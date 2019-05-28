«Внутри и снаружи»: кемеровские туристы приезжают на экскурсии в Томск

28 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Сергей Медведчиков

Томск стал точкой притяжения для туристов из соседних регионов — провести уикэнд в городе приезжают жители Новосибирска, Кемерова и других близлежащих мест.

В минувшие выходные первую экскурсию для жителей Кемерова провел в Томске сибирский проект «Внутри и снаружи». Группа из 29 человек прошла не только традиционными городскими маршрутами, но и посетила местные дворы и арт-пространства.

О необычном экскурсионном проекте «Томскому Обзору» рассказали организаторы поездки.

Проект «Внутри и снаружи» — кемеровский проект, посвященный урбанистике и изучению городской среды, который знакомит людей с неофициальной историей города, той ее частью, которую писали сами жители.

— Мы приглашаем участников коллективно переосмыслить родное пространство, открыть его заново и взглянуть на город под совершенно новым ракурсом, — рассказывает организатор проекта Феодора Оцел.

Изначально проект, вдохновленный городом Кемерово, представлял из себя подборку из 10 авторских экскурсий, разработанных на базе творческого объединения «Кот да Винчи». Сейчас к ним добавился блок по Томску.

Авторы и руководители всех экскурсий проекта — профессионалы и эксперты в своей области.

— Хранители истории и собиратели легенд города, авторы книг, художники, театралы — носители культурного опыта и исторического знания. Каждый из них является проводником той или иной городской черты и вместе они воплощают в своих рассказах неофициальный, живой портрет города, — говорят организаторы.

В Томске с туристами работали сразу несколько известных экскурсоводов и творческих профессионалов — Екатерина Кирсанова, Елена Дорофеева, Олег Ким, Дмитрий Беляев и другие.

На экскурсии в Томске Фото: Сергей Медведчиков

Классическая часть маршрута по Томску включила в себя историческую часть города — Лагерный сад, кварталы деревянной архитектуры, Политехнический университет, Университетскую рощу и другие известные места центра. В то же время, туристы увидели авторский взгляд на прогулку по городу.

— Я очень давно следила за этим кемеровским проектом. Там профессиональные люди рассказывали о своих областях: например, директор театра юного зрителя мог рассказывать про город и так далее. Сам проект решил расширить географию и приехать в Томск, при этом взяв какие-то необычные маршруты, не классические обзорные экскурсии, а показать город глазами разных людей, — рассказывает Екатерина Кирсанова, проводившая экскурсии для гостей из Кемерова.

Так участники экскурсии «Внутри и снаружи» попали в томское джаз-кафе Underground в подвале старого здания в центре и прошлись по томским дворам-арт-пространствам.

— Им интересен автор экскурсий, его взгляд, интересны потаенные уголки, необычное, то, что как правило на стандартных обзорных экскурсиях не показывают. Поэтому мы и бродили дворами, — отмечает Екатерина Кирсанова.

Возле музея деревянной архитектуры Фото: Сергей Медведчиков

Елена Ерофеева проводит экскурсию по томским достопримечательностям Фото: Сергей Медведчиков

«Поразило здание Томского Политехнического Университета масштабностью, основательностью и пустотой. Там не было ни одного студента и препода. Суббота-с. А какая там лестница!», — делятся впечатлениями участники поездки. Фото: Сергей Медведчиков

В Университетской роще Фото: Сергей Медведчиков

В джаз-кафе Underground хозяин заведения Олег Усенко рассказал о том, как все начиналось 15 лет назад, из каких кирпичей сделан подвал и многое другое. Фото: Сергей Медведчиков

«Нам повезло. Мы услышали песню из репертуара „Аббы“ в джазовой обработке в исполнении Анастасии Сатаровой и томских музыкантов». Фото: Сергей Медведчиков

Кемеровчане в томском джаз-кафе Фото: Сергей Медведчиков

Екатерина Кирсанова проводит экскурсию для кемеровчан Фото: Сергей Медведчиков

— Помимо образовательной, информационной и досуговой функции, наш проект преследует исследовательскую цель — изучение и фиксирование городского пространства во всем многообразии его оттенков и смыслов. Каждый житель города — носитель своей уникальной картины мира и своего подхода к осмыслению реальности. Поэтому мы организовываем обязательные послеэкскурсионные чаепития, где каждый может принять участие в обсуждении, задать вопросы и высказать свои интерпретации увиденного, — объясняют создатели «Внутри и снаружи».

Сейчас проект готовит туры в Новокузнецк и Новосибирск, а 16 июня отправляется в Мариинск.

— Для нас важны люди — кто именно станет проводником, имеет значение. До этого списываемся, общаемся по видео, приезжаем на разведку, знакомимся, изучаем маршрут, места, прикидываем как это всё уместить в один день. Это новый опыт — организовывать поездки в другие города. В общем, мы учимся.

И, кстати, ждем в гости томичей. Нам есть что показать и рассказать. Вроде мы соседи, но знаем о друг друге понаслышке и узнаем о вашей жизни из соцсетей, — рассказывает Феодора Оцел.

Фото: Сергей Медведчиков

Текст: Егор Хворенков

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