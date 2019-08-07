«Томск исполняет желания». Прогулка с экскурсоводом Элиной Михальцовой

7 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Александр Мазуров Обозреватель

Элина Михальцова проводит экскурсии по Томску на трех языках: немецком, английском и русском. Ей нравится жить в деревянном доме и сложно выделить любимое место в городе.

Какие проблемы есть в Томске? Каков его новый бренд? Почему в городе нужно всегда смотреть вверх, и о чем расскажут наличники? Обо всем этом «Томский Обзор» поговорил на прогулке с Элиной.

Дом, с которого все началось

Экскурсовод, который живет в деревянном доме Фото: Владимир Дударев

Элина Михальцова живет в старинном доме на Ново-Киевской, который в 1904 году построили как городское училище.

— Если присмотреться, можем увидеть следы от букв с названием и датой: «Училище 18 февраля 1905 года» на торце, — рассказала Элина. — Дом стоит на перекрестке с Ключевским проездом. Папа сюда заехал в 1995 году. Сначала он снимал помещение под офис, потом дом перешел в частную собственность. В советское время здесь была начальная школа. Кто-то из местных жителей учился здесь, нам рассказывали об этом. В 80-е, 90-е в этом здании был ДОСААФ. Мужчины часто говорят, что летать учились здесь. Пока одна половина — жилая, вторая — склад. Мне пришла в голову идея оживить вторую половину и сделать там снова школу, школу семейного краеведения.

И хотя в доме экскурсовода нет центрального водопровода, ей нравится жить в деревянном доме.

— Прекрасно жить, — поделилась Элина. — Дерево дышит. В квартирах воздух сухой, там жарко. Здесь даже летом дома прохладно. Правда, зимой в моей части холодно, и сейчас папа занимается ремонтом системы отопления. В частном доме ремонт идёт постоянно.

Дом, где было городское училище Фото: Владимир Дударев

Исторический район, где расположен дом, называется Новая деревня. Неподалеку стоит старообрядческая церковь. По словам Элины, в этом районе можно найти много интересного, кроме «Изумрудного города».

— Если присмотреться к домикам на переулке Песочном, можно найти карточную масть, обозначение игорного дома, — пояснила она. — Бросился в глаза недавно дом, где на наличнике можно увидеть двуглавого орла. Николай Клюев, поэт-учитель Есенина, жил рядом в переулке Красного пожарника. Это место может стать привлекательным для горожан, если здесь поставить лавочки, облагородить его, чтобы люди отдыхали по дороге в торговый центр.

Наличник с двуглавым орлом Фото: Элина Михальцова

Интерес к краеведению появился у Элины еще в школе. В гимназии №24 преподаватель МХК Нина Ивановна Рожановская помогала писать исследовательскую работу про старца Федора. Тогда девушке было 14 лет, она училась в восьмом классе.

После школы будущий экскурсовод поступила в ТПУ на переводчика, изучала английский и немецкий.

— В политехе нет краеведения, — призналась Элина. — Пять лет у меня в этом плане выпали, но зато я съездила два раза в Германию, в Чехию, регулярно проводила каникулы в Европе. Когда я окончила университет, я намерена была поступать в магистратуру в Германию, но не сложилось. Я не знала, куда себя девать. Была у меня мечта сохранять деревянное зодчество, но не знала, как. В 2016 году я познакомилась с австрийцем Томасом, который приехал в Томск на велосипеде. Томск ему настоятельно рекомендовали посетить, ему говорили про деревянное зодчество и университеты. Он планировал приехать на три дня, а остался на три недели. Мы до сих пор с ним на связи.

Элина начала увлекаться краеведением еще в школе Фото: Владимир Дударев

По словам девушки, иностранец постоянно говорил, что здесь нет ничего для туристов: ни путеводителей, ни указателей, ни туристической информации.

— Меня Томасу порекомендовали как переводчика и гида для сопровождения, — рассказала она. — Я когда рот открыла — «Вот дом Второва», а дальше… поняла, что сама ничего не знаю о городе. Постепенно стала интересоваться историей, изучать ее.

«Первый раз было страшно»

Первая настоящая экскурсия «прошла, как в тумане» Фото: Владимир Дударев

После прогулок с Томасом Элина пошла волонтером-переводчиком на рафтинг-форум «Белая Вода Сибири — 2016». На него приехали рафтеры из Словакии, Сербии, Аргентины и других стран.

— Собралась интересная международная команда. Три дня мы были в Томске, и тогда я провела небольшую экскурсию для иностранцев. Мы поднялись на колокольню Богоявленского собора, и это стало для всех нас открытием. Потом мы все дружно поехали на Алтай, где я вместе с профессионалами сплавлялась на рафтах по реке Катунь. Форум проходил семь дней, а дружим мы до сих пор, — рассказала Элина.

После успешной работы волонтером компания «Лингвиста», которая набирала переводчиков на форум, предложила Элине провести экскурсию на английском для иностранных гостей. По словам девушки, это была первая полноценная экскурсия. Гостей из Германии, Китая, Америки возил 45-местный автобус.

— Прошло, как в тумане. Первая полноценная экскурсия и сразу для иностранцев, — вспоминает Элина. — Я сильно переживала и позвала друга-фотографа для моральной поддержки. Даже моя мама была на той экскурсии, очень уж хотела присоединиться, хотя на английском ничего и не понимала. Возглавлял делегацию Ковалевский, он мне очень помог. Вытащил харизмой — помогал рассказывать, развлекал гостей.

«В первый раз полтора часа показались вечностью, а сейчас и трех-четырех часов не хватает, чтобы все рассказать» Фото: Владимир Дударев

Одно время Элина работала волонтером по наполнению сайта в Русском географическом обществе. По ее словам, постепенно начали появляться заказы на экскурсии по городу, и она пошла в школу экскурсоводов.

Одно время Элина руководила Туристским информационным центром Томска. Деятельность центра заключается в обеспечении туриста информацией, созданием условий для существования туристической системы в городе, соединением партнеров. Ведь туризм — это не только экскурсии, но и гостиничный бизнес, образование, кадры.

— Получилось, что я засела в организационной и офисной работе. Это была тоже работа с людьми, но менеджерская, а мне хотелось живого общения, творчества. В декабре 2018 года решила окончательно уволиться и в Новый год ушла в свободное плавание, — рассказала экскурсовод.

По городу на «букаше»

Малые группы туристов Элина возит по городу сама Фото: Владимир Дударев

В месяц Элина проводит от трех до десяти экскурсий.По словам девушки, клиенты чаще всего идут через турфирмы или узнают про нее через сарафанное радио. В Instagram экскурсовод больше консультирует горожан, которые обращаются с вопросами.

Экскурсии Элина проводит разного масштаба: от больших автобусов до пассажиров «букаши» — так она называет свою машину.

— Люди чаще путешествуют вдвоем, — рассказала экскурсовод. — Недавно была пара из Москвы. Он — коренной москвич, она — в Томске родилась, но ее увезли в годовалом возрасте. С мамой они не поговорили о месте рождения до ее смерти. А сейчас женщина приехала, чтобы почувствовать родной город. Истории бывают абсолютно разные. Кто-то приезжает с ностальгическим туризмом, потому что учились здесь. Была экскурсия для группы выпускников, смотрели необычные памятники города.

Темы и форматы экскурсий могут быть разными Фото: Владимир Дударев

Форматы экскурсий тоже различаются. На обзорных затрагиваются все ключевые точки города: Воскресенская гора, университеты, Татарская слобода, Богородице-Алексиевский мужской монастырь. Также экскурсовод водит тематические экскурсии — по определенным памятникам, историческим периодам.

Темы чаще всего заказывают, — пояснила она. — Была экскурсия, когда томичка на свой юбилей заказала специальный маршрут. Получился «Сказ о томских купцах-благотворителях». Есть обзорные тематические экскурсии с уклоном в тематику «Томск — Изумрудный город». Томск, как и добрый волшебник Гудвин, исполняет желания. Сюда можно придти за мозгами (университеты), за сердцем (камень основания — сердце Томска), друзьями (студенческая дружба — самая крепкая), смелостью (томские казаки ставили город там, где не было ничего вообще). Я считаю, что Александр Волков, который учился в Томске, в написании своих книг вдохновлялся городом. Раньше не было высотных домов, и представьте, как зеленые крыши города и листва на солнце отыгрывали изумрудным цветом после дождя!

Недавно у экскурсовода стартовал первый авторский проект — «Томский пленэр». Занимается им она совместно с Татьяной Миляковой, томской художницей. Полчаса Элина рассказывает про дом, а потом люди рисуют его акварелью под руководством мастера. Часто после таких экскурсий участники заходят в дома, общаются с их жителями. «Старый дом лучше любого музея», — уверена Элина.

После «Томского пленэра» Фото: из архива Элины Михальцовой

Для горожан и для иностранцев, по словам Элины, экскурсии должны быть совершенно разные.

— С иностранцами чаще работаю через фирмы, — пояснила она. — Обычно они ничего не знают о городе, и я делаю упор на деревянную архитектуру, университет. Таким туристам интересней жизнь настоящая, сегодняшняя, даты и имена им не нужны. Даже имя царя Бориса Годунова многим ни о чем не говорит. Зато Чехова знают. С иностранцами нужно больше интерактива, шуток. На экскурсии в прошлый понедельник мы поднялись на Воскресенскую гору, гостей встретили девушки в нарядах русских боярынь, дали возможность выстрелить с пушки, нарядиться в костюмы стрельцов.

На экскурсии для иностранных туристов Фото: Элина Михальцова

Элина отметила, что иностранцам интересно то, что перекликается с их профессиональной спецификой. Так, строители внимательно рассматривают дома, интересуются, как сложены бревна.

С горожанами интересно раскапывать что-то, они ориентируются в городе, понимают отсылки — поделилась она. — Гостей из России нельзя перегружать обильной любовью к городу. Нужно понимать, что есть бизнес-туристы, а есть профессиональные, которые очень въедливо изучают то место, куда приехали, задают много вопросов. Бывает, что томич едет с гостем, заказывает экскурсию и вырывает инициативу, сам все рассказывает. Недавно были супруги: он — австралиец, а она из Томска, несколько лет живет за границей. Она долго возила его по городу на автобусах длинными маршрутами, но поняла, что не сможет все рассказать и решила взять экскурсовода. А когда мы начали, она сама обо всем говорила. Экскурсовод нужен для систематизации, соединить всё в единую ткань.

Сейчас девушка также работает над видеопроектом «Путешествуем по Томской области». Вместе с оператором ездит по районам региона.

— Задача — показать, что на селе тоже можно жить, что жизнь там привлекательна и с точки зрения жителей, и туризма, — рассказала она. — Мы наполняем мою машину мной и видеооператором, собираем друзей и едем с ними на местность, смотрим, как живут люди. Были в Асино на фестивале декоративно-прикладного искусства «Золотая береста», на «Празднике жимолости» в Бакчаре. Недавно посетили в Кривошеино фестиваль казачьей культуры «Сибирская братина». Снятые фильмы еще на стадии доработки, готовимся их отправить на конкурс видеопрезентаций «Диво России».

Экскурсии — это не только про историю, но и про легенды Фото: Владимир Дударев

По словам Элины, нельзя все исключительно исторически рассматривать. Часто в своей работе она обращается к легендам. Недавно она проводила пешеходную экскурсию по томским подземельям.

— Встретились на Новособорной, посмотрели заваленный вход в музее НКВД, — рассказала она. — Потом пошли по Типографскому переулку, дошли до Татарской слободы и побывали в подземелье Центра татарской культуры. На такие экскурсии приходит много мужчин, которые отличаются скептицизмом, просят доказательств, задают вопросы, дают новую информацию. Например, один мужчина рассказал про подземные ходы из политеха, которые построены для эвакуации профессоров в случае войны.

Элина проводила экскурсию для олимпийского чемпиона по баскетболу 1972 года в Мюнхене Ивана Ивановича Едешко, олимпийской чемпионки 1992 года в Барселоне Светланы Антиповой, актера Кирилла Зайцева, сыгравшего в фильме «Движение вверх» роль баскетболиста Сергея Белова. Также проводила экскурсию для президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко. По ее словам, тогда была двойная задача — и город посмотреть, и в спортивные залы заехать.

Символы Томска

«Томск — город для уютных прогулок» Фото: Владимир Дударев

Экскурсовод считает, что в Томске нужно всматриваться, чтобы увидеть интересные детали.

— Всегда говорю своим туристам — поднимайте голову, — рассказала Элина. — Иногда под карнизом, крышей, такое великолепие… Посмотреть под другим ракурсом очень важно. Я столько вещей сама не замечала. Например, я 5 лет практически каждый день ездила по улице Кузнецова на машине, но только недавно узнала, что на крыше дома №26 сохранился вензель купца Акулова. В томских наличниках прячется много разных символов. Я рассказываю про них туристам — они потом пишут, что везде их начинают видеть. Символ богини Роженицы повсеместно встречается по городу — фигура, состоящая из нескольких трилистников, которые изображают голову, руки и тело беременной женщины.

Вензель купца Акулова на улице Кузнецова Фото: Владимир Дударев

Элина рассказала про верхнюю часть наличников, кокошник. По ее словам, «кокошник» происходит от слова «ко-ко», что означает курица. Кокошник — женский головной убор, а слово «курица» было комплиментом для девушки, поскольку это домовитая птица, которая дает новую жизнь, кормит, а сейчас ходит выражение «паркуется, как курица».

— Очень многое утеряно и исковеркано, — рассказала она. — Советское время тоже по-своему замечательный период, но мы многое потеряли, из нас много выкорчевали. Дореволюционное время необходимо изучать, но и советский период полностью вычеркивать нельзя.

Экскурсовод показала на символ роженицы: «Руки как ветви. Ноги расходятся, между ними виден отросток — это появляется новая жизнь». При всем старании нам с фотографом женщину так и не удалось увидеть.

В верхней части этого наличника — символ роженицы Фото: Владимир Дударев

— Мужчины часто этого не понимают, — пояснила она. — Девушкам эта информация заходит лучше, даже иностранкам. Да, это выглядит, как растительный орнамент, но у всего есть две стороны.

Самый узнаваемый символ Томска на наличниках, по мнению Элины, — символ с ламбрекенами и занавесом. Создатель Виртуального музея наличников Иван Хафизов отмечал, что он является уникальным.

Наличник с ламбрекеном на улице Бакунина Фото: Анна Кузнецова

— У всего есть как минимум два смысла, — пояснила Элина. — Кто-то считает, что это признак купеческого дома или доходных домов. Есть еще версия, что это сложенные знамена, и в этих домах жили солдаты, которые ушли на войну и не вернулись. Кто-то считал, что это обозначение домов с красными фонарями, но, как правило, те старались никак не выделяться из ряда других.

Больше всего Элине нравятся обзорные точки. Открытием для экскурсовода в свое время стала колокольня Богоявленского собора. Сейчас девушка мечтает посмотреть на Ново-Соборную площадь из окон здания статистики.

— Мне также нравятся укромные местечки, — поделилась она. — Например, мостик через Ушайку от улицы Шишкова, деревянный мост с железным каркасом. Его назвали Петропавловским, потому что он ведет к Петропавловскому собору. Прекрасно находиться во дворе дома с жар-птицами, там очень тихо. Но больше всех привлекают старые дома с наличниками, которые вообще не реставрировали, не меняли. Почерневшее дерево вызывает сильный интерес и у иностранцев. Важно сохранить старину, историю. Ты чувствуешь, что дом является свидетелем тех событий. Вообще, я люблю весь город, мне сложно выделить одно место.

Две карты

У карты Юрия Нагорнова Фото: Владимир Дударев

Часто на своих экскурсиях Элина обращается к двум картам — плану-панораме Томска профессора ТГАСУ Юрия Нагорнова и карте-схеме родников гидрогеолога, доцента НИ ТПУ Александра Назарова. Обе можно увидеть на Воскресенской горе.

— Карта Нагорного — это уникальный план-панорама первой четверти XX века, оригинал находится во втором корпусе ТГАСУ, — рассказала экскурсовод. — Оригинал два на четыре метра создавался в течение восьми лет с 1990 по 1998 год, от руки. Никаких программ тогда не было. Юрий Нагорнов преподавал в университете графику, был любим студентами. Его ученики до сих сохраняют память о нем. План уникален тем, что это единственное историческое изображение города, на котором можно увидеть его единое полотно. Сейчас оно порвано, а здесь видно единство домиков, которые друг с другом сочетаются.

По словам экскурсовода, при работе с картой профессор старался сделать ее максимально достоверной, прорабатывал большое количество очерков, фотографий, описаний, генеральных планов города того времени.

— Если вглядеться, можно наш домик найти, — показала рукой на карту Элина. — Оригинал этой работы надо рассматривать с лупой, тогда будут видны все мелкие детали. Сейчас продают копии этой карты, можно в магазине ТГАСУ приобрести реплики или электронный вариант.

Большую копию карты можно увидеть у Музея истории Томска Фото: Владимир Дударев

Элина отметила, что гостям нравится в городе сочетание деревянной и каменной архитектуры. Сейчас, считает экскурсовод, ситуация с этим становится хуже.

— За архитектуру обидно, — пояснила она. — Раньше план был единым, а сейчас мы стремимся к максимальной приватизации — вот я, вот выделился. Раньше, во-первых, не могли построить что-то без учета контекста, природы, не могли застроить ту же улицу Бакунина хаотично. У них тогда и разбега особо не было. Это сейчас мы можем как угодно построить, однако нет уже ни рук, ни умов, ни сердец, утрачены технологии. Вряд ли удастся сохранить то, что мы имеем сейчас. У собственников быстрый ритм жизни и за деревянными домами не всегда удается следить. Гости часто указывают на недостатки: «крапиву убрать не могут даже». Просто надо чаще гостей приводить, чтобы стыдно было (это я про себя говорю). Когда ко мне должны прийти гости, я сразу начинаю обращать внимание на вещи, которые мне в обычном темпе жить не мешают.

По словам экскурсовода, сейчас у Томска появился новый бренд — город 1000 родников. Бренд появился благодаря работе Александра Дмитриевича Назарова, кандидата геолого-минералогических наук, доцента Отделения геологии Инженерной школы природных ресурсов Томского политехнического университета, который нанес свыше 1000 городских родников на карту Томска.

Карта родников также находится на Воскресенской горе Фото: Владимир Дударев

— Он уже более 50 лет исследует томские родники, — рассказала Элина. — Администрация города попросила составить карту 19 родников и провести исследования, а он нашел 1014. Сейчас вместе с дочерью и отзывчивыми томичами Александр Дмитриевич облагораживает их: собирает выходы воды в водосборную камеру, выводит родник в трубу, строит лотки, прокладывает лежневки и устанавливает информационные стенды. Делает он это в честь своей супруги, она всю жизнь ему говорила: «Ты столько лет занимаешься родниками, где же они?». В 2013 году, когда ее не стало, он начал делать родники видимыми.

По мнению девушки, есть люди, которые разрушают сделанное, мешают его работе.Однажды он водил Элину с оператором на родник в Михайловскую рощу, вдоль ручья была грязь: «там была лежневка — тропа, уложенная ветками деревьев, но ее кто-то ликвидировал».

— Меня эта история впечатлила, и вечером в пятницу руки зачесались, — поделилась Элина. — Я пошла с лопатой и два часа укладывала лежневку. А через два дня её снова разрушили. У нас в Томске уникальная ситуация. Вода есть везде, но чтобы было 1000 родников, пока о таком не слышно.

Каждый сам по себе

«Чтобы развивать туризм, нужно уметь договариваться» Фото: Владимир Дударев

Основную проблему для развития туризма в городе Элина видит в отсутствии объединяющего фактора.

— Томск — город частных инициатив, больших междусобойчиков, — пояснила она. — Мы все такие умные, и каждый сам по себе, хотя пытаемся объединяться. Это необходимо для обсуждения проблем, тенденций в разных сферах. В Томске экскурсоводу нужно быть гибким и работать со всеми. У нас нет развитой инфраструктуры. Туристов куча, но мы их не видим, и не всегда они готовы обращаться к экскурсоводу.

«Томск — город для уютных прогулок» Фото: Владимир Дударев

По мнению Элины, администрация также не позиционирует Томск как туристическое направление.

— На разных форумах рассказывают про промышленность, инновации, университеты, а про туризм, что мы сохраняем деревянное зодчество — величайшее культурное наследие, об этом почему-то никто не говорит, — пояснила она. — У нас есть конфликт прогресса и сохранения истории. Хотя существуют замечательные примеры в зарубежных странах, где с этим все хорошо. Например, норвежский Тронхейм, университетский деревянный город. Может, проблема в том, что у нас большая территория? Чтобы привлекать туристов, нужно заниматься инфраструктурой. Но и нужны ли нам большие потоки? Томск — город для уютных прогулок.

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