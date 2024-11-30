Новый, яркий и почти готов. Как преобразился фасад «дома за рубль» на Красноармейской, 75

30 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Работы по реставрации фасада ценного объекта деревянного зодчества на ул. Красноармейской, 75, восстанавливаемого по муниципальной программе «Дом за рубль», подошли к финальной стадии.

Как сообщает мэрия Томска, на объекте демонтирован строительный забор, завершены работы по чистовой отделке сруба, установлен карнизный декор и наличники. В скором времени фасад дополнят ставни на четырех окнах, водосточные и печные трубы. Активно идут работы и по внутренней отделке помещений.

Напомним, здание на Красноармейской, 75 с 2022 года восстанавливает предприниматель Алексей Дубов. Для инвестора это уже второй "дом за рубль", взятый по программе. Ранее он восстановил здание на пр. Фрунзе, 32а.

Деревянный одноэтажный дом на Красноармейской, 75 построен в начале ХХ века. Является ценным градоформирующим объектом и входит в перечень предмета охраны исторического поселения Томска, утвержденного Минкультом РФ.

По данным сайта «Град над Томью», до революции здание было частью усадьбы Кяхтинской мещанки Агафьи Соколовой. В 1917 году продано вместе с двухэтажным деревянным домом жене крестьянина Ялуторовского уезда Плетневской волости Александре Терениной, которая подала прошение в Городскую управу на постройку деревянного одноэтажного дома с каменным фундаментом и деревянных служб с брандмауэром. Проект не сохранился. Вероятно, речь шла о перестройке существующего одноэтажного дома.

В 2010 году сохранившееся одноэтажное здание попало под расселение, в 2017 году его передали в программу по восстановлению «Дом за рубль».

Фото: Савелий Петрушев

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