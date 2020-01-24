10 вещей, что мы любим делать в Томске

24 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Что мы любим делать в Томске? Кормить уток с Каменного моста, фотографировать котов в окнах, лепить крапивные пельмени и делать еще кучу разных вещей, которые отличают томичей от жителей других мест.

Или, наоборот, объединяют — потому что разглядывать Лыгинские дома любят не только горожане, но и туристы, кормить белок в Университетской роще готовы люди самых разных возрастов, вероисповеданий и мест проживания, как и смотреть на ледоход с набережной. Просто потому, что это интересно!

Итак, рассказываем, что и почему мы любим делать в Томске.

Любоваться деревянной архитектурой

Деревянная архитектура, как ни крути, главный томский бренд. И хотя некоторые горожане иной раз в сердцах восклицают: «Да кому нужны эти ваши деревяшки!», «деревяшки» все увереннее начинают магнитить в город туристов из разных мест. «Выходные в Томске» незаметно завоевывают сердца новосибирцев, кемеровчан и даже москвичей. Процесс, незаметный глазу обывателя, уже давно засекли томские экскурсоводы. А некоторые приезжие так влюбляются в город, заполненный деревянными теремками, что делают в Томске душевнейший частный музей. Но будем честны, сами горожане тоже готовы признаваться в любви деревянным кружевам — истории #OldTownChallenge, который мы устраивали в прошлом году, тому главное доказательство!

Смотреть, как пекут сибирские блины

Сибирские блины были главным региональным фастфудом в течение долгого времени. И даже несмотря на то, что в последнее время их потеснила шаурма, блины с начинкой все равно останутся в наших сердцах навсегда. А смотреть, как умелые блинопеки раскатывают деревянной палочкой тесто по горячей круглой плитке, смазывают подрумянившиеся бока маслом и ловко отправляют готовый конверт в бумажный уголок, отдельное детское удовольствие!

Вытоптать ПУПОК на Томи

Томскому зимнему флешмобу по вытаптыванию гигантского слова ПУПОК на реке Томь в районе старинного Лагерного сада уже больше четверти века. Еще в 1994 году два томских дизайнера — Александр Колпаков и Евгений Васечкин придумали эту веселую акцию, и с тех пор она периодически повторяется на том же месте. По словам авторов затеи, это художественное высказывание, которое можно трактовать, как угодно, в меру своей начитанности и культурного базиса, а также чувства юмора и потребности в веселье. На создание надписи у арт-группы Сну-Сну Александра Колпакова обычно уходит пара часов и компания из 15 человек, кто-то координирует процесс с берега — чтобы соблюсти требуемые размеры букв.

Кормить белок в Университетской роще

Университетская роща — один из главных томских парков, разменявший вторую сотню лет. Его местоположение в центре города и потоки людей, проходящих через этот памятник природы, к счастью, не мешают белкам. Их всегда можно встретить на тропинках и деревьях рощи, а аттракцион «покорми белку» любят горожане всех возрастов. Обитают в Университетской роще не только белки, птицы и мыши, но еще и каменные бабы — еще одна, хоть и неживая, достопримечательность этого места.

Пить сбитень на Масленице

Медовый сбитень с сибирскими травами — идеальное дополнение к блинам на Масленицу. Этот весенний праздник с каждым годом становится все популярнее в Сибири. Но мартовские морозы (а именно на этот месяц чаще всего выпадает Масленичная неделя) вполне располагают к горячим напиткам. И тут ароматный сбитень обыгрывает своих кофейно-чайных коллег. Его рецепт у каждого мастера свой: кто-то добавляет экстракты ягод, кто-то трав и корней или прополиса и даже хвои. Вангуем в ближайшие годы рост популярности этого напитка и растущее количество экспериментов со вкусами.

Разглядывать уток с Каменного моста

Дикие утки давно облюбовали в Томске несколько незамерзающих мест в центре города — в частности, на реке Ушайке в районе Каменного и Аптекарского мостов. Кряквы здесь пролетом — на пути в теплые края с сибирского Севера — например, из Ханты-Мансийского автономного округа. Часть птиц отправляется дальше, в Юго-Восточную Азию, а часть остается — томичи хорошо подкармливают и не обижают гостей. Подходит для подкормки уток измельченный белый хлеб и вареная рыба, овсянка и другие крупы, комбикорм, зерно, овощи и зелень. Сытые птицы легко переносят самые крепкие морозы. Количество птиц в городских водоемах колеблется от пары сотен до 500-600 птиц — в зависимости от года.

Искать дома Лыгина

Расцвет губернского Томска оставил нам в наследство не только чаще всего безымянное деревянное зодчество, но и каменные постройки работы талантливых архитекторов. Угадывать, кто из них спроектировал то или иное здание — отдельное развлечение начинающих краеведов. Но главным томским зодчим, конечно же, остается Константин Лыгин, чьи здания из кирпича и песчаника узнаются издалека. Кстати, желтый песчаник сначала для тайгинских, а потом и для томских построек добывали здесь же, в Сибири, на берегу реки Яя (сейчас это Кемеровская область). Переправляли по броду через реку — недалеко от этого места позднее возникла деревня Каменный Брод. И доставляли в Тайгу, где Лыгин по царскому заказу проектировал храм Андрея Критского на строящейся Транссибирской магистрали. Использовать местный строительный материал — желтый песчаник для конструктивных элементов и украшения зданий в Томске — Лыгин начал первым.

Фотографировать котов в окнах

Резные наличники деревянных томских домов — лучшая рама для котов всех мастей, которые обитают в старом Томске. Сквозь заиндевевшие окна на прохожих смотрят пушистые сибиряки и мейн-куны, полосатые «дворяне» всех цветов и даже озябшие сфинксы. Фотографированием их грешат не только туристы, но и сами горожане. Сложно удержаться и проигнорировать этакую красоту!

Лепить крапивные пельмени

Пельмени давно ассоциируются с сибирской кухней. Но в Томске пошли дальше, и еще надежнее «приземлили» китайское блюдо в тайге. А все за счет крапивы, с которой уже тридцать с лишним лет экспериментирует томич Илья Лойша. За это время он не только изучил вдоль и поперек все полезные свойства крапивы, но и нашел свои рецепты крапивного хлеба, пасты, ризотто, блинов, и конечно же, пельменей. На сухой вес в крапиве больше белка, чем в шпинате, бобовых и даже свинине, говорит Илья. А еще в ней много витаминов, А, С, К и группы В, и минеральных веществ: калия, кальция, магния, селена, цинка и железа. Нефритовые пельмени, которые делают по рецепту Лойши в Томске, поражают, в первую очередь, своим цветом, ну, а благодаря крапиве, они еще и кладовая полезных веществ. Недаром продегустировать их приезжают не только простые туристы, но и телеведущие-гастрономы.

Смотреть на город с Воскресенской горы

Воскресенская гора - для Томска важное место. Настоящее сердце города — здесь. Ведь именно на горе был построен первый томский Кремль, здесь казаки оборонялись от кочевников и смотрели с высокого мыса на дикую речную долину. Сейчас практически любой турист попадает именно сюда, к месту основания города и может, как и наши предки 400 с лишним лет назад, обозреть окрестности. Город разросся — это уже давно не безлюдный сибирский фронтир. Но даже сейчас, стоя на Воскресенской горе, можно закрыть глаза и поймать ощущение связи времен и свежий речной ветер, дующий с Томи.

«Что мы любим делать в Томске» мы начали делать еще два года назад. Источником вдохновения на тот момент стал испанский проект Lovely Streets «Things that make me love…» (подставьте вместо многоточия названия самых популярных мировых столиц). В нем были собраны вещи, которые вдохновляют людей в главных городах планеты. Но было понятно, что Томску с его уютными сокровищами не попасть в их число. Мы попробовали собрать свой набор вдохновляющих вещей. С ходу вспомнились три десятка претендентов — от еды до событий. Наш иллюстратор Катя Становенко сделала первые наброски, мы начали придумывать, как можно показать и развивать проект, как вдруг... Волна уже действующих проектов унесла нас в открытое рабочее море: ( Прошел год. Мы готовили заявку на участие в международном проекте CreativeMornings , зима была в разгаре и нам хотелось разнообразить рабочие будни чем-то новым и добрым. Тогда мы и вспомнили о «ЧМЛДТ». Алина Малютена, наш дизайнер, собрала из нежных акварельных скетчей первую, «зимнюю», открытку и нарисовала название серии. Мы напечатали несколько почтовых карточек и выложили их фото в инстаграм Обзора. Обратная связь от читателей не разочаровала — вопросы «где купить?» дали понять, что открытки «зашли». Сделав второй, весенний выпуск, мы отправили открытки в печать. С тех пор их можно совершенно бесплатно получить на ежемесячных встречах креативного сообщества CreativeMornings Tomsk. Эти лекции-завтраки с большим удовольствием организует часть нашей редакции — следите за анонсами! :) Скоро в «ЧМЛДТ» планируется пополнение — новая открытка серии.

«Что мы любим делать в Томске»

Идея, продакшн: Елена Фаткулина

Иллюстратор: Екатерина Становенко

Дизайнер: Алина Малютена

Тэги/темы: