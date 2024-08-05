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Еще одно кафе из гастрохолла «Лампочка» временно закрыто

Город, Томские новости, интересные новости Томска еда отравились кафе Еще одно кафе из гастрохолла «Лампочка» временно закрыто

Судебные приставы временно приостановили деятельность кафе Vaffel в томском гастрохолле «Лампочка», сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Решение было принято после иска управления Роспотребнадзора, проверившего заведение для расследования причин возникновения заболеваний после употребления в пищу приготовленных в Vaffel кулинарных изделий. Специалисты выявили 15 нарушений, в том числе: отсутствие маркировки на разделочном инвентаре, несоблюдение условий хранения продукции, неисправное холодильное оборудование, отсутствие данных о вакцинации всех сотрудников.

Суд, рассмотрев иск, назначил индивидуальному предпринимателю наказание в виде административного приостановления деятельности заведения на 30 суток. Решение исполнили приставы. На момент их приезда пункт питания не принимал посетителей. Приставы опечатали кассу и оборудование для приготовления блюд, но возможность для устранения нарушений предоставили. Если бизнесмен оперативно приведет свою деятельность в соответствие с требованиями, заведение может открыться досрочно.

Также в пресс-службе отмечают, что одна из ранее закрытых точек общественного питания гастрохолла — бурятско-монгольская кухня «Бууза» — досрочно устранило выявленные нарушения. В связи с этим заведение вновь открыто.

Напомним, «Буузу» закрыли в конце июля. Инспекторы выявили здесь более 20 нарушений санитарных правил. До этого приставы также приостанавливали деятельность бистро «ПроХинкали» и гриль-бара «Шашлыкоff», который позже снова заработал в Томске.

Ранее также сообщалось, что специалисты регионального управления Роспотребнадзора связывают ухудшение санитарного состояния томского общепита с действующим мораторием на проверки.

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