В Томске временно закрыли одно из заведений в гастрохолле «Лампочка»

26 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Судебные приставы на 30 суток опечатали заведение бурятско-монгольской кухни «Бууза» за нарушение санитарного законодательства.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФССП, соответствующее решение сегодня, 26 июля, вынес Кировский районный суд по иску Роспотребнадзора, проводившего эпидемиологическое расследование в томском гастрохолле «Лампочка» по факту отравления одного из томичей.

Инспекторы выявили более 20 нарушений санитарных правил, в их числе: хранение привезенных замороженных полуфабрикатов вне холодильного оборудования, отсутствие маркировки на разделочном инвентаре, способное привести к микробному заражению продуктов, хранение личных вещей непосредственно вблизи зоны приготовления блюд, реализация готовых блюд с нарушением срока годности и другие.

В результате суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности заведения сроком на 30 суток. Сегодня во второй половине дня сотрудники отделения судебных приставов по Кировскому району выехали в гастрохолл. На момент приезда приставов пункт питания не принимал посетителей.

В сообщении уточняется, что если организация оперативно приведет свою деятельность в соответствие с требованиями, исполнение административного наказания по решению суда может быть прекращено досрочно.

Напомним, ранее в Томске временно приостановили деятельность бистро «ПроХинкали» в торговом центре «Изумрудный город». Поводом для этого также стал иск управления Роспотребнадзора

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