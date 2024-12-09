Сказка станет былью. Топ-7 новогодних представлений в Томске

9 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Предновогоднее время и длинные январские праздники — тот момент, когда время на театральные впечатления находят даже те, кто спокойно относится к этому виду искусства.

Какими премьерами сказок и вечерних представлений порадуют зрителей в Томске в этом году? Расскажем в нашем обзоре!

Большой вертеп на Рождество. Дом искусств

Так выглядел «Большой вертеп на Рождество» в прошлом году Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Премьера: 21 декабря, 18:00

Стоимость: 550 рублей (дети до двух лет включительно — бесплатно)

Возрастное ограничение 0+

«Большой вертеп на Рождество» стал частью томских зимних праздников с декабря 2021 года. Когда директор «Дома искусств» Дарья Соловий впервые увидела здание на Шишкова, 10 в два этажа с балконом, то сразу вспомнила, как в детстве смотрела рождественскую историю про вертеп, которая разыгрывалась на двух этажах. Так возникла задумка об уличном представлении.

Смелая идея для Сибири, но вопреки всему ее воплотили в жизнь общими усилиями актеры томских театров и театрально-эстрадной студии «Щеглы». Режиссер представления Сергей Карачевцев, художник — Полина Дамм-Ахметова. В этом году в действие добавилась музыка — ее сочинил композитор Степан Пономарев.

Когда писали сценарий для первого вертепа, то за консультациями обращались в Богородице-Алексиевский мужской монастырь к отцу Амвросию. В основе представления — рождественская история, которую разыгрывают уже две тысячи лет. Ее классические герои — это волхвы, Смерть, Ирод, Рахиль, пастухи, животные. Рассказать сюжет помогают колоритные скоморохи. В финале появляются и те, кого больше всего ждут на любой новогодней сказке дети — Дед Мороз и Снегурочка.

Глобальных изменений в следующий определенным канонам вертеп не внести, но в этом году прозвучат новые песни, появятся новые интерактивные варианты взаимодействия с публикой.

Вертеп проходит в темные часы, когда загораются всевозможные варианты иллюминации во дворе Дома искусств. На представлении стоит внимательно рассмотреть костюмы — у каждого из скоморохов в одеяниях используются визуальные элементы декора здания Дома Шишкова.

В этом году Дом искусств выпустил открытки с героями вертепа. Их, как и афишу, сделала томская иллюстратор Анна Турченко.

Золушка. Томский театр юного зрителя, большая сцена

В сказке «Золушка» старые герои заиграют новыми красками. Вся постановка будет выполнена в красно-черно-белых тонах. Фото: Театр юного зрителя

Премьера: 21 декабря, 15:00

Стоимость: от 550 рублей

Возрастное ограничение 6+

Всем известную «Золушку» Евгения Шварца — пьесу-праздник, обещающую, что чудо возможно — в томском ТЮЗе ставит главный режиссер Иван Орлов. Юная прекрасная девушка, которой помыкает мачеха и ее дочки, все же окажется на балу. Там сбудется ее главная мечта — встреча с принцем и взаимная любовь.

Эта сказка будет выполнена в томском ТЮЗе в красно-черно-белых тонах. Художник Никита Афанасьев, известный томичам по спектаклям «ЛЮБОВЬ» и «Слуга двух господ», создает минималистичное и графичное пространство. Замок короля в «Золушке» — подобие гигантского часового механизма. Шестеренки в духе стимпанка и намекают на жанр фэнтези, и обыгрывают важную для «Золушки» тему времени. История дает надежду — у каждого в жизни будет свой шанс, однажды придет его время.

Одной из главных сцен спектакля станет бал, куда любящий вечеринки и веселье король зовет своих друзей. Здесь зрителей ждут сюрпризы — среди гостей окажутся любимые сказочные персонажи, такие, как Мальвина и Красная Шапочка.

В музыкальном решение спектакля встретятся и современный инди-рок, и барочные мелодии, и клоунские мотивы. Танцев будет много — пластическое решение для «Золушки» сочиняет Наталья Шурганова, режиссер и балетмейстер, постоянно сотрудничающий с Иваном Орловом. Также она приложила руку к созданию многих других томских спектаклей.

Конечно, в «Золушке» будет много волшебства — зрителей ждут все «необходимые» в этой сказке метаморфозы, только усиливающие веру в чудо.

Наша снежинка не растает. Томский театр юного зрителя, большая сцена

Новогодник томского ТЮЗа — «Наша снежинка не растает». Фото: Театр юного зрителя

Премьера: 28 декабря, 18:00

Стоимость: от 600 рублей

Возрастное ограничение 16+

Традиция «новогодников» — праздничных представлений для взрослых, которые можно увидеть только в конце декабря и начале января — в томском ТЮЗе появилась в 2018 году. В этот раз зрителей ждет история под названием «Наша снежинка не растает». Ее как режиссер и автор сценария сочиняет Ольга Кузнецова/Райх. Художник новогодника тоже прекрасно знакома томичам — это Полина Дамм-Ахметова.

Под зимним названием скрывается… репетиция концерта для новогоднего корпоратива на заводе холодильного оборудования «Снежинка». Зрители станут свидетелями закулисной истории рождения праздника. Организация концерта никогда, никогда не идет по плану! И герои новогодника столкнутся с самыми неожиданными проблемами, нелепыми и часто очень смешными. А репетиции сближают, и те, кто увлечен подготовкой праздника, сами не заметят, как почувствуют симпатию друг к другу. И начнут таять даже ледяные сердца...

Новогодник будет насыщен музыкой — прозвучат зимние песни в совершенно разных жанрах. Зрителям в зале доведется не только наблюдать за действием — их ждут сюрпризы и участие во флешмобе. На празднике «Наша снежинка не растает» всем найдется свое место.

Аленький цветочек. Театр куклы и актера «Скоморох» им. Р. Виндермана

Фото: Театр куклы и актера «Скоморох» им. Р. Виндермана

Премьера: 21 декабря, 11:00

Стоимость: 500 рублей

Возрастное ограничение 6+

В «Скоморохе» в этом году двойной праздник — не только новый год, но и возвращение в родные стены после капитального ремонта. Это отпразднуют премьерой. Знаменитую и уже давно не встречавшуюся в репертуаре театров нашего города сказку «Аленький цветочек» ставит заслуженный деятель искусств Наталья Корлякова, чьи работы шли и идут во всех «основных» театрах Томска. Волшебная сказка — жанр, в котором она часто работает.

К истории об «Аленьком цветочке» режиссер обратилась впервые. Сценическая версия написана специально для «Скомороха». Купца ждут путешествия — красочная Индия, пещера с троллями, остров Чудища. Он переживет страшный шторм, но сумеет вернуться домой. А любимая дочь Настенька поможет спастись батюшке от Чудища. С ним у девушки легко найдется общий язык — и она, и заколдованный красавец очень любят цветы и всерьез увлекаются садоводством.

В спектакле заняты и артисты, и куклы. Как будут разные локации этой истории выглядеть, сочиняет Виктор Акимов — главный художник Северского музыкального театра, чьи работы уже много лет можно увидеть на томских сценах. Музыку для «Аленького цветочка» написал Степан Пономарев, а автор пластического решения (в сказке много танцев) Любовь Пегель.

У самого синего моря. Томский областной театр драмы, малая сцена

Фото: Томский областной театр драмы

Премьера: 21 декабря, 11:30

Стоимость: от 350 рублей

Возрастное ограничение 6+

На малой сцене Томского областного театра драмы актер и режиссер Владислав Хрусталев ставит спектакль «У самого синего моря». Это история по мотивам всем известной сказки Александра Пушкина «О рыбаке и рыбке». У нее необычный формат — жанр режиссер определил как «открытый урок». Так что тем, кто хорошо помнит пушкинский сюжет, скучно не будет, их ждет много нового, что сочинено специально для постановки.

В томском спектакле школьники-герои получат понятное многим зрителям домашнее задание: рассказать, за что они любят Пушкина, а также выучить отрывок «У лукоморья дуб зеленый». Педагога по литературе в этой вымышленной школе совершенно случайно зовут как поэта, Александр Сергеевич. А его коллега, учительница по ИЗО, тезка Гончаровой, тоже Наталья Николаевна… Все вместе они решают поставить «Сказку о рыбаке и рыбке».

Художник постановки Андрей Шадрин, он уже работал с Владиславом Хрусталевым — они вместе выпускали сказку «Давай играть». Для спектакля «У самого синего моря» он придумал много интересного — к примеру, «новое стиральное корыто», поскольку немногие дети знакомы с этим старинным предметов.

В спектакле будет использоваться песочная анимация — актрисы театра специально освоили азы этого искусства.

В «школьной» постановке сказки будет много забавных моментов. Например, вместо невода ученики будут ловить рыбку современным спиннингом (кстати, режиссер — любитель рыбалки, так что в снастях разбирается). А главной темой истории станет не алчность, а любовь. Именно ради этого светлого чувства к своей жене Старик и совершает в сказке все поступки. Так что у новогодней истории неизбежен счастливый финал.

Волшебник Изумрудного города. Томский областной театр драмы, большая сцена

Фото: Томский областной театр драмы

Премьера: 21 декабря, 11:30

Стоимость: от 300 рублей

Возрастное ограничение 6+

Сказку «Волшебник изумрудного города» в нашем городе очень любят и ставят часто. Ведь Александр Волков когда-то жил и учился в Томске. Новый спектакль по этой истории в Томской драме сочиняет Анна Морозова (театралам она знакома как режиссер спектакля «Полина ищет па» в Томском ТЮЗе). В нем не обойдется без сибирского мотива: в сказочной истории Элли жила в Канзасе, штате на Диком Западе, а томский «Волшебник» будет в стиле Вестерна, где события происходят в дикой Сибири. Здесь даже вместо летучих обезьян на Элли нападут летучие сибирские комары. Узнаваемость пейзажам добавят сосны.

Завязка истории придумана специально для постановки. Дети едут на школьном автобусе на экскурсию по Томску, и вдруг начинается ураган, под колесами автобуса гибнет злая Гингема… И город превращается в мир, где возможно колдовство и волшебство.

Другая злая волшебница, Бастинда, в томском спектакле окажется внутренним голосом — тем самым, который вечно критикует и обвиняет в трусости, бессердечия, глупости. Элли придется разбираться, как его победить. Кого в спектакле не будет, так это песика Тотошки — все решения героиня будет Элли принимать сама, а не потому, что Тотошка куда-то забежал или отстал.

Как будет выглядеть обновленная версия новой сказки, сочиняет художник Александра Алексеева, выпускница Школы-студии МХАТ, сотрудничающая с московскими, новосибирскими и другими театрами.

Новогодний чертополох. Томский драматический театр, фойе и большая сцена

Водевиль «Любовный переполох» Фото: Томский областной театр драмы

Единственный показ: 31 декабря, 17:00

Стоимость: от 300 рублей, дополнительно оплачивается посещение интермедиа в фойе — 150 рублей

Возрастное ограничение 12+

Уже 10 лет, как Театр драмы предлагает начать отмечать Новый год у них, устраивая 31 декабря праздничный вечер. Обычно одному из спектаклей репертуара предшествует интермедия в фойе, она как раз начнется в 17:00. Затем на большой сцене театра, в 18:00, будут показывать недавнюю премьеру, водевиль «Любовный переполох». Его режиссер Анна Потапова поставила по двум старинным водевилям начала XIX века — «Любовной почте» и «Бабушкиных попугаях».

В основе сюжетов — приключения влюбленных. В «Любовной почте» мачеха препятствует замужеству своей падчерицы, но возлюбленному девушки удается найти способ рассказать о своих чувствах. А в «Бабушкиных попугаях» пожилые дамы стремятся оградить от мужского общества своих юных воспитанниц. В итоге проникшие в сад юноши уверяют барышень, что они — попугаи особой породы. Новогодний показ водевиля станет особенным — можно ждать сюрпризов!

Перед спектаклем зрителей ждет «Новогодний чертополох». В его основе будут песни — определенным образом связанные с постановками театра, но в спектаклях не звучащие. Проверить, кто особенно хорошо помнит пластические решения постановок драмы, удастся на «Танцевальной викторине». Актеры будут исполнять номера из спектаклей под другую музыку и в неожиданных костюмах (конечно, на площадке появятся Деды Морозы и Снегурочки, а также другие новогодние персонажи).

При желании зрители смогут принять участие в танцевальном флешмобе. Ведущий разучит с ними простые движения, которые потом можно будет повторить под живое исполнение красивой песни.

Текст: Мария Симонова

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