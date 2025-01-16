Московская компания планирует арендовать комплекс зданий бывшего томского училища связи

Томский Обзор / Фото: 16 января 2025 // Фото: torgi.gov.ru

В понедельник, 13 января, состоялись торги на право аренды одного из зданий в комплексе бывшего томского военного училища связи на ул. Никтина, 8 стр. 3. Победителем стала московская компания «Т1», также подавшая заявку на участие в ряде аукционов, связанных с другими постройками расформированного учебного заведения, которые на сегодняшний день находятся в муниципальной собственности.

Как следует из данных сайта torgi.gov.ru, на торги были выставлены пять зданий, расположенных по адресам ул. Никитина, 8 стр. 3, стр. 6, стр. 7, стр. 8, стр. 9. На каждый аукцион заявилось ООО «Т1». Однако, торги были признаны состоявшимися только по первому лоту.

Московская компания выиграла право аренды нежилого помещения по ул. Никитина, 8, стр. 3 площадью 186,2 кв. метра предложив плату в 15 тыс. рублей в месяц (при начальной цене в 13 700 рублей).

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», основной деятельностью ООО «Т1» является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Среди дополнительных видов деятельности — строительство, продажа и аренда собственной жилой и нежилой недвижимости. Компания была зарегистрирована в декабре 2024 года. За время своего существования не принимала участие в тендерах, в её отношении нет исполнительных производств.

Томское училище связи было создано в августе 1965 года на базе действовавшего в Томске ракетного училища (ранее Томское артиллерийское училище). Готовили в нём не только связистов, но и офицеров для ракетных войск. Закрыто училище было 31 марта 1999 года в результате общего сокращения военных учебных заведений в стране.

Последним поводом для закрытия стала трагедия, произошедшая в 5:50 утра 17 июля 1997 года, когда в результате обрушения перекрытий одного из зданий погибло 12 курсантов, 54 получили ранения. В результате проведённого расследования выяснилось, что обрушение произошло из-за строительного брака, допущенного при строительстве здания в 1952—1953 годах. Впоследствии аварийное здание было демонтировано. На месте трагедии сейчас установлен памятник погибшим курсантам (ул. Никитина). Позже территорию училища связи передали ТВМИ.

В зданиях комплекса бывшего училища связи неоднократно происходили пожары.

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