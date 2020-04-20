40 лет — 40 фактов. Всё, что вы могли не знать о Томском ТЮЗе

20 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

АВТОР Мария Симонова

Томский ТЮЗ в апреле отметил свое 40-летие. Праздновали, естественно, онлайн, а всю насыщенную программу событий в честь юбилея перенесли до лучших времен. В честь круглой даты мы вспомнили 40 фактов о театре и здании, в котором он расположен.

1.

Решение о строительстве здания, где располагается ТЮЗ, было принято в апреле 1912 года. Проект сделал томский архитектор Андрей Лангер. Открыть в городе электротеатр (так тогда называли кинотеатры) задумал купец А. Громов (он был известен как владелец лучших бань Томска). Электротеатр был построен в стиле модерн, в Томске подобных зданий было немного.

2.

Принимать зрителей электротеатр Громова «Новый» стал летом 1915 года. Первым здесь показали боевик «Катюша Маслова» по роману Льва Толстого «Воскресенье».

Анонсы кинопоказов Фото: архив ТОКМ

3.

С начала 1920-х годов в здании стали играть спектакли. Его переименовали в «Театр им. Луначарского», иногда уточняли (бывший Громова). Правда, вскоре зал перестал принимать зрителей — шел ремонт. Здание стояло заколоченным около пяти лет! Стены шли трещинами, на восстановление требовались серьезные суммы, но это было лучшее театральное помещение в городе.

Вид на здание театра, 30-е годы

4.

Восстановить здание удалось только к 1926 году. В нем поочередно, по несколько месяцев или по целому театральному сезону, работали оперные, опереточные, драматические труппы.

Переулок Нахановича, на котором расположен ТЮЗ, берет начало от площади Конной. Этот топоним известен с 1880-х годов Фото: Анна Кузнецова

5.

На здании с середины 1980-х есть мемориальная доска, посвященная Белорусскому государственному театру им. Янки Купалы — он работал в Томске во время эвакуации, в годы Великой Отечественной войны.

В 2014 году в «Томском Обзоре» вышло интервью с Заслуженной артисткой Беларуси Зоей Белохвостик, чей дедушка блистал на томской сцене во время Великой Отечественной войны, когда белорусский национальный театр был эвакуирован в наш город.

6.

Другая доска на фасаде посвящена драматургу Николаю Эрдману. Во время своей ссылки он работал здесь заведующим литературной частью. Дело было в 1934–1935 годах. Доску открыли в 2011 году.

Мемориальный барельеф Николая Эрдмана Фото: Елена Фаткулина

7.

После Великой Отечественной войны стало понятно, что здание нуждается в серьезной реконструкции. Обсуждалось много проектов, в итоге выбрали самый простой вариант. Так театр полностью потерял свое первоначальное фасадное оформление. Были сняты металлические сферические купола, внутри убрали лепнину. Поменялся и зрительный зал — с бельэтажа и балкона убрали лепные украшения и светильники-бра. Зато лепнина на потолке уцелела.

8.

До 1978 года в здании работал театр драмы, а на нынешней малой сцене шли спектакль областного театра кукол.

Открытие ТЮЗа после ремонта, 2011 год. На фото актеры ТЮЗа: заслуженный артист РФ Сергей Хрупин и Елена Ильина Фото: Ольга Хорошилова

9.

Днем рождения Томского ТЮЗа считается 16 апреля 1980, поскольку в этот день сыграли премьеру первого спектакля — «Синие кони на красной траве» по пьесе Михаила Шатрова. Спектакль поставила Наталья Пономарева (первый главный режиссер театра).

10.

Свои первые спектакли Томский ТЮЗ играл не в родном теперь здании — оно было закрыто на ремонт. Первым «домом» молодого театра стал Дворец пионеров (ныне — Дворец творчества юных на улице Вершинина). Переехать в свое помещение удалось только 28 февраля 1986 года.

В этом здании ТЮЗ находится 34 года Фото: Елена Фаткулина

11.

Зрителям 1980-1990-х годов запомнились витражи — в огромных окнах фойе театра были изображены писатели-классики русской литературы. Другим визуальным символом тех лет был огромный крокодил, сделанный из папье-маше. Некоторые зрители до сих пор огорчаются, не обнаружив его в театре.

Открытие ТЮЗа после ремонта, 2011 год Фото: Ольга Хорошилова

12.

Создать в Томске молодежный театр (сначала обсуждался именно такой формат) очень хотел Егор Лигачев, в то время — первый секретарь обкома партии. Именно он договорился, чтобы в новый театр приехали выпускники из Ленинграда.

13.

У ТЮЗа — ленинградские корни! Основу труппы составили выпускники ЛГИТМиКа (12 человек с курса Аркадия Кацмана и Льва Додина, пятеро актеров училось у Зиновия Корогодского), также пригласили в новый театр ребят из театральных училищ Горького, Казани, Ярославля. Средний возраст труппы накануне первой премьеры был 22 года!

14.

Среди ленинградцев было немало будущих «звезд». Игорь Скляр и его жена Наталья Акимова, Андрей Краско, Игорь Иванов, Наталья Фоменко — они начинали именно в Томском ТЮЗе.

Игорь Скляр и Наталья Акимова Журнал «Томский зритель». 1989. № 6.

15.

Одним из немногих чуть более опытных, чем выпускники, артистов в труппе едва открывшегося Томского ТЮЗа был Яков Орлов. Теперь Яков Рафальсон (в нашем городе он работал под фамилией жены) — «звезда» Русского рижского театра имени Михаила Чехова, он не раз был лауреатом главной театральной премии Латвии «Spelmanu nakts».

16.

По разным причинам большинство приглашенных актеров не задержались в Томске надолго и покинули его через 1-2 года. Сегодня в ТЮЗе служит одна актриса, приглашенная в театр еще до его открытия, в 1979 году — это Галина Кука. Также с самого начала был в ТЮЗе Николай Ежов. Сегодня он в Томске, но в другом театре — работает в «Скоморохе».

17.

Перед открытием ТЮЗа в апреле 1980 года возле здания Дворца пионеров сожгли бутафорское чучело — оно символизировало скуку, равнодушие и лень. Новый театр сразу заявил, что в нем этим качествам не место.

Юрий Фатеев

18.

В 1980 начальником бутафорского цеха был Юрий Фатеев, потом он еще и стал художником-постановщиком 5 спектаклей ТЮЗа. Также Фатеев был известен как автор неординарных плакатов — афиш к спектаклям. В 1991 году художник переехал в Ригу, где пишет картины, преподает рисунок и живопись, играет на барабанах.

В 2014 году интервью с Юрием Фатеевым вышло на «Томском Обзоре».

Сцена из спектакля Юрия Пахомова «Гуд бай, Америка!». Билокси-блюз в 2-х действиях. Поставлен в 1989 году. Фото из архива Томского ТЮЗа

19.

Первый главный художник ТЮЗа Евгений Ельчин в 1980-е эмигрировал в Америку, окончил Южнокалифорнийскую киношколу в Лос-Анджелесе, с той поры режиссирует телевизионные и анимационные рекламные кампании, пишет картины и выставляется в галереях современного искусства. В 2011 году он написал и проиллюстрировал книгу «Сталинский нос» — история для детей о школьнике, живущем во время Большого террора.

Евгений Ельчин - дядя голливудского актера Антона Ельчина, который снялся в сериале "Звездный путь", фильмах "Сердца в Атлантиде", "Выживут только любовники", "Альфа Дог" и трагически погиб в 27 лет

20.

Актер Сергей Лобанов начинал свою карьеру в Томском ТЮЗе. Правда, не на сцене — он работал бутафором.

Сергей Лобанов Фото: www.kino-teatr.ru

21.

Один из самых известных сегодня в театральном мире художников Эмиль Капелюш, сочиняющий спектакли для Мариинского театра, БДТ, РАМТа и многих других театров в России и мире, причастен к Томскому ТЮЗу. Он был художником сказки «Плуфт, или Сокровище капитана Штиля», поставленной в 1981 режиссером Олегом Хейфецом.

Вячеслав Гуливицкий Фото: Саша Прохорова

22.

Вячеслав Гуливицкий, участник легендарной КВН-команды «Дети лейтенанта Шмидта», служил в ТЮЗе в конце 1980-х — начале 1990-х. А в 2016 году поработал с театром в новом качестве: стал режиссером документального спектакля «Восстание», совместного проекта театра и краеведческого музея.

Материал о «Восстании» в «Томском Обзоре». Интервью с драматургом Михаилом Калужским о спектакле и документальном театре вообще. «Принцип чтения» с Вячеславом Гуливицким.

Сцена из спектакля «Братец Лис и/или Братец Кролик» Фото из архива Томского ТЮЗа

23.

Два спектакля, которые сейчас в репертуаре Томского ТЮЗа — «Женитьбу» и «Братец Лис и/или Братец Кролик» — поставила режиссер из Петербурга Екатерина Гороховская. Ее знают даже совсем далекие от театра люди — Екатерина еще и актриса, а также иногда озвучивает мультфильмы. Именно ее голосом говорит… Лунтик.

Интервью с Екатериной Гороховской вышло в «Томском Обзоре» в 2016 году.

24.

В ТЮЗе ставили спектакли иностранцы. Аргентинец Карлос Руис в 1992 году был режиссером «Эзопа» Гильерме Фигейредо. Француз Луи Ги Пакетт выпустил в 1996 году премьеру «Леса» Александра Островского.

Сцена из спектакля «Альпийская баллада», 1985 год Фото из архива Томского ТЮЗа

25.

В «Альпийской балладе», спектакле режиссера Олега Хейфеца, поставленном в Томском ТЮЗе в 1985 году, звучал итальянский язык. В основе сюжета — побег из плена русского парня и итальянской девушки из движения сопротивления. Он не говорит по-итальянски, она по-русски… Ольга Рябова играла роль Джулии на итальянском, хотя прежде никогда его не изучала.

«Принцип чтения» с Ольгой Рябовой вышел в «Томском Обзоре» в 2016 году.

26.

За 40 лет с ТЮЗом работали многие режиссеры, в том числе такие культовые для театрального Томска фигуры, как Феликс Григорьян и Роман Виндерман. В тройке поставивших больше всех спектаклей — Юрий Пахомов (20 работ в период 1988–1998 годы), Олег Афанасьев (14 постановок с 1986 по 2000 год) и Вениамин Сливкин (10 спектаклей в 1980–1989 годах).

Открытие ТЮЗа после ремонта, 2011 год Фото: Ольга Хорошилова

27.

Последний на сегодняшний день серьезный ремонт проходил в ТЮЗе поэтапно, в 2007–2012 году. 21 октября 2011 года торжественно открыли малую сцену театра (спектакли не игрались на ней более 20 лет). Первым спектаклем, сыгранным в обновленном пространстве, стала «Ночь Святого Валентина» (премьеру этого спектакля Александра Загораева в мае 2011 года играли на большой сцене). А первой премьерой для малой сцены была сказка «О-Цуру», поставленная Сергеем Филипповым.

Открытие ТЮЗа после ремонта, 2011 год Фото: Ольга Хорошилова

28.

Большую сцену ТЮЗа после капитального ремонта открывали 20-го апреля 2012 года. В этот день играли премьеру комедии Николая Гоголя «Женитьба» (в ТЮЗе пьесу ставили несколько раз, режиссером той постановки был Александр Власов). Интересно, что премьера выпала на дни Светлой Седмицы — в тот же период происходят события в пьесе.

29.

Лидер по количеству спектаклей среди художников — Николай Кузнецов (причастен к 53 работам в 1986-2003-х годах). На втором месте Владимир Кан (художник либо художник-конструктор 14 постановок в 2005–2015 годах). Третий по количеству спектаклей Владимир Авдеев (12 спектаклей в 2002–2008 годах).

30.

В Томском ТЮЗе всегда было много супружеских пар. Сегодня актерские семьи театра — это Ольга Рябова и Вячеслав Оствальд, Елена Ильина и Сергей Хрупин, Евгения и Сергей Парфеновы, Ольга Райх и Дмитрий Гомзяков, Екатерина Костина и Всеволод Трунов, Ольга Ульяновская и Владимир Хворонов.

Режиссер ТЮЗа Дмитрий Гомзяков и актриса Ольга Райх Фото из архива Томского ТЮЗа

31.

«Золотой Маски» в Томском ТЮЗе нет. Пока. Но спектакли, отмеченные экспертами Национальной премии, в репертуаре есть. «Победители» (режиссер Дмитрий Егоров) в 2016 году попали в программу фестиваля «Маска Плюс», а «Дубровский» (режиссер Тимур Насиров), «Крестьяне о писателях» (режиссер Дмитрий Егоров), «Чайка» (режиссер Дмитрий Гомзяков) входили в список самых заметных спектаклей сезона в России по мнению экспертов фестиваля.

«Принцип чтения» с режиссерами Дмитрием Егоровым и Дмитрием Гомзяковым.

32.

На главном зауральском фестивале, «Сибирском транзите» (позже ставшим «Ново-Сибирским транзитом») успеха добивались два спектакля Томского ТЮЗа. В 2006 году «Калека с острова Инишмаан», работа режиссера Ларисы Леляновой, была отмечена премией «Новация». В 2016 «Победители», спектакль Дмитрия Егорова, получил специальный приз жюри за актерский ансамбль.

Сцена из спектакля «Калека с острова Инишмаан» Фото из архива Томского ТЮЗа

33.

Театр всегда завоевывал много призов на областной «Маске», фестивале Томского отделения СТД. Особенно триумфальными получились фестивали 2009, 2011 и 2019 года. В 2009 году больше всего наград досталось спектаклям «Дракон» и «Музыка ночью». А всего многочисленные награды принесли ТЮЗу гран-при фестиваля — однокомнатную квартиру.

В 2011 году в фаворитах был спектакль «Анна Каренина»: он победил в номинациях «Лучший драматический спектакль», «Лучшая режиссерская работа» (Евгений Лавренчук), «Лучшая сценография» (Ефим Руах), «Лучшая женская роль» (Марина Дюсьметова, Ольга Никитина, Ирма Гордиенко — «три Анны»), «Лучшая мужская роль второго плана» (Денис Иванищев за исполнение роли Левина). Гран-при тоже достался Томскому ТЮЗу.



В 2019 году театр победил на «Маске» в трех номинациях. Игоря Савиных наградили за лучшую мужскую роль второго плана (за роль Медведенко в «Чайке»). Ольга Рябова победила получила «Главную женскую роль» (за роль фрекен Хильдур Бок в спектакле режиссера Павла Зобнина «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века»). А лучшим драматическим спектаклем большой формы признали «Чайку» режиссера Дмитрия Гомзякова.

Сцена из спектакля «Чайка» Фото из архива Томского ТЮЗа

34.

В самом ТЮЗе проходит два постоянных фестиваля. С мая 2013 года театр собирает детские самодеятельные театры на ежегодный Областной фестиваль «Майский жук». С того же года ТЮЗ организует Областной молодежный театральный фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане». Сначала он проводился раз в два года, а с 2017 стал ежегодным. Уже четыре года подряд фестиваль побеждает в конкурсе социально-значимых проектов в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» компании СИБУР.

35.

Самые любимые публикой спектакли — это вещь субъективная. Упомянем только несколько постановок, популярность которых впечатляла. «Играем в фанты», брейк-драма в двух действиях, поставленная Вениамином Сливкиным по только-только написанной тогда пьесе Николая Коляды, была событием в Томске, а на гастролях в в Орске чуть не стала причиной волнений. Билетов не хватало, из-за ажиотажа театр охраняла конная милиция — так активно стремились попасть в зал те, кому не хватило билетов.



А в начале 2000-х хитом среди студенток стала история любви «Дикарь», спектакль Сергея Герасимова, где главные мужские роли играли Александр Виниченко и Максим Бардашев. Многие девушки признавались, что смотрели постановку далеко не один раз.

Сцена из спектакля «Дикарь». Шел в театре с 2000 по 2007 год Фото из архива Томского ТЮЗа

36.

Самые масштабные декорации были в спектакле Ильи Ротенберга «Заговор чувств». Их вес был 2,7 тонны. Огромный металлический мост с лестницами, занявший большую часть сцены, монтировали перед каждым показом спектакля более суток. Художником спектакля была Полина Гришина, а художником-конструктором - Владимир Кан.

Сцена из спектакля «Заговор чувств» Фото из архива Томского ТЮЗа

37.

Среди спектаклей-долгожителей ТЮЗа в первую очередь нужно назвать «Ванюшу, Ивана Петровича» — наполненную сибирским колоритом пьесу томского драматурга Александра Казанцева в 1987 году поставил Олег Афанасьев. Сказка шла 18 лет! В 2002 году праздновали 15-летие спектакля, специально для участия в нем приезжал актер Олег Пешков, тогда уже переехавший в Тобольск. Кстати, сегодня спектакль по тому же материалу снова в репертуаре ТЮЗа, но это уже совсем другая история. «Сказ об Иване-Мастере» поставила режиссер Екатерина Максимова.

Многие томские юные зрители смотрели в детстве в ТЮЗе «Трех поросят» — спектакль Юрия Пахомова играли с 1998 года по 2014. А сказка-игра «Не хочу быть собакой» идет и сегодня, хотя премьера спектакля Максима Бардашева была еще в 2005 году.

Сцена из спектакля «Ванюша, Ивана Петрович» Фото из личного архива актрисы ТЮЗа Марины Фадеевой.

38.

К апрелю 2020 года в репертуаре ТЮЗа 19 спектаклей для взрослых и 19 спектаклей для детей.

39.

Всего за 40 лет в Томском ТЮЗе поставили 223 спектакля! Правда, «Портрет» Дмитрия Гомзякова пока живьем публика не видела — премьеру перенесли из-за карантина. Но генеральный прогон спектакля показывали в социальных сетях ТЮЗа в прямом эфире, в виртуальном «зале» собралось более 300 зрителей.

40.

Самый злободневный спектакль Томского ТЮЗа — «Банка сахара». Пьесу Таи Сапуриной в 2017 году поставил Павел Зобнин. Тогда никто и не предполагал, что история социопата, не покидающего своей квартиры годами и дезинфицирующего всё, что попадает в его дом, спиртом, станет актуальной абсолютно для всех.

Сцена из спектакля «Банка сахара» Фото из архива Томского ТЮЗа

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