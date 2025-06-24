Томичи собрали более 20 тыс. рублей на ремонт исторического дома

24 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: «Том Сойер Фест Томск»

Сегодня, 24 июня, томичи собрали больше 20 тысяч рублей на фальцовку соснового теса для исторического здания на ул. Герцена, 9. Сбор был организован Томской региональной общественной организацией «Центр сохранения исторического наследия». По словам активистов, нужную сумму удалось найти за четыре часа.

— Мы, конечно, не предполагали, что так быстро будут собраны эти деньги, — говорит Светлана Савина, председатель ТРОО «Центр сохранения исторического наследия». — У нас большой чат, много людей, кто приходит и помогает руками, какими-то материалами и т. д. И здесь люди тоже откликнулись. Даже пенсионеры. Они мне писали в личку и скидывали по 300 рублей со своей пенсии. Это настолько трогательно — до слёз. Такое неравнодушие от томичей лишний раз говорит о том, что им вообще не плевать на историко-культурное наследие и на наш исторический Томск.

Восстановлением фасадной части старинного деревянного дома на ул. Герцена, 9 ТРОО «Центр сохранения исторического наследия» занимается второй год подряд. Все работы они выполняют за свой счет или благодаря поддержке спонсоров. Однако в прошлом году реставрация здания затянулась из-за обнаруженных при снятии наличников гнилых досок. Как подчеркивают волонтеры, их было решено заменить на новые.

В этом году необходимые материалы предоставил один из горожан-меценатов. Волонтеры самостоятельно подготовили сосновые доски в сушильной камере, но для завершения работ требовалось сделать фальцовку теса и декоративный профиль, соответствующий декору на Герцена, 9. Для этого и нужны были дополнительные средства. В профильном комитете мэрии средства на оплату изготовления фальцовки оперативно выделить не смогли. Тогда волонтеры обратились за помощью к томичам.

По словам Савиной, в сборе приняли участие 26 томичей. Размер пожертвований был разным — от 100 до 4000 рублей. В итоге удалось собрать больше необходимой суммы — 23 950 рублей. Как отмечают общественники, излишки планируют направить на оплату других работ. После фальцовки силами волонтеров доски будут прогрунтованы, покрашены и установлены взамен старых гнилых. Затем восстановление фасада продолжится.

— Мы хотим сказать от всего сердца, от всей души томичам большущее спасибо за каждый рубль, за каждую копеечку, за каждый репост. Вместе мы многое можем сделать, и у Томска действительно есть шанс. Чем больше такого неравнодушия — и дело не в деньгах, дело в отклике, поддержке... Сейчас мы решили написать обращение в мэрию, а дальше обращение к губернатору о том, что позорище собирать на восстановление исторического Томска копеечками, в том числе с пенсионеров. Конечно, должна быть программа. Ненормально, что в Томске нет городской или региональной программы сохранения и восстановления Томска. А если нет программы, то, понятно, нет и финансирования. Кто-то же должен за это отвечать и контролировать, — считает Светлана Савина.

Напомним, деревянный дом по ул. Герцена, 9, был одним из четырех зданий признанных в декабре 2024 года авариными. Поводом для принятия этого решения стали результаты исследования технического состояния многоквартирников. Тогда томские общественники написали открытое письмо мэру Томска Дмитрию Махине и попросили его обратить внимание на ситуацию с признанием домов аварийными. Документ подготовили томская градозащитница и журналистка Олеся Бутолина и региональная общественная организация «Том Сойер Фест Томск» совместно с жителями признанных авариными домов.

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