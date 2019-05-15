«Всегда заходите в подворотни». Интервью с автором семичасовых экскурсий по Томску

15 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Александр Мазуров Обозреватель

Елена Ерофеева может рассказывать о Томске семь часов подряд. Экскурсионная прогулка «Я твой город. Давай познакомимся» стала ее визитной карточкой. В Томске сегодня нет аналогов — обычно экскурсии длятся не более двух — трех часов.

Томичи и туристы проходят около 10 километров, пытаются понять логику развития города, выясняют, как он рос, обсуждают здания и томские мифы. Важная часть прогулки — общение. На балконе дома Шишкова люди знакомятся, пьют чай и делятся впечатлениями.

С Еленой мы поговорили о профессии экскурсовода, про восприятие Томска и его уникальность, обсудили существующие в городе проблемы, прошлись по Болоту и Кирпичам.

«Я ориентируюсь на антипримеры»

В Томск Елена приехала из Минска — там она сопровождала экскурсионные автобусы по Беларуси, Украине, России Фото: Владимир Дударев

Работать экскурсоводом Елена начала с третьего курса, тринадцать лет назад. Декан как отличницу пригласил ее провести экскурсию ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны.

— В Беларуси отношение к теме Великой Отечественной войны очень трепетное, — отметила Елена. — За годы оккупации практически вся страна была разрушена, война затронула каждую семью, ещё живы ветераны. И мне — студентке нужно было людям, которые воевали, рассказать о войне. Отчасти здесь был воспитательный посыл — показать, что молодое поколение помнит, что-то может рассказать и показать.

После этой экскурсии ей предложили подработку — порекомендовали директору туристической фирмы. Так она стала совмещать учебу с проведением обзорных экскурсий, часто для детей. Затем Елена сопровождала туристические автобусы — группы из разных городов и стран. Там было много организаторской работы.

Я точно знаю, каким экскурсоводом не хотела бы быть Фото: Владимир Дударев

Ключевая задача экскурсовода, считает Елена — выступать проводником, популяризатором огромного количества научной информации о городах. Экскурсовод, отмечает она, должен обработать огромное количество информации информацию и подать «самый сок» — концентрированно, интересно для слушателей.

— В своей работе я ориентируюсь на антипримеры, — рассказала Елена. — Я точно знаю, каким экскурсоводом не хотела бы быть. Многие читают строгие лекции без отступлений, кто-то «льёт воду», кто-то не позволяет задавать вопросы… Мне нравятся деликатные, приветливые, при этом собранные и нацеленные на общение экскурсоводы. Экскурсия — всегда досуг, несмотря на то, что он познавательный. Экскурсовод должен создать пространство отдыха — легкое и содержательное, но и не забывать о содержании.

Елена считает, что экскурсоводы обеспечивают потребность людей понимать пространство, в котором они находятся и живут Фото: Владимир Дударев

— Я не убеждаю никого, что экскурсии — это важно и круто, — комментирует она. — Есть люди, которым это и правда не нужно — у них нет интереса к истории или важнее просто визуальные впечатления, а не понимание места. Но из истории городов складывается история страны. Нам же интересны другие страны, потому что это — наше общемировое пространство. А на примере Томска можно понять судьбу целого региона. Это все — история страны, ее элементы. Мне кажется странным, если человек интересуется мировой историей, но не знает историю родной страны.

«Нужно понимать город»

«Мне казалось, что после столицы в провинциальном сибирском городе в экскурсионной деятельности не разгуляешься» Фото: Владимир Дударев

В Томск Елена приехала в 2013 году и не планировала проводить экскурсии — хотела связать жизнь с преподаванием.

— Мне казалось, что после переезда из столицы в провинциальный сибирский город в экскурсионной деятельности сильно не разгуляешься, — поделилась Елена. — Я не уделяла этому внимание в первые годы и узнавала город медленно. Если бы я задалась целью создать экскурсионный продукт — мне потребовалось бы около года, чтобы почувствовать город, понять его, пообщаться с людьми, краеведами, изучить материал.

«В первый раз я город не поняла совсем» Фото: Владимир Дударев

Город экскурсоводу понравился не сразу. Было ощущение, что он застыл в 90-х – «столица сильно отличалась от сибирской провинции».

— Меня очень впечатлили маршрутки, — отметила она. — Музыка в них еще играла из 90-х — «Руки вверх!» и прочее. Это был 2012 год. Сейчас многое поменялось, но "ПАЗики" и музыка остались. Лагерный сад со стороны «Буревестника» запомнился мне высокой дикой травой, проспект Ленина — старой плиткой. А вот университеты впечатлили! Я всегда имела отношение к университетскому пространству, и в Томске оно сильно диссонировало с внешним обликом города. Город выглядит патриархально в архитектурном плане, а за этими старыми стенами происходят активности мирового уровня. Именно в Томске я познакомилась с ведущими экспертами по теме моей диссертации. Они из Франции. Не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а в Томске! Мне понравились люди и общение с ними — здесь было интересно. В общем, в первый раз я уезжала из Томска со смутными впечатлениями — я город не поняла совсем.

Томск стал для Елены интересным в профессиональным плане — непохожим на то, с чем она сталкивалась раньше Фото: Владимир Дударев

— Со временем я стала замечать разные детали, которые меняли восприятие, — отметила Елена. — Сейчас я себя здесь чувствую совершенно комфортно. Мне ясен исторический путь Томска, нравятся люди, окружение. Меня не смущает географическая отдаленность, ведь 4 часа на самолете до Москвы — это не 1,5 месяца в конном экипаже. Наш город — это город интеллигентов и интеллектуалов, а качество общения — на уровне столиц.

По мнению экскурсовода, понимать любое пространство нужно через его историю: пока ты все не поймешь и не изучишь — не почувствуешь связь с городом.

— Со временем я увидела в Томске большой потенциал в плане экскурсионных маршрутов, — продолжила Елена. — На примере Томска легко рассказывать об истории Сибири. Здесь есть что показать: разнообразие исторических деревянных и каменных построек впечатляет даже экспертов. Томск — это очень атмосферный город. Это не объяснишь, чтобы понять — надо приехать и долго-долго гулять пешком.

«Монополия на университеты»

Томск — город, в показе которого доминирует исторический аспект Фото: Владимир Дударев

Экскурсовод считает, что Томск проще показывать и объяснять через исторический путь, но на ее экскурсиях много информации и про современность.

Содержание экскурсий очень гибкое, ведь я работаю в формате индивидуального гида, — отметила Елена. — Экскурсии провожу для маленьких компаний из 5-6 человек, и мы много общаемся. Если человеку что-то интересно — он может задать вопросы на любые темы: от томских заводов до популярных бизнес-проектов. Истории на моих экскурсиях уделяется большое значение, потому что она у нас многое объясняет, раскрывает развитие города. Необходимо выстраивать цепочку причинно-следственных связей, и город сразу становится приятным и понятным пространством. Это важно для горожан и приезжих.

По мнению экскурсовода, ключевое отличие Томска от других городов — «историческая монополия на университет и другие вузы». В свое время, отмечает она, это были единственные высшие учебные заведения от Казани до Тихого океана.

— Это повлияло на многое, — прокомментировала Елена. — В том числе и на архитектурный облик города, ведь к нам охотно ехали профессионалы.

В истории Томска экскурсовод видит постоянную смену этапов развития. Этим можно объясняет многослойность города и смешение разных архитектурных стилей.

— История менялась скачками — менялась и застройка, — прокомментировала она. — Сначала мы — стратегический и дипломатический город, потом — транзитно-торговый центр с сотней обозов, идущих по Сибирском тракту, следом мы — университетский город, и внезапно — историческое дно в 1930 годы, затем перестройка на промышленное развитие после эвакуации заводов в годы войны…

«Здесь редко ходят томичи»

«В этой части города очень приятно прогуляться» Фото: Владимир Дударев

С этих слов началась наша двухчасовая экскурсия от корпусов ТГАСУ до проспекта Ленина.

— Да и на машинах нечасто ездят, — продолжила Елена. — тихо, нет такого автомобильного шума. Бакунина я меньше люблю — каждый раз, когда там прохожу, острое чувство сожаления возникает, что там все не так, как могло быть.

Девушка начинала как экскурсовод для гостей Томска, потому что считала себя «посторонним человеком».

— Было бы слишком смело сразу начинать с глубоких многообразных маршрутов для томичей, которые живут здесь с рождения или десятки лет, — прокомментировала Елена. — Поэтому я работала с приезжими — мы говорили на одном языке. Они приезжают и видят город, сравнивают его со своим. Я сделала тоже самое, только на 7 лет раньше, и понимала, что нужно показать и подчеркнуть для приезжих из Европейской части России — Москвы, Петербурга, других стран.

Первое время Елена проводила экскурсии только для приезжих Фото: Владимир Дударев

Помогал осваивать город экскурсоводу «научный бэкгрануд». У Елены 22 публикации про европейский ислам и миграционные процессы. На примере Франции она разбиралась, как государство выстраивает отношения с религиозными организациями.

Со временем у экскурсовода скопилось слишком много информации о городе, «больше, чем нужно приезжим», и она начала экспериментировать с маленькими экскурсиями для горожан.

— Информация не должна пропадать, — отметила Елена. — Ее нужно превращать во что-то, что станет интересно людям. Так я начала проводить экскурсии по отдельным улицам для жителей города: сегодня — Розы Люксембург, завтра — Карла Маркса, проспект Ленина. Что-то всем известное и привычное, но короткое. Этот цикл экскурсий назывался «Улицы города в домашних тапочках». Я рассказывала и про архитектуру, и про людей, которые жили на улицах, истории их названий. По сути, это была проба сил в работе с горожанами, и по откликам — у меня получилось. Тогда я решила двигаться дальше и создала свою самую любимую Большую экскурсионную прогулку — «Я — твой город. Давай познакомимся!».

Экскурсии для жителей города появились, когда информации стало больше, чем нужно приезжим Фото: Владимир Дударев

Экскурсия рассчитана на томичей и длится примерно 7 часов — вместе с туристами экскурсовод проходит около 10 километров от Белого озера до университетов. На томском экскурсионном рынке больше нет похожих предложений — максимум экскурсии длятся три часа.

— Людям нравится ходить, — поделилась Елена. — А Томск располагает к пешим прогулкам. На Воскресенской горе можно посмотреть на город с высоты в его историческом ядре. Недавно прошла первая Большая экскурсионная прогулка в этом сезоне — 8 часов. Мы всегда делаем перерыв на обед, устраиваем чаепитие на балкончике дома Шишкова. Там знакомимся и много общаемся — своего рода экскурсионный нетворкинг.

На балкончике дома Шишкова проходит «экскурсионный нетворкинг» Фото: Владимир Дударев



Это не просто непрерывный лекционный поток, а объяснение города, ответы на вопросы. Мне важно объяснить исторические районы, как город развивался, в каком направлении, что и кто его менял — системные вещи, которые помогут понять Томск.

В этом году Елена впервые стала проводить интерьерные экскурсии. Пока экскурсия такого формата была одна — накануне майских праздников. Группа посетила дом архитектора Крячкова (пр. Кирова, 7) и квартиру в доме на Кузнецова, 17. По словам экскурсовода, там состоялась душевная беседа с хозяйкой квартиры — она рассказывала про дом, показывала старые предметы интерьера, люди не могли разойтись.

Дом Крячкова (пр. Кирова, 7) Фото: Владимир Дударев

Дом по ул. Кузнецова, 17 Фото: Владимир Дударев

— Я ищу интерьеры в старых домах, общественных пространствах, учебных корпусах, — рассказала она. — К сожалению, у нас их немного сохранилось, но они есть! А если у человека развито историческое воображение, то «дорисовать» интерьер ему смогут иллюстрации и отдельные предметы. Следующая экскурсия запланирована по университетам и профессорским квартирам.

Дойдя до спуска на улицу Свердлова, на одну из обзорных точек, Елена заметила, что здесь панорама города осталась почти такой же, как в начале XX века. Многие в районе Болото, отмечает она, никогда не были.

Панорама Болота за 100 лет почти не изменилась Фото: Владимир Дударев

Во время остановки на спуске Елена вспомнила любопытный случай: «Девочки играли на склоне, когда мы пришли сюда с туристами. И одна из них спросила: вы что на мир пришли посмотреть? Они на мир тут смотрят — для них вот это все и есть настоящий мир — город как на ладони».

— Часто люди сами выделяют интересные противоречия, которые замечают, — рассказала Елена. — У каждого свои ассоциации и мысли возникают — человек идет, он расслаблен, гуляет и склонен фиксировать какие-то детали. Не только слушает и задает вопросы, но и наслаждается прогулкой. По нашему маршруту через Болото встречаем надпись на стене — цитата И.А. Бродского «не выходи из комнаты» — часто с ней вступают в диалог, а я говорю: «У нас наоборот — выходите, гуляйте, изучайте город». Тут же надпись рядом с заброшенным домом «прости меня» — будто кто-то извиняется за то, что дом покинули.

По маршруту через Болото можно встретить цитату из Бродского Фото: Владимир Дударев

Несмотря на то, что рассчитана прогулка на томичей, экскурсии посещают и приезжие. Изначально на приезжих Елена не рассчитывала — много названий улиц и локальных вещей, которые они могут не понять.

— Но в прошлом году мы взяли с собой одного парня из Прибалтики, — рассказала Елена. — Очень хотел пойти, а улетал утром и никакой возможности другой не было попасть на экскурсию. Все его хорошо приняли — потом сложно расставаться было. Мы долго сидели на балконе Шишкова и общались в тот день. После этого случая на Большую экскурсионную прогулку берем с собой и гостей города.

По словам Елены, чаще всего приезжают в Томск из городов-соседей — Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Омск. Но с каждым годом, отмечает она — все больше интересуются городом иностранцы и жители европейской части России. Экскурсовод рассказывает о Томске в своем профиле в Instagram — многие приезжают в город, узнав о нем оттуда.

Очень часто стали приезжать из Москвы. Не только из-за бизнеса, но и для смены обстановки, отдыха. Соцсети работают — люди, которые даже не думали никогда о Томске, случайно натыкаются на информацию о нем и прилетают. Часто Томск используют как способ удивить знакомых — так, одна девушка приехала отмечать у нас день рождения.

Кроме пеших прогулок по городу, Елена любит автопутешествия. Самое длинное путешествие — с мужем и двумя детьми они доехали до Беларуси и обратно.

— Мы не катаемся только по трассе, а всегда ездим по полям, лесам, заезжаем в небольшие населённые пункты, — поделилась она. — Несмотря на то, что я — не фанат минимализма, мне очень нравилось в путешествии спать в машине, палатках. В ближайшее время мы планируем доехать до Монголии и Дальнего Востока.

«Моя мечта — современный деревянный аэропорт»

Дерево — то, на что формируют запрос туристы Фото: Владимир Дударев

Елена считает, что Томск мог бы претендовать на деревянную столицу России, но по ряду причин «недорабатывает» эту тему. Притом, что город сохранил многообразие архитектуры прошлого — ему не хватает современных деревянных форм.

— Я хочу современных красивых зданий, — отметила она. — Хотя бы деревянных малых архитектурных форм — креативных беседок, площадок, уличных диванов. Тем более в Сибири дерева полно. Моя мечта — это современный деревянный аэропорт или хотя бы его частичный деревянный декор, чтобы ты сразу прилетал, а тебя кругом дерево окружает. Дерево — это то, на что формируют запрос туристы, и чего мы абсолютно не выдаем.

«Томску не хватает современных деревянных форм» Фото: Владимир Дударев

Проблему, которую обозначила Елена в процессе экскурсии — отсутствие видовых точек, с которых можно было бы увидеть город. Если точки есть — их заслоняют ветки, деревянные туалеты, мусор, многоэтажки.

Успели вырасти новые кирпичные дома там, где их не должно было быть, где должен быть законсервированный исторический центр. Город, вместо того, чтобы расти «от исторического ядра», некоторое время назад сбился с логики развития и начал расти «к ядру». Многие здания перекрыли весь вид, утрачены уникальные деревянные дома.

Город некоторое время назад сбился с логики развития и начал расти «к ядру», считает Елена Фото: Владимир Дударев

Смущают экскурсовода и заброшенные здания, стоящие без дела: дом офицеров, бывшее здание медицинского института, многие деревянные постройки.

«Вопросы вызывает и цвет зданий. Например, грубые кислотные цвета — ярко-желтый Октябрьский взвоз туристов удивлял» Фото: Владимир Дударев

Проблемы экскурсоводы обнаруживают и в самом популярном туристическом пространстве — на Бакунина: нерешенный вопрос с канализацией, засыпанная асфальтной крошкой брусчатка, высокие новоделы.

Несмотря на то, что Елена стала лучшим экскурсоводом региона в 2018 году, она хочет придумывать и экспериментировать с новыми форматами: приложениями, картами, путеводителями.

— Есть бескрайнее поле для развития, — комментирует она. — Нужно переходить в онлайн, чтобы я не была обязательно рядом, но человек чувствовал именно мой подход. Жаль, что город не реализует весь свой потенциал — не всё зависит от экскурсоводов. Например, у нас до сих пор нельзя организованно, даже со страховкой подняться на крышу. Представьте, какой вид на город с крыши «Тысячи мелочей» или Дома офицеров…

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