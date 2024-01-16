У Томского ТЮЗа появился новый главреж

В томском Театре юного зрителя назначили главного режиссера. Им стал Иван Орлов, уже известный томичам, как автор постановки по Уильяму Шекспиру «Укрощение строптивой» (2020).

Иван Орлов родился в 1992 году в Москве. В 2013 году окончил режиссерский факультет Российского университета театрального искусства (РУТИ-ГИТИС), мастерская Л. Е. Хейфеца. С сентября 2013 года по август 2014 года являлся штатным режиссером-постановщиком Государственного академического театра имени Моссовета; до 2022 — Новосибирского академического молодежного театра «Глобус». Занимался постановками во многих городах России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба театра, новый режиссер уже познакомился с труппой и вместе с актерами обсудил планы на ближайший год.

Рабочий процесс начнется с репетиции театральной читки «Сосны шумят» режиссера Елены Иьиной, рассказывающей о жизни Дома малютки в эвакуации во время Великой Отечественной войны. Спектакль обещают поставить к 23 февраля.

В марте в ТЮЗе состоится большая премьера — первый в России спектакль по пьесе Марии Зелинский «Бегемот-невидимка» (реж. Роман Каганович). Также весной зрители увидят первые спектакли-эскизы «Лаборатории детского театра».

В апреле томичей ждёт еще одна большая премьера — спектакль «Видимо- невидимо» от Ольги Райх-Кузнецовой. Историю о семье с особенным ребёнком актриса ТЮЗа поставит по книге Анны Анисимовой «Музыка моего дятла».

В июне театр покажет «Сказку о царе Салтане» режиссера Сойжины Жамбаловой — одной из востребованнейших постановщиков в своем поколении, известная Томску по спектаклю «Король- олень» в театре Драмы.

Сезон закроется большим спектаклем-концертом, а уже после каникул стартует лаборатория «Про любовь» и пройдут гастроли театра в северном городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе.

К концу года зрителей ждёт большая премьера по Островскому — Иван Орлов покажет постановку «Доходное место». Завершится год традиционными ёлками и новогодним концертом-спектаклем для взрослых.

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