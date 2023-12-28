В томском Доме искусств проходит традиционный рождественский вертеп

28 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске в Доме искусств проходит традиционное двухэтажное представление — «Большой вертеп — живая сказка к Рождеству».

Как уточняют организаторы, представление проходит по вечерам во дворе учреждения. Его гостей ждут хороводы, зимние игры, горячий чай на открытом воздухе и выступление профессиональных актеров Томска и Северска.

Сама программа длится два часа и проходит по вечерам, когда уличная иллюминация выглядит особенно эффектно.

«Праздник Рождества неразрывно связан с образом вертепа — имитации пещеры, в которой родился Христос. Когда вертепы только появились в народной культуре, это были миниатюрные переносные театры. На верхнем этаже разыгрывались сцены Рождества с фигурами Девы Марии, младенца Христа, волхвов, ангелов и животных, а на нижнем — сценки уличного веселья. Именно эту традицию возрождает „Дом искусств“ в своей праздничной программе», — уточняют организаторы.

Вертепные представления будут проходить до 8 января по адресу ул. Шишкова, 10. Стоимость билетов — от 450 рублей. Приобрести их, а также ознакомиться с расписанием можно здесь.

Фото: Серафима Кузина

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