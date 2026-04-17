В Томской области сохраняется затор на Томи, уровень воды в Томске падает

17 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

По данным на утро 17 апреля в Томской области сохраняется затор на Томи в районе острова Еловый, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уровень воды в реке в районе Томска продолжает снижаться. У Лагерного сада за сутки Томь опустилась на 48 см, у речвокзала — на 51, в Северске — на 33. Критические отметки не превышены.

Как уточняет мэр Томска Дмитрий Махиня, на Ушайке в районе ул. Лермонтова уровень воды упал на 60 см, на Степановке понижение на 20 см. В Малом Протопопово и на Басандайке в Аникино без изменений. Он также уточнил, что по-прежнему недоступны для проезда дорога под Коммунальным мостом и ул. Береговая в Эуште.

Голова ледохода на Оби находится в двух километрах ниже Кожевниковского района. Здесь нет подтопленных населенных пунктов. В Шегарском районе подтопило 39 приусадебных участков в Оськино и Старой Шегарке.

Уровень воды в Оби сегодня на 8.00 в районе п. Победа (Шегарский район) составляет 684 см при опасной отметке 736 см; в районе с. Никольское (Кривошеинский район) составляет 906 см при опасной отметке 864 см; в районе с. Молчаново составляет 721 см при опасной отметке 805 см; в районе г. Колпашево составляет 653 см при опасной отметке 823 см; в районе с. Каргасок составляет 582 см при опасной отметке 1085 см; в районе с. Александровское составляет 322 см при опасной отметке 1030 см.

Напомним, ледоход на Томи в черте Томска начался 11 апреля. По данным на утро следующего дня в регионе были подтоплены ряд населенных пунктов. 12 апреля голова ледохода покинула пределы Томска.

Ранее в Томске перекрыли дорогу под Коммунальным мостом, так как к ней подошла вода. Также закрыли для движения улицу Береговую в Эуште.

