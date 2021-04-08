Истории в коробочках и вышитые книжки: интервью с томской художницей Анной Турченко

8 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Анна Турченко делает календари о Томске, иллюстрирует детские книжки, пишет маслом и учит рисовать детей.

Разные жанры, разные сюжеты… Анна признается — не рисовать она просто не может. И так всю жизнь, начиная с трех лет.

Познакомились с творчеством художницы поближе и поговорили о любимых направлениях, любимых сюжетах и, конечно, источниках вдохновения.

Просто невозможно не рисовать

Фото: Серафима Кузина

— В детстве мама отвела меня в студию, а когда я подросла, пошла в художественную школу. Дело было в Алма-Ате, откуда я родом, — рассказывает Анна. — Потом я решила поступать в университет на направление «Художник», выбрала Институт культуры ТГУ. Всегда хотела стать педагогом. Думала, выучусь — буду писать «большие» картины маслом и преподавать. И, действительно, преподаю, веду занятия для детей в «Сказкиной школе». Их учить комфортнее, чем взрослых. Дети спокойнее относятся к занятиям, они меньше боятся. У взрослых столько страхов и комплексов, их беспокоит, как на их работу посмотрят со стороны, вдруг рисунок не получится. А детям все равно, сколько лайков соберет их картина. Они искренне получают удовольствие от процесса.

Отношение к холсту и маслу во время учебы у Анны изменилось — она узнала и полюбила новые техники и жанры. Преподаватель Светлана Геннадьевна Ассонова помогла ей оценить книжную иллюстрацию и графику, увлечься комиксами. Именно автобиографическая книжка с комиксом стала дипломным проектом Анны в университете.

Фото: Серафима Кузина

— Если сказать очень кратко, то этот комикс — рассказ про мой детский сон, в котором я превратилась в птичку и пережила много приключений, — уточняет Анна. — Книга стала для меня первой работой «в цифре». Я пробовала, изучала технологию и сразу же рисовала свой диплом.

От вышитой книги до календаря

Фрагмент календаря «Рукотворный Томск» Фото: Елена Фаткулина

В детстве Анна любила книжки с картинками, особенно ей нравились «объемные» издания. Она уверена, что иллюстрации для книг очень важны. И сегодня они востребованы не только в изданиях для детей:

— Визуальная среда развивается, сейчас и серьезные произведения могут встречаться в виде комиксов и графических романов, даже Лев Толстой, — считает Анна. — Конечно, слишком увлекаться таким подходом не стоит, но иллюстрации цепляют.

За современными иллюстраторами Анна следит в инстаграме. Из тех, кто особенно интересен — Виктория Семыкина художница, живущая в Италии, Дмитрий Горелышев, Катя Ройз (кстати, бывшая томичка, переехавшая в Израиль), Александр Васин, Марина Павликовская, Таня Вино, Ольга Езова-Денисова, Маша Титова.

Фото: Серафима Кузина

Сама Анна в основном сотрудничает с зарубежными частными заказчиками. Они находят ее через инстаграм и на профессиональных сайтах. Книги, с которыми работает, художница читает на языке оригинала, иногда историю для нее переводят. Для иллюстраций важно знать характеры героев.

Правда, больше всего радости Анне приносят свои собственные книги, которые она придумывает, свободно творя, осваивая разные техники. Достает объемные тома и объяснят:

— Это моя вышитая книга, с аппликациями на обложке. В ней объемные картинки, которые раскрываются. Делала ее для себя во время самоизоляции в пандемию, когда было свободное время. Рассказала в ней историю про моряка, путешествовавшего к дальним-дальним скалам. На картинках он спускается к пещерам, к драконам… А в финале оказывается, всю эту сложную дорогу он на самом деле добирался к маме с папой, и неважно где они живут, любые расстояния можно преодолеть!

Фото: Серафима Кузина

Одна из недавних работ Анны — календарь «Рукотворный Томск». История с календарями началась несколько лет назад, со знакомства Анны с Дмитрием Беляевым, известным в Томске по различным креативным проектам.

— В 2018 году мы познакомились на молодежном фестивале в городском саду, и Дмитрий предложил мне сделать календарь, собрав в нем разные томские мемы, — вспоминает Анна. — На следующий год я выпустила свой собственный календарь. Для него нарисовала иллюстрации, где выразила свои ощущения от каждого месяца, его атмосферы. Хотела монетизировать проект, но не хватило сил и времени, поэтому не слишком получилось. А в прошлом году просто отреагировала на сторис Дмитрия в инстаграме, где была вышитая картинка, иллюстрация. Он ответил мне, что хочет сделать календарь в такой стилистике. Я тогда как раз вышивала обложку для книжки, украшала ее аппликациями. Объяснила, что мне интересен такой проект.

Работа с Дмитрием была организована так: он предлагает концепцию, Анна же ищет визуальное решение.

— Вышивка, аппликации, картины из тканей — это тренд. Я увидела его у московского «Цеха Книги». Они продвигают нестандартные техники в графике, а сегодня клеить, резать, лепить стало модным. Заинтересовалась, правда, процесс оказался очень непростым. Чуть не погибла, пока делала каждый из месяцев вручную!

Календарь «Рукотворный Томск» Фото: Елена Фаткулина

Интересно, что проект получился не только неординарным, но и отчасти экологичным — ткани для календаря покупать не пришлось. Аня нашла материалы нужные по фактуре у друзей среди ненужных вещей. Теперь они рассматривают календарь и радуются, узнав на картинке фрагмент своей футболки или полотенца.

— Я долго не могла найти подходящий материал, с помощью которого можно было бы максимально правдоподобно изобразить лед, — рассказывает Анна. — В конце концов нашла — на создание иллюстрации с памятником Святой Татьяне пошли кусочки из ковидной формы медиков.

Кровавые истории в коробочках

Фото: Серафима Кузина

Анна показывает крошечные книжки, которые прячутся в коробочках — еще одно любимое направление художницы. Тем более, что истории буквально «объемные» — открываются, вытаскиваются, раскладываются.

Сюжеты несколько кровавые — в одной обитателей моря ловят в сети и забирают на борт корабля, вероятно, чтобы порезать и съесть. Следующая миниатюра про дантиста: он вырывает зуб мудрости и выкидывает его, окровавленный, в раковину на радость зубному Фею. Миниатюрные книжки создавались для группы графики, куда ходили подростки, а их кровавые истории привлекают.

Фото: Серафима Кузина

Недавно Анна стала сотрудничать с «Кедровым саундом», и создает плакаты для их вечеринок. Плакатная иллюстрация отличается от книжной в первую очередь назначением. Если книжная работает непосредственно с текстом, то плакатная отражает суть мероприятия, на которую приглашает плакат. Она должна быть информативной, и понятной, чтобы человек, посмотрев на нее, понимал атмосферу будущего события. Плакатная иллюстрация более емкая и детализированная, чем книжная.

Интересуется Анна и анимацией. Особенно stop motion (покадровая анимация) и цифровой анимацией. А еще однажды она рисовала фоны для мультфильма студии «Казахфильм».

Фото: Серафима Кузина

— Их не так сложно рисовать, поскольку основная нагрузка ложится на персонажа, — поясняет художница. — Обычно в фоне нужно передать цветовое сочетания, световое состояние. Иногда рисуешь машину или деревья. Я занималась фонами для истории про мальчика, отправившегося с дедушкой на рыбалку. В ней герои приходят к выводу, как важна природа.

Со скетчбуком не расставаться

Фото: Серафима Кузина

Анна почти не расстается со скетчбуком, карандашом и «походным» набором акварели. Для мастеров это не просто блокнот, а маленькая переносная мастерская для важных набросков. Делать зарисовки действительно лучше каждый день — свое умение рисовать надо поддерживать. Хотя есть риск слишком увлечься:

— Сейчас меньше рисую, отпустила ситуацию, иначе можно просто выгореть, — признается Анна. — Хочется все успеть, и ты входишь в раж — есть заказ, а еще надо подготовиться к занятиям с детьми… Время идет, а «для себя» ты ничего не нарисовал. В прошлом году ставила себе задачу непременно рисовать каждый день по картинке в скетчбук, теперь у меня нет таких жестких требований. В пандемию рисовала больше, чем обычно, поскольку сидела дома.

Фото: Серафима Кузина

На зарисовках в скетчбуке Анны в основном наблюдения, ситуации из жизни. Вот рейсовый автобус еще не отъехал автобус с новосибирского вокзала, а в блокноте уже появился рисунок. Вот рисунки с занятий в детской студии. А на другой странице момент разбора книг в родном доме в Алма-Ате. Среди постоянных героев набросков — муж, тоже иллюстратор и такса Фродо.

Фактурный город с убийственным климатом

Фото: Серафима Кузина

Томские сюжеты среди зарисовок Анны тоже встречаются — озеро Беленькое в Тимирязево, Синий Утес, местная колоритная бабушка, знаменитый «Дом с драконами» на Красноармейской, заброшенное задние, где располагался медицинский военный госпиталь…

Один дворик с аркой очень напоминает Санкт-Петербург, но это следственный комитет Томска. Художники об этом и не подозревали, зашли ради зарисовок в арку… К ним тут же подошли сотрудники и попросили уйти, пояснив: «Здесь следственный комитет!».

Фото: Серафима Кузина

Как художница, Анна относится к Томску с интересом, хотя и говорит, что многие его виды она уже рисовала часто.

— Но, бывает, по-новому смотришь на одни и те же здания, ситуации открываешь их иначе. Город интересный, фактурный, — полагает Анна. — Томск — маленький, уютный город, где происходит немало событий, но местный климат меня убивает. Март должен быть мартом, а не зимой! Я все-таки приехала с юга, из Алма-Аты. Осталась в Томске после учебы, но однажды очень хочется уехать туда, где теплее. Причем по масштабу буду искать подобный город. Жить в Москве и Петербурге не хотела бы… А переехать в приморский город было бы здорово!

Уроки вдохновляют

Фото: Серафима Кузина

Вдохновение для новых рисунков Анна черпает в семье и в общении — и через социальные сети, и лично. Тем более, что она любит готовить и с удовольствием накрывает стол для гостей. Также найти сюжеты помогают события — к примеру, съездила покататься с горы в Академгородке на лыжах, и тут же появился новый рисунок.

Увидеть работы Анны можно в ее инстаграме. Для художницы это портфолио, показывающее ее возможности. Рисунки разнообразны, и это принципиальный подход автора:

— Стараюсь работать не в одной технике. В инстаграме можно увидеть, что я не всегда делаю красивые виды Томска в вышивках. У некоторых все портфолио жестко выдержано в одной стилистике, а я не люблю рамок и ограничений. Разве я не могу сделать кровавую историю в коробочках, если захочу?!

Фото: Серафима Кузина

Кроме свои работ, Анна всегда находит время на занятия с учениками — это ей очень близко:

— Люблю преподавать. Могу плохо себя чувствовать, расстраиваться, из-за чего-то переживать, но прихожу на занятие и воодушевляюсь, силы появляются! Возможно, когда-то преподавание как профессиональное занятие даже победит иллюстрацию.

Текст: Мария Симонова

Фото: Серафима Кузина, Елена Фаткулина

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