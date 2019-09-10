My cup, please! Где в Томске нальют кофе в свою кружку?
Трудно поверить, но ваш бумажный стаканчик из-под кофе — враг окружающей среды.
Бумажные стаканчики покрыты пластиковой пленкой, которую невероятно сложно отделить от бумаги, и поэтому их переработкой не занимаются даже специализированный заводы по переработке ламинированной бумаги. Так что бумажные стаканчики гарантированно засоряют природу, а само использование предметов «на раз» бессмысленно эксплуатирует земные ресурсы.
Международное движение My cup, please предлагает отказаться от одноразовых стаканчиков и покупать кофе в свою тару. На сайте имеется карта, где отмечены заведения, присоединившиеся к экодвижению. С каждым месяцем география проекта все шире: если верить карте, в Томске уже есть не менее десятка заведений, где можно насладиться кофе навынос без вреда для окружающей среды. Мы решили проверить, так ли это.
Как оказалось, не во всех точках на карте в самом деле положительно отвечают на просьбу «My cup, please». Например, бариста в Coffee, please в ТЦ СМАЙЛcity очень удивилась просьбе налить кофе в свою кружку, и предположила, что акция была временной и сейчас подошла к концу.
Крупнейшая сеть формата «кофе с собой» Coffee Like, судя по инстаграму My cup, please, присоединилась к движению только в этом месяце, и, вероятно, еще не наладила систему:
— На собрании мы обсуждали этот момент, есть положение Роспотребнадзора, вышедшее совсем недавно, и оно гласит, что нельзя ничего наливать клиентам в их посуду, — пояснила Дарья, бариста Coffee Like на пр. Фрунзе, 92Б. — Топить за экологию, конечно, круто, но могут быть последствия. Я не знаю, возможно, нам анонсируют присоединение к движению на следующем собрании в воскресенье? Пока в свою тару мы не наливаем.
Одним из известнейших участников движения стала сеть кофеен «Эндорфин». Если прийти в одно из заведений сети со своей чашкой, то тебе обязательно нальют в нее напиток, а также дадут бонусную карту — каждая покупка кофе в свою кружку отмечается печатью, и десятый напиток по ней идет бесплатно.
«Эндорфин» на Ленина, 38 — маленькая точка совсем рядом с главным корпусом ТГУ (на момент публикации точка ликвидирована, прим.ред), посещают ее чаще всего студенты, для которых, казалось бы, носить кружку с собой — не самое частое занятие, однако «раз в день кто-нибудь все равно приходит со своей чашкой» — прокомментировала Ангелина, бариста заведения.
После того как Эндорфин примкнул к экодвижению за отказ от одноразовых стаканчиков, посетителей стало заметно больше, и кофейня принялась развивать тему — на прилавках начали появляться фирменные термокружки.
Помню самое-самое начало присоединения к томскому «кофе с собой» — насколько все это было неразвито! Наблюдать, как с каждым разом все чаще и чаще приходят люди с кружками, интересуются, спрашивают — это очень классно, и таких людей становится все больше, — поделилась Ангелина. — И, естественно, все это огромный плюс для природы. Это здорово. И заказывать меньше стаканчиков — проще для всех.
Директор сети, Валентин Касицкий, также добавил, что Эндорфин стал частью движения не менее чем полгода назад, и поддерживает эко-акции: сеть также планирует переходить на разделение отходов.
В кондитерской Victor Hugo на Карташова, 31Б в подарок к любому напитку в свою кружку можно получить конфету ручной работы. К рафу с тоником, например, дают трюфель (проверено на личном опыте), в состав которого входят бельгийский шоколад, апельсин сверху и апельсиновый сок внутри.
— Люди, заскакивающие в кондитерскую со своими чашками, обычно спешат и едят на ходу, — рассказала Мария, бариста кондитерской. — Очень зря, у нас ведь так уютно! Мы стараемся наладить дружеский контакт с посетителями.
Как объяснила Мария, это именно та причина, по которой на ней нет бейджика — в кондитерской уважают живое общение, покупатели и так знают сотрудников по именам, как и они их. Это первый подобный случай — практически во всех остальных заведениях сотрудники с нервной улыбкой начинают искать бейджики, когда задаешь вопросы о них.
Кто-то дает скидки, а мы решили пойти дальше и сделать так, чтобы люди могли попробовать и наши кондитерские изделия, — поведала Мария. — Мы заботимся о природе! Например, мы давно отказались от пластиковых соломинок: у нас бумажные трубочки.
В кофейне-кондитерской Pumpkin на Советской, 110 тыквы прямо на полу, и подушки в креслах; на каждом столике книги, целое множество, от Адамса до Кинга. Бариста советует, какой напиток лучше выбрать, попутно делясь секретами приготовления ледяного рафа.
Pumpkin участвует в акции давно, с прошлого года, — рассказала управляющая заведением Наталья. — Мы стараемся поддерживать подобные стремления, и сами много чего делаем в этом плане: например, совсем скоро мы собираемся отказаться от пластиковых трубочек.
Экодвижение связалось с Pumpkin именно тогда, когда у них уже зародилась идея поощрять посетителей за использование своих кружек. Сейчас скидка на напиток с собой — 10%, и ириска, вкусом похожая на мед, в подарок. Резкого притока посетителей благодаря акции кофейня-кондитерская не наблюдает, однако раз в неделю кто-нибудь да и придет со своей чашкой.
Rocket Coffee на Ленина, 47а — маленькая точка формата «кофе с собой» со скамеечками рядом. Внутри — богатый выбор кофе, ежемесячные новинки и появившиеся после присоединения к движению за отказ от пластиковых стаканчиков термокружки. Напитки в свою чашку в Rocket Coffee поощряются скидкой в 10 рублей.
Мы просто решили поддержать ребят, которые заботятся о природе, — рассказал Андрей, управляющий заведением. — Мы с шефом обдумывали разные акции и остановились на этой. Принялись пускать информацию в сеть, и молодежь подхватила: начали говорить, что мы молодцы, мы классные, и уже организация My cup, please сама вышла на нас. Естественно, мы согласились, поддержали. Здорово, что стало больше молодых людей, интересующихся экологической обстановкой, которые хотят хоть каким-то своим небольшим вкладом помочь.
Количество посетителей вскоре заметно выросло: в день со своей кружкой может прийти и десять человек:
— Людей явно стало больше. У нас даже появились термокружки — ими стали интересоваться, хотя раньше интереса не было никакого, — поделился Андрей.
Движение My cup, please приглашает и другие кофейни присоединиться к движению за экологию. Оставить заявку можно здесь.
Текст: Лилия Валиулина