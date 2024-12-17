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В Томске начали готовить к восстановлению «дом за рубль» на Кузнецова, 33

Город, Деревянная архитектура, Томские новости, томск дом за рубль восстановление деревянное зодчество кузнецова, 33 исторический центр В Томске начали готовить к восстановлению «дом за рубль» на Кузнецова, 33

В Томске начался разбор старинного двухэтажного деревянного здания на ул. Кузнецова, 33. Его восстановление запланировано на следующий год в рамках муниципальной программы «Дом за рубль».

Как сообщает Никита Кирсанов, председатель комитета сохранения исторического наследия, демонтажные работы на этом здании предусмотрены проектом и являются одним из этапов:

«Сейчас закончился, условно говоря, грубый этап, он всегда очень болезненный, и со стороны это выглядит варварством. Но в данной ситуации другого выхода не было — аварийное здание буквально падало на соседний дом, а организовать более аккуратный разбор, чтобы при этом не придавить разбирающих, не было возможности из-за стеснённости земельного участка», — говорит Кирсанов.

Отмечается, что перед началом работ подрядчик произвел обмеры здания, снял исторический декор. Дальше работы по разбору объекта будут идти вручную. Часть исходных бревен арендатор обязан сохранить и использовать в процессе восстановления.

Дом на Кузнецова, 33. Фото 2015 г.
Фото: Томский Обзор

Деревянный дом на Кузнецова, 33 не является памятником архитектуры, но входит в перечень объектов исторической фоновой застройки. По данным сайта «Град над Томью», здание построено в 1909 году по прошению томского мещанина Фаддея Каплуна и являлось частью его усадьбы.

После 1920 года дом был национализирован и использовался как общежитие Технологического института. Сам бывший хозяин какое-то время продолжал жить в одноэтажном флигеле по соседству. В 2020 году здание признано аварийным и расселено.

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