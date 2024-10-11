Томич обнаружил часть исторического родникового водопровода возле Университетского озера

11 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Олесей Назаровой

Томский коллекционер, создатель музея деревянных наличников под открытым небом Идрис Мухутдинов обнаружил часть исторического родникового водопровода на прилегающей к Университетскому озеру территории. Там он раскопал старинный колодец диаметром около метра с выходящей из него трубой.

— Сначала обнаружил глубокий канал — в полметра, наверное, он весь заброшенный, заросший. Начал его исследовать. Смотрю — какие-то бревна, думаю: значит, должен быть колодец. Стал раскапывать и нашел — колодец оказался в форме восьмиугольной бочки из лиственницы толщиной 10 см и диаметром примерно метр. Дальше увидел продолжение сруба: он нигде не подгнил, повреждений особых не было. От этой бочки отходит деревянная труба. Рядом еще одна бочка и к ней тоже подходит деревянная труба. Сейчас раскопал изнутри ее. Продолжаю работу, так как не все еще до ума довел, — рассказал Идрис Мухутдинов о своей находке «Томскому Обзору».

По словам томича, он не пытался целенаправленно найти родниковый водопровод, но о его существовании много слышал от известного томского гидрогеолога Александра Назарова, когда помогал ему на родниках. Сейчас Идрис продолжает дело Александра Дмитриевича.

— При Назарове я организовывал бригады по 7-10 человек, помогал делать тротуары, бревна таскать. Когда Александра Дмитриевича не стало, я решил взять на себя обязанность по уходу за родниками. Тем более, я живу рядом, мое детство там прошло: мы постоянно ходили вдоль озера, гуляли, оттуда воду брали, я до сих пор пью воду с родников, — говорит он.

Идрис отмечает, что и раньше во время работ на территории Университетской ландшафтно-родниковой зоны он находил старинные предметы. До этого, например, ему попалось деревянное колесо от лошадиной повозки. Также он обнаружил подвальное помещение, где когда-то, по словам местных жителей Татарской слободы, располагалась конюшня. Находка колодца, связанного с историческим родниковым водопроводом, стала первой в его коллекции.

— Этот деревянный колодец весь зарос кустарниками и деревьями, но я хочу его обнажить, чтобы он был виден. Это шикарно сделанная работа: колодец обрамлен железными кольцами. Его, по-хорошему, надо отполировать и показывать, это же делали наши предки и мы должны этим гордиться. Сейчас наша задача — все там благоустроить, — считает томич.

В планах Идриса также почистить деревянные трубы и на месте, где вытекает один из родников, сделать каскадный водопад. Но, как отмечает мужчина, рук на все не хватает:

— Нам нужны волонтеры, помощники, и, честно говоря, к этому хотелось бы подключить весь город. Там такая красота, но никто за этим не ухаживает, все заброшено и зарастает.

Неравнодушные томичи, желающие помочь Идрису в благоустройстве родников и родникового водопровода возле Университетского озера, могут позвонить ему по номеру: +7 903 951-42-64 и договорится о времени. Инструменты Идрис обещает предоставить свои.

Напомним, что родниковый водопровод в Томске появился в 1884–1885 гг. Он был одним из первых в городе и обслуживал нужды Томского императорского университета. Вода для него бралась из 10 ключей, протекавших неподалеку от Университетской рощи. Такой водопровод был устроен «по последнему слову техники»: с водонапорной башней, насосной станцией с паровым приводом насосов, сетью деревянных трубопроводов и фонтаном.

Подробнее об истории томского водопровода читайте в нашем материале: Первый городской. Томский водопровод отмечает 110-летие.

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