My cup, please! Где в Томске нальют кофе в свою кружку?

10 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Трудно поверить, но ваш бумажный стаканчик из-под кофе — враг окружающей среды.

Бумажные стаканчики покрыты пластиковой пленкой, которую невероятно сложно отделить от бумаги, и поэтому их переработкой не занимаются даже специализированный заводы по переработке ламинированной бумаги. Так что бумажные стаканчики гарантированно засоряют природу, а само использование предметов «на раз» бессмысленно эксплуатирует земные ресурсы.

Международное движение My cup, please предлагает отказаться от одноразовых стаканчиков и покупать кофе в свою тару. На сайте имеется карта, где отмечены заведения, присоединившиеся к экодвижению. С каждым месяцем география проекта все шире: если верить карте, в Томске уже есть не менее десятка заведений, где можно насладиться кофе навынос без вреда для окружающей среды. Мы решили проверить, так ли это.

Фото: Вячеслав Станкевич

Как оказалось, не во всех точках на карте в самом деле положительно отвечают на просьбу «My cup, please». Например, бариста в Coffee, please в ТЦ СМАЙЛcity очень удивилась просьбе налить кофе в свою кружку, и предположила, что акция была временной и сейчас подошла к концу.

Крупнейшая сеть формата «кофе с собой» Coffee Like, судя по инстаграму My cup, please, присоединилась к движению только в этом месяце, и, вероятно, еще не наладила систему:

— На собрании мы обсуждали этот момент, есть положение Роспотребнадзора, вышедшее совсем недавно, и оно гласит, что нельзя ничего наливать клиентам в их посуду, — пояснила Дарья, бариста Coffee Like на пр. Фрунзе, 92Б. — Топить за экологию, конечно, круто, но могут быть последствия. Я не знаю, возможно, нам анонсируют присоединение к движению на следующем собрании в воскресенье? Пока в свою тару мы не наливаем.

«Эндорфин» (Ленина, 1б; Ленина, 41; Ленина, 95) Фото: Влад Свириденко

Одним из известнейших участников движения стала сеть кофеен «Эндорфин». Если прийти в одно из заведений сети со своей чашкой, то тебе обязательно нальют в нее напиток, а также дадут бонусную карту — каждая покупка кофе в свою кружку отмечается печатью, и десятый напиток по ней идет бесплатно.

«Эндорфин» на Ленина, 38 — маленькая точка совсем рядом с главным корпусом ТГУ (на момент публикации точка ликвидирована, прим.ред), посещают ее чаще всего студенты, для которых, казалось бы, носить кружку с собой — не самое частое занятие, однако «раз в день кто-нибудь все равно приходит со своей чашкой» — прокомментировала Ангелина, бариста заведения.

Ангелина из кофейни «Эндорфин» Фото: Лилия Валиулина

После того как Эндорфин примкнул к экодвижению за отказ от одноразовых стаканчиков, посетителей стало заметно больше, и кофейня принялась развивать тему — на прилавках начали появляться фирменные термокружки.

Помню самое-самое начало присоединения к томскому «кофе с собой» — насколько все это было неразвито! Наблюдать, как с каждым разом все чаще и чаще приходят люди с кружками, интересуются, спрашивают — это очень классно, и таких людей становится все больше, — поделилась Ангелина. — И, естественно, все это огромный плюс для природы. Это здорово. И заказывать меньше стаканчиков — проще для всех.

Директор сети, Валентин Касицкий, также добавил, что Эндорфин стал частью движения не менее чем полгода назад, и поддерживает эко-акции: сеть также планирует переходить на разделение отходов.

Victor Hugo (Карашова, 31Б) Фото: Лилия Валиулина

В кондитерской Victor Hugo на Карташова, 31Б в подарок к любому напитку в свою кружку можно получить конфету ручной работы. К рафу с тоником, например, дают трюфель (проверено на личном опыте), в состав которого входят бельгийский шоколад, апельсин сверху и апельсиновый сок внутри.

Фото: Лилия Валиулина

— Люди, заскакивающие в кондитерскую со своими чашками, обычно спешат и едят на ходу, — рассказала Мария, бариста кондитерской. — Очень зря, у нас ведь так уютно! Мы стараемся наладить дружеский контакт с посетителями.

Как объяснила Мария, это именно та причина, по которой на ней нет бейджика — в кондитерской уважают живое общение, покупатели и так знают сотрудников по именам, как и они их. Это первый подобный случай — практически во всех остальных заведениях сотрудники с нервной улыбкой начинают искать бейджики, когда задаешь вопросы о них.

Кто-то дает скидки, а мы решили пойти дальше и сделать так, чтобы люди могли попробовать и наши кондитерские изделия, — поведала Мария. — Мы заботимся о природе! Например, мы давно отказались от пластиковых соломинок: у нас бумажные трубочки.

Кофейня Pumpkin (Советская, 110) Фото: Лилия Валиулина

В кофейне-кондитерской Pumpkin на Советской, 110 тыквы прямо на полу, и подушки в креслах; на каждом столике книги, целое множество, от Адамса до Кинга. Бариста советует, какой напиток лучше выбрать, попутно делясь секретами приготовления ледяного рафа.

Фото: Лилия Валиулина

Pumpkin участвует в акции давно, с прошлого года, — рассказала управляющая заведением Наталья. — Мы стараемся поддерживать подобные стремления, и сами много чего делаем в этом плане: например, совсем скоро мы собираемся отказаться от пластиковых трубочек.

Экодвижение связалось с Pumpkin именно тогда, когда у них уже зародилась идея поощрять посетителей за использование своих кружек. Сейчас скидка на напиток с собой — 10%, и ириска, вкусом похожая на мед, в подарок. Резкого притока посетителей благодаря акции кофейня-кондитерская не наблюдает, однако раз в неделю кто-нибудь да и придет со своей чашкой.

Rocket Coffee (Ленина, 47а; Учебная, 46; Киевская, 147) Фото: Лилия Валиулина

Rocket Coffee на Ленина, 47а — маленькая точка формата «кофе с собой» со скамеечками рядом. Внутри — богатый выбор кофе, ежемесячные новинки и появившиеся после присоединения к движению за отказ от пластиковых стаканчиков термокружки. Напитки в свою чашку в Rocket Coffee поощряются скидкой в 10 рублей.

Мы просто решили поддержать ребят, которые заботятся о природе, — рассказал Андрей, управляющий заведением. — Мы с шефом обдумывали разные акции и остановились на этой. Принялись пускать информацию в сеть, и молодежь подхватила: начали говорить, что мы молодцы, мы классные, и уже организация My cup, please сама вышла на нас. Естественно, мы согласились, поддержали. Здорово, что стало больше молодых людей, интересующихся экологической обстановкой, которые хотят хоть каким-то своим небольшим вкладом помочь.

Количество посетителей вскоре заметно выросло: в день со своей кружкой может прийти и десять человек:

— Людей явно стало больше. У нас даже появились термокружки — ими стали интересоваться, хотя раньше интереса не было никакого, — поделился Андрей.

Движение My cup, please приглашает и другие кофейни присоединиться к движению за экологию. Оставить заявку можно здесь.

Текст: Лилия Валиулина

Тэги/темы: