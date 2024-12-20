Проект реконструкции здания бывшего томского кинотеатра «Киномир» прошел согласование

Томский Обзор / Фото: 20 декабря 2024 // Фото: Андрей Тютюшев

Проектная документация реконструкции здания бывшего томского кинотеатра «Киномир» прошла согласование в Комитете по охране объектов культурного наследия. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил председатель правления АО «Сибагро» Андрей Тютюшев.

Он также уточнил, что на согласование ушло два года.

К своему посту Андрей Тютюшев приложил иллюстрации, показывающие, каким может стать здание бывшего кинотеатра. Судя по изображению, его частично отремонтируют, а также установят на фасаде светодиодный экран.

Визуализация фасада после реконструкции Иллюстрации: Андрей Тютюшев

Напомним, здание было построено для предпринимательницы Морозовой изначально для использования в качестве синематографа в 1916 году. Первым его названием был «Марс», затем кинотеатр переименовали в «Интимный». В первые годы он использовался также для показа театральных постановок.

Так выглядел первый фасад кинотеатра — сейчас купол, напоминающий купол «Марса», появился в опубликованных визуализациях фасада Фото: ГАТО

На фото 1930-х годов можно увидеть все тот же купол. В 1931 году, после модернизации оборудования, именно здесь состоялся первый в Сибири показ звукового кино. В этот период он назывался Кинотеатр № 1

После войны кинотеатр переименовали в кинотеатр им. Горького. В 1961 году здесь прошла реконструкция, превратившая здание в стиле модерн в образец советского модернизма. Тогда купол убрали, а фасады и интерьеры кинотеатра значительно перестроили. Фото: Борис Коротков, 1604.ru

До конца советского периода кинотеатр так и носил название «имени Горького». В 1990-х годах его переименовали в «Киномир». Тогда же он стал первым кинотеатром в городе, где была установлена система Dolby Digital — в малом зале, 27 декабря 1998 года. А после в «Киномире» стартовали первые ночные non-stop показы фильмов. Сайт «Киномира» тоже стал первым сайтом кинотеатра в Томске.

В марте 2021 года ООО «Аграрная группа-капитал» приобрело 100% акций АО «Томский кристалл», владеющего коммерческой недвижимостью в центре Томска. В собственность компании перешли помещения общей площадью более 10 тыс. кв.м, в том числе, в памятниках архитектуры вроде пассажа Второва, а также здание старейшего томского кинотеатра. В нем новый владелец планировал создать Центр современного искусства.

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