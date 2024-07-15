«Шашлыкоff» на Красноармейской снова работает в Томске

15 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Вчера, 14 июля, гриль-бар «Шашлыкоff» на ул. Красноармейской, 101а вновь открылся в Томске. Об этом сообщили «Томскому Обзору» в заведении.

Напомним, на прошлой неделе омское заведение «Шашлыкоff» в Томске было закрыто на месяц по решению суда из-за антисанитарного состояния. В ходе проверки были найдены плесень на продуктах, грязное оборудование, неработающие холодильники, отсутствие информации о прививках у сотрудников, а также несоблюдение сроков годности — всего 14 нарушений.

Как уточняет Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области, в срочном порядке гриль-бар устранил все недостатки. Вечером 12 июля суд разрешил заведению возобновить работу.

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