В Томске зажгли десятки свечей в память о гидрогеологе Александре Назарове

2 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В минувшую субботу, 30 ноября, на Университетском озере прошла акция «Зажги свечу, согрей родник» в память о хранителе томских родников, известном гидрогеологе Александре Назарове.

Началось мероприятие с общего хоровода вокруг прудиков и ручьев, который символизировал объятия и согревал родники. Затем у воды зажглись несколько десятков свечей. После участники акции отправились к Политехническому пруду.

Как сообщает организатор мероприятия, дочь Александра Дмитриевича Олеся Назарова, на встречу пришли люди разных возрастов, многие были семьями. По ее словам, акция собрала порядка пятидесяти человек.

Также Назарова добавляет, что «неожиданным, душевным и важным» стало участие в акции томского коллекционера, создателя музея деревянных наличников под открытым небом Идриса Мухутдинова. Он пришел на родники с самоваром на дровах, 100 блинчиками от жены и рассказом о своих раскопках на роднике Ренкуль и планах по обустройству исторического родникового водопровода.

Как прошла акция памяти со свечами — смотрите в нашем фоторепортаже.

Дочь Александра Дмитриевича Олеся Назарова Фото: Севелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

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