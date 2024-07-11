В Томске одно из заведений «Шашлыкоff» закрыто из-за антисанитарии

11 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба УФССП России по Томской области

Гриль-бар «Шашлыкоff» на ул. Красноармейской, 101а в Томске закрыт на месяц по решению суда из-за антисанитарного состояния.

Как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области, в заведении, открытом омичами, в ходе выездной проверки инспекторами Роспотребнадзора было выявлено 14 нарушений. Среди них — плесень на продуктах, грязное оборудование, неработающие холодильники, отсутствие информации о прививках у сотрудников, несоблюдение сроков хранения.

По факту административного правонарушения протокол был направлен в суд, где принято решение о прекращении работы бара на 30 дней. В настоящее время сотрудники судебных приставов по Кировскому району ознакомили томского представителя «Шашлыкоff» с постановлением суда и опечатали двери.

«Сейчас в заведении идет работа по устранению нарушений, закончить которую здесь планируют в ближайшие дни. Если организация оперативно приведет свою деятельность в соответствие с требованиями, исполнение административного наказания по решению суда может быть прекращено досрочно», — отмечают в пресс-службе УФССП.

Добавляется, что за неисполнение решения суда руководству «Шашлыкоff» может грозить уголовная ответственность. Соответствующий пакет документов с предупреждением уже направлен в Омск томскими сотрудниками судебных приставов.

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