Еще одно кафе из гастрохолла «Лампочка» временно закрыто

5 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Судебные приставы временно приостановили деятельность кафе Vaffel в томском гастрохолле «Лампочка», сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Решение было принято после иска управления Роспотребнадзора, проверившего заведение для расследования причин возникновения заболеваний после употребления в пищу приготовленных в Vaffel кулинарных изделий. Специалисты выявили 15 нарушений, в том числе: отсутствие маркировки на разделочном инвентаре, несоблюдение условий хранения продукции, неисправное холодильное оборудование, отсутствие данных о вакцинации всех сотрудников.

Суд, рассмотрев иск, назначил индивидуальному предпринимателю наказание в виде административного приостановления деятельности заведения на 30 суток. Решение исполнили приставы. На момент их приезда пункт питания не принимал посетителей. Приставы опечатали кассу и оборудование для приготовления блюд, но возможность для устранения нарушений предоставили. Если бизнесмен оперативно приведет свою деятельность в соответствие с требованиями, заведение может открыться досрочно.

Также в пресс-службе отмечают, что одна из ранее закрытых точек общественного питания гастрохолла — бурятско-монгольская кухня «Бууза» — досрочно устранило выявленные нарушения. В связи с этим заведение вновь открыто.

Напомним, «Буузу» закрыли в конце июля. Инспекторы выявили здесь более 20 нарушений санитарных правил. До этого приставы также приостанавливали деятельность бистро «ПроХинкали» и гриль-бара «Шашлыкоff», который позже снова заработал в Томске.

Ранее также сообщалось, что специалисты регионального управления Роспотребнадзора связывают ухудшение санитарного состояния томского общепита с действующим мораторием на проверки.

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