип чтения» с Вячеславом Гуливицким.
23.
Два спектакля, которые сейчас в репертуаре Томского ТЮЗа — «Женитьбу» и «Братец Лис и/или Братец Кролик» — поставила режиссер из Петербурга Екатерина Гороховская. Ее знают даже совсем далекие от театра люди — Екатерина еще и актриса, а также иногда озвучивает мультфильмы. Именно ее голосом говорит… Лунтик.
Интервью с Екатериной Гороховской вышло в «Томском Обзоре» в 2016 году.
24.
В ТЮЗе ставили спектакли иностранцы. Аргентинец Карлос Руис в 1992 году был режиссером «Эзопа» Гильерме Фигейредо. Француз Луи Ги Пакетт выпустил в 1996 году премьеру «Леса» Александра Островского.
25.
В «Альпийской балладе», спектакле режиссера Олега Хейфеца, поставленном в Томском ТЮЗе в 1985 году, звучал итальянский язык. В основе сюжета — побег из плена русского парня и итальянской девушки из движения сопротивления. Он не говорит по-итальянски, она по-русски… Ольга Рябова играла роль Джулии на итальянском, хотя прежде никогда его не изучала.
«Принцип чтения» с Ольгой Рябовой вышел в «Томском Обзоре» в 2016 году.
26.
За 40 лет с ТЮЗом работали многие режиссеры, в том числе такие культовые для театрального Томска фигуры, как Феликс Григорьян и Роман Виндерман. В тройке поставивших больше всех спектаклей — Юрий Пахомов (20 работ в период 1988–1998 годы), Олег Афанасьев (14 постановок с 1986 по 2000 год) и Вениамин Сливкин (10 спектаклей в 1980–1989 годах).
27.
Последний на сегодняшний день серьезный ремонт проходил в ТЮЗе поэтапно, в 2007–2012 году. 21 октября 2011 года торжественно открыли малую сцену театра (спектакли не игрались на ней более 20 лет). Первым спектаклем, сыгранным в обновленном пространстве, стала «Ночь Святого Валентина» (премьеру этого спектакля Александра Загораева в мае 2011 года играли на большой сцене). А первой премьерой для малой сцены была сказка «О-Цуру», поставленная Сергеем Филипповым.
28.
Большую сцену ТЮЗа после капитального ремонта открывали 20-го апреля 2012 года. В этот день играли премьеру комедии Николая Гоголя «Женитьба» (в ТЮЗе пьесу ставили несколько раз, режиссером той постановки был Александр Власов). Интересно, что премьера выпала на дни Светлой Седмицы — в тот же период происходят события в пьесе.
29.
Лидер по количеству спектаклей среди художников — Николай Кузнецов (причастен к 53 работам в 1986-2003-х годах). На втором месте Владимир Кан (художник либо художник-конструктор 14 постановок в 2005–2015 годах). Третий по количеству спектаклей Владимир Авдеев (12 спектаклей в 2002–2008 годах).
30.
В Томском ТЮЗе всегда было много супружеских пар. Сегодня актерские семьи театра — это Ольга Рябова и Вячеслав Оствальд, Елена Ильина и Сергей Хрупин, Евгения и Сергей Парфеновы, Ольга Райх и Дмитрий Гомзяков, Екатерина Костина и Всеволод Трунов, Ольга Ульяновская и Владимир Хворонов.
31.
«Золотой Маски» в Томском ТЮЗе нет. Пока. Но спектакли, отмеченные экспертами Национальной премии, в репертуаре есть. «Победители» (режиссер Дмитрий Егоров) в 2016 году попали в программу фестиваля «Маска Плюс», а «Дубровский» (режиссер Тимур Насиров), «Крестьяне о писателях» (режиссер Дмитрий Егоров), «Чайка» (режиссер Дмитрий Гомзяков) входили в список самых заметных спектаклей сезона в России по мнению экспертов фестиваля.
«Принцип чтения» с режиссерами Дмитрием Егоровым и Дмитрием Гомзяковым.
32.
На главном зауральском фестивале, «Сибирском транзите» (позже ставшим «Ново-Сибирским транзитом») успеха добивались два спектакля Томского ТЮЗа. В 2006 году «Калека с острова Инишмаан», работа режиссера Ларисы Леляновой, была отмечена премией «Новация». В 2016 «Победители», спектакль Дмитрия Егорова, получил специальный приз жюри за актерский ансамбль.
33.
Театр всегда завоевывал много призов на областной «Маске», фестивале Томского отделения СТД. Особенно триумфальными получились фестивали 2009, 2011 и 2019 года. В 2009 году больше всего наград досталось спектаклям «Дракон» и «Музыка ночью». А всего многочисленные награды принесли ТЮЗу гран-при фестиваля — однокомнатную квартиру.
В 2011 году в фаворитах был спектакль «Анна Каренина»: он победил в номинациях «Лучший драматический спектакль», «Лучшая режиссерская работа» (Евгений Лавренчук), «Лучшая сценография» (Ефим Руах), «Лучшая женская роль» (Марина Дюсьметова, Ольга Никитина, Ирма Гордиенко — «три Анны»), «Лучшая мужская роль второго плана» (Денис Иванищев за исполнение роли Левина). Гран-при тоже достался Томскому ТЮЗу.
В 2019 году театр победил на «Маске» в трех номинациях. Игоря Савиных наградили за лучшую мужскую роль второго плана (за роль Медведенко в «Чайке»). Ольга Рябова победила получила «Главную женскую роль» (за роль фрекен Хильдур Бок в спектакле режиссера Павла Зобнина «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века»). А лучшим драматическим спектаклем большой формы признали «Чайку» режиссера Дмитрия Гомзякова.
34.
В самом ТЮЗе проходит два постоянных фестиваля. С мая 2013 года театр собирает детские самодеятельные театры на ежегодный Областной фестиваль «Майский жук». С того же года ТЮЗ организует Областной молодежный театральный фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане». Сначала он проводился раз в два года, а с 2017 стал ежегодным. Уже четыре года подряд фестиваль побеждает в конкурсе социально-значимых проектов в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» компании СИБУР.
35.
Самые любимые публикой спектакли — это вещь субъективная. Упомянем только несколько постановок, популярность которых впечатляла. «Играем в фанты», брейк-драма в двух действиях, поставленная Вениамином Сливкиным по только-только написанной тогда пьесе Николая Коляды, была событием в Томске, а на гастролях в в Орске чуть не стала причиной волнений. Билетов не хватало, из-за ажиотажа театр охраняла конная милиция — так активно стремились попасть в зал те, кому не хватило билетов.
А в начале 2000-х хитом среди студенток стала история любви «Дикарь», спектакль Сергея Герасимова, где главные мужские роли играли Александр Виниченко и Максим Бардашев. Многие девушки признавались, что смотрели постановку далеко не один раз.
36.
Самые масштабные декорации были в спектакле Ильи Ротенберга «Заговор чувств». Их вес был 2,7 тонны. Огромный металлический мост с лестницами, занявший большую часть сцены, монтировали перед каждым показом спектакля более суток. Художником спектакля была Полина Гришина, а художником-конструктором - Владимир Кан.
37.
Среди спектаклей-долгожителей ТЮЗа в первую очередь нужно назвать «Ванюшу, Ивана Петровича» — наполненную сибирским колоритом пьесу томского драматурга Александра Казанцева в 1987 году поставил Олег Афанасьев. Сказка шла 18 лет! В 2002 году праздновали 15-летие спектакля, специально для участия в нем приезжал актер Олег Пешков, тогда уже переехавший в Тобольск. Кстати, сегодня спектакль по тому же материалу снова в репертуаре ТЮЗа, но это уже совсем другая история. «Сказ об Иване-Мастере» поставила режиссер Екатерина Максимова.
Многие томские юные зрители смотрели в детстве в ТЮЗе «Трех поросят» — спектакль Юрия Пахомова играли с 1998 года по 2014. А сказка-игра «Не хочу быть собакой» идет и сегодня, хотя премьера спектакля Максима Бардашева была еще в 2005 году.
38.
К апрелю 2020 года в репертуаре ТЮЗа 19 спектаклей для взрослых и 19 спектаклей для детей.
39.
Всего за 40 лет в Томском ТЮЗе поставили 223 спектакля! Правда, «Портрет» Дмитрия Гомзякова пока живьем публика не видела — премьеру перенесли из-за карантина. Но генеральный прогон спектакля показывали в социальных сетях ТЮЗа в прямом эфире, в виртуальном «зале» собралось более 300 зрителей.
40.
Самый злободневный спектакль Томского ТЮЗа — «Банка сахара». Пьесу Таи Сапуриной в 2017 году поставил Павел Зобнин. Тогда никто и не предполагал, что история социопата, не покидающего своей квартиры годами и дезинфицирующего всё, что попадает в его дом, спиртом, станет актуальной абсолютно для всех.