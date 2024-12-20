Анатомия Томска. С наступающим!

20 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Федор Шумилов

Последняя в этом году «Анатомия Томска», конечно же, предновогодняя! В нашем совместном проекте с мэрией, приуроченном к 420-летию города, мы рассказывали вам в комментариях и инфографике интересные истории о главных символах и местах Томска.

В 16 выпуске «Анатомии» — история главного новогоднего дерева в городе, праздничные елочные базары, ледовые городки и прочие события для горожан.

— Строительство ледовых городков всегда ассоциируется с приближением новогодних праздников. Этот год не стал исключением. Мы готовим множество площадок во всех районах города – везде, где есть места притяжения людей. Конечно же, главная площадь – Ново-Соборная, на ней традиционно самый большой поток людей. С ней может конкурировать площадь в сквере Студенческих отрядов, там оригинальный каток вокруг фонтана, а фигуры будут посвящены мультфильму «Простоквашино», или Белое озеро, где заливают самый большой городской каток прямо на водной глади, а в центре устанавливают фигуры двух белых лебедей, — рассказывает первый заместитель мэра Дмитрий Зярко. — Есть и небольшие городки, тем не менее, очень популярные. Например, на Каштаке люди полюбили территорию возле Лицея №7, там из года в год теперь появляются украшенные горки и лабиринт, рядом с действующим катком. На Спичфабрике небольшая площадка возле многоквартирников служит местом сбора для жителей, по словам старожилов, с самой постройки микрорайона. Конечно же, районная администрация это учла и предусмотрела ее новогоднее оформление.

Каток на Ново-Соборной площади Фото: Савелий Петрушев

По словам Зярко, каждая районная администрация продумывала обустройство своих городков и их концепции. Для реализации проектов проводятся аукционы, после которых подрядчики заготавливают лед, вырезают фигуры, устанавливают фонтаны и прочие украшения. Помимо ледовой составляющей есть и коммунальная «обвязка»: гирлянды, освещение и так далее, которой нужно уделить внимание.

— Мы также традиционно следим за безопасностью в ледовых городках: чтобы все сооружения были построены по соответствующим правилам, это заключено в контракте. Все горки, которые являются аттракционом, прошли сертификацию и получили номера. Во всех городках будут работать члены народной дружины, которые будут следить за порядком, — отмечает заместитель мэра.

Главную городскую елку зажгли еще 14 декабря.

Открытие городской елки на пл. Ново-Соборной, 14 декабря 2024 года Фото: Савелий Петрушев

— Площадь Ново-Соборная, как обычно в декабре, традиционно оформилась художественными ледовыми объектами с подсветкой и светодиодными конструкциями — уже к 20-м числам. Тематика ледовых работ, предложенная скульпторам, созвучна новогоднему семейному фестивалю «Зимние забавы», — говорит начальник управления культуры администрации Томска Денис Шостак.

Мастера ледовых дел — приглашённые из разных городов скульпторы — начали работать на площади в воскресенье, 15 декабря. В течение семи дней шла работа над десятью объемными ледовыми композициями по специально отобранным эскизам. Для создания каждой из них мастера получили по 15 ледовых блоков размером два на один метр и толщиной 30 см.

— Кстати, именно отсутствие качественного (как мы называем, «фестивального льда»), связанного с тёплой и переменчивой погодой, может стать причиной более позднего оформления главной площади Томска. Тем не менее, мы с оптимизмом смотрим на природные неожиданности в декабре — в этом году, как видите, практически все ледовые объекты на Ново-Соборной площади и на районных праздничных площадках уже подготовлены для томичей, — поясняет Шостак.

По его словам, в этом году поступило порядка 30 эскизов на заданную тему от мастеров из разных уголков России и ближнего зарубежья: есть работы из Казахстана, предложения из Тывы, Кемерово, Северска и конечно, Томска. Оргкомитет фестиваля «Хрустальный Томск» отобрал десять лучших из них для создания объёмных фигур. Но зачем городу такой фестиваль? Денис Шостак уверен, что это уже сложившийся бренд Томска, в том числе, развивающий культурный и событийный туризм.

— Ледовые произведения искусства — одни из главных достопримечательностей зимнего города. Их создание каждый год ждут не только местные жители, но и гости Томска — они приезжают специально в этот сезон, чтобы увидеть ледовые творения мастеров на Ново-Соборной площади. Идея проекта — предоставить мастерам ледовой скульптуры площадку для демонстрации своих профессиональных навыков, а также популяризация и развитие направления искусства создания ледяной скульптуры, тоже оправдывает себя. Ну и, конечно же, еще один из факторов проведения фестиваля — это желание показать всё волшебство нашего сибирского льда и бесконечные художественно-эстетические варианты работы с этим материалом, — поясняет глава городского управления культуры. — Надо сказать, что искусство ледовой скульптуры постоянно развивается. Существуют уже целые региональные и национальные школы со своим неповторимым почерком и колоритом. Законодателями мод в мире, конечно же, являются китайские мастера, а в нашей стране лучшими мастерами признаются якутяне — неоднократные победители и призёры нашего фестиваля. Благодаря участию в «Хрустальном Томске» очень сильно выросли в своём мастерстве и наши скульпторы — они работали на всех городских фестивалях. Поэтому сейчас можно с уверенностью сказать, что в Томске и Северске есть своя неповторимая школа ледовых мастеров.

Также Денис Шостак отмечает, что на протяжении десяти фестивальных лет в Томске, организаторы наблюдают, как эволюционирует технологический процесс работы со льдом.

— Каждый год мы видим новые и часто неожиданные технологические решения при создании скульптур. Развивается инструментарий, совершенствуется техника и специальная одежда для долгого нахождения на морозе. Весь этот эволюционный процесс перед нами с 2014 года когда «Хрустальный Томск» впервые был проведен по инициативе Администрации Томска и при поддержке томских компаний–спонсоров фестиваля. В 2017 и 2018 годах наш фестиваль уже входил в десятку самых интересных российских зимних событий. Это зрелищное событие, в разные годы в нем принимали участие лучшие мастера-ледорезы из разных уголков мира: Китая, Малайзии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кореи и т.д. — всего более 200 человек из более 20 стран мира. Благодаря им в Томске было вырезано более 100 ледовых скульптур.

Также в городе организовано 29 елочных базаров, где можно купить кусочек хвойного праздника (ледовые городки тоже отмечены):

— Наряду с традиционным украшением города праздничной иллюминацией, светодиодными объектами, ледовыми фигурами планируется и большое количество городских мероприятий. Библиотеки, дома культуры, музеи, учреждения образования и спорта устраивают спектакли, мастер-классы, фестивали, конкурсы, концерты, викторины, квесты, художественные выставки и соревнования. Всего в городе этими учреждениями будет организовано более 250-ти новогодних мероприятий, — отмечает начальник управления культуры администрации Томска Денис Шостак.