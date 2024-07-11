18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске одно из заведений «Шашлыкоff» закрыто из-за антисанитарии

Город, Еда, Томские новости, томск места заведение новости шашлыкоff антисанитария закрытие еда В Томске одно из заведений «Шашлыкоff» закрыто из-за антисанитарии

Гриль-бар «Шашлыкоff» на ул. Красноармейской, 101а в Томске закрыт на месяц по решению суда из-за антисанитарного состояния.

Как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области, в заведении, открытом омичами, в ходе выездной проверки инспекторами Роспотребнадзора было выявлено 14 нарушений. Среди них — плесень на продуктах, грязное оборудование, неработающие холодильники, отсутствие информации о прививках у сотрудников, несоблюдение сроков хранения.

По факту административного правонарушения протокол был направлен в суд, где принято решение о прекращении работы бара на 30 дней. В настоящее время сотрудники судебных приставов по Кировскому району ознакомили томского представителя «Шашлыкоff» с постановлением суда и опечатали двери.

«Сейчас в заведении идет работа по устранению нарушений, закончить которую здесь планируют в ближайшие дни. Если организация оперативно приведет свою деятельность в соответствие с требованиями, исполнение административного наказания по решению суда может быть прекращено досрочно», — отмечают в пресс-службе УФССП.

Добавляется, что за неисполнение решения суда руководству «Шашлыкоff» может грозить уголовная ответственность. Соответствующий пакет документов с предупреждением уже направлен в Омск томскими сотрудниками судебных приставов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Начальником Департамента жилищной политики Томска назначен Александр Михайлов

1 июля 2024
Томские новости

Врачи-первопроходцы. В Томске запустили новый арт-маршрут о «медицинской» истории города

19 июня 2024
Краеведение

Как краевед Владимир Манилов написал и издал книгу о томских фотографах XIX-XX веков

5 июля 2024
Томские новости

Открытие главного томского пляжа переносится

13 июня 2024
Томские новости

Открылась итоговая выставка проекта «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск»

11 июня 2024
Томские новости

Завтра в Томске стартует юбилейный «Аманифест»

5 июля 2024
Томские новости

В томском музейном саду пройдет литературно-краеведческий фестиваль «Абзац»

13 июня 2024
Томские новости

Движение на трех участках в Томске откроют только к выходным

9 июля 2024
Интервью

5 мифов о феминитивах. Лингвист Ирина Фуфаева о словах, с которыми все не так, как кажется

8 июля 2024