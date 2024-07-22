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В Томске временно закрыли бистро, в котором отравились посетители

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В Томске судебные приставы временно приостановили деятельность бистро «ПроХинкали» в торговом центре «Изумрудный город». Поводом для этого стал иск управления Роспотребнадзора, специалисты которого проверили заведение после заболевания томичей кишечной инфекцией.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФССП, инспекторы выявили в бистро 15 нарушений санитарных правил. Среди них отсутствие контроля за режимами хранения продуктов, полное отсутствие медицинского осмотра у персонала, отсутствие маркировки на разделочном инвентаре.

В отношении нарушившей законодательство организации был составлен административный протокол. В итоге суд постановил закрыть бистро на 45 суток.

В сообщении уточняется, что на момент приезда приставов помещение для посетителей не функционировало. Персонал вывез продукты, затем были опечатаны электрощитовые и холодильники.

Если организация оперативно приведет свою деятельность в соответствие с требованиями, исполнение административного наказания по решению суда может быть прекращено досрочно.

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