Ухудшение санитарного состояния томского общепита стало следствием моратория на проверки — Роспотребнадзор

В Томской области специалисты фиксируют ухудшение эпидемиологической ситуации с острыми кишечными инфекциями. Отчасти это связано с положением дел в сфере общественного питания. Проверки, инициированные в рамках эпидрасследований, выявляют десятки нарушений как в небольших закусочных, так и на крупных предприятиях.

Что привело к такой ситуации в сфере общественного питания, и с какими угрозами сталкиваются томские заведения рассказали на прошедшей сегодня, 29 июля, пресс-конференции в РИА Томск руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Пичугина и замначальника отдела санитарного надзора этого же ведомства Елена Кимстач.

С третьего июля специалисты провели десять эпидрасследований, основанием для которых послужили экстренные извещения по поводу случаев инфекционных заболеваний после посещения заведений общепита.

— То, что мы сегодня проводим — это вынужденная мера. Мы знаем, что в Томской области не очень хорошая ситуация по регистрации кишечных инфекций. Можно сказать, что мы в первой десятке в РФ, — отметила Ольга Пичугина.

В свою очередь, Елена Кимстач подчеркнула, что во всех проверяемых предприятиях специалисты выявили однотипные нарушения. Среди них работа персонала без медицинских книжек, отсутствие маркировочных ярлыков и товаросопроводительных документов на пищевую продукцию, нарушения маркировки разделочного инвентаря в соответствии с обрабатываемыми на них продуктами, недостаточный комплект санитарной одежды, в том числе и несоблюдение элементарной личной гигиены. В среднем при каждой проверке выявлялось 16-20 нарушений.

— При проведении расследования первых двух случаев у нас было мнение, что предприниматели не знают требований санитарного законодательства, либо у них не хватает кадров, что-то упускают из вида. Когда мы пришли на другие предприятия, то пришли к выводу, что это прямое пренебрежение требованиями санитарного законодательства со стороны хозяйствующих субъектов, — отметила Елена Кимстач. — На вопрос «Почему вы допускаете к работе специалистов без медкнижек?», следовал ответ: «Это же стажеры, вдруг они не захотят у нас работать, зачем тратить деньги на медицинское освидетельствование». То есть, предприятие сознательно подвергает себя риску, допуская такое нарушение. Практически во всех предприятиях, в которых мы были в этом году, не проводят производственный контроль. Это необходимое требование санитарного законодательства. Оно подтверждает безопасность оказываемой услуги общественного питания.

Елена Кимстач также подчеркнула, что выявленные нарушения напрямую связаны с действующим в стране мораторием на проверки малого и среднего бизнеса.

— С 2015 года предприятия общественного питания практически не подлежали регулярному плановому контролю, потому что у нас были ограничения на проверки малого и среднего предпринимательства, — уточнила Елена Кимстач. — В списке из предприятий, в которых проводились эпидрасследования, есть те, в которых мы предварительно проводили профилактическую работу. Специалист вышел, потратил время, разъяснил. А через какое-то время мы получаем экстренное извещение именно на это предприятие. То есть отсутствие проверок напрямую связано с эпидситуацией.

Между тем, опасающиеся взаимодействия с Роспотребнадзором предприятия могут стать жертвами предприимчивых томичей, которые готовы на них подзаработать.

— Они обращаются к предприятиям, говорят: «Давайте нам 250 тысяч, тогда мы не будем писать на вас жалобу, не будем обращаться в медицинскую организацию, а иначе придет Роспотребнадзор и вас закроет», — рассказала Ольга Пичугина. — Это недопустимая ситуация. Предприятие может обезопасить себя только пригласив нас на профилактический визит.

Ольга Пичугина подчеркнула, что управление инициирует расследование только после получения экстренного оповещения — медицински подтвержденного документа, о том, что человек получил вред здоровью, и в этом может быть виновато заведение.

— Мы отладили работу с медицинскими организациями по сбору эпиданамнеза для того, чтобы при случае кишечной инфекции они спрашивали, где пациент ел, что, когда, какой продукт мог послужить причиной заболевания, — уточнила Ольга Пичугина. — Участились такие расследования: как правило, это объекты, на которые нога органа санитарного надзора не ступала 5 и более лет, либо вообще никогда не ступала. Открываются все новые объекты, и мы призываем их обращаться к нам для проведения профилактического визита, в ходе которого можно задать [нам] любые вопросы.

Также Ольга Пичугина считает, что пришла пора разобраться, почему в Томской области складывается такая неблагоприятная ситуация в сфере общественного питания:

— Когда мы начали работать с предприятиями общепита, мы увидели, как не все там гладко. С какого периода это происходит — другой вопрос. Но мы думаем, что это ситуация, которая сложилась не здесь и сейчас.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора, некоторые предприятия общепита уже призывают надзорный орган вернуться к проведению регулярных проверок заведений.

— Отсутствие проверок порождает [ситуацию], когда на рынок выходит недобросовестный бизнес: они не тратят деньги ни на производственный контроль, ни на медицинское обследование, ни на оборудование, ни на покупку инструментов, посуды, посудомоечных машин. Поэтому у них и дешевле вроде как, и объемы больше, они зарабатывают спокойно, — подчеркнула Ольга Пичугина. — Мы набираем информацию сейчас, у нас из 10 объектов 8 жестко не соответствуют той деятельности, которую они осуществляют. А это в дальнейшем может привести к ужесточению законодательства. Поэтому законопослушный бизнес просит вернуть проверки. Пусть лучше Роспотребнадзор придет, но он и к другим придет, заставит уйти недобросовестные предприятия с рынка.

Ранее сообщалось, что в Томске были закрыты несколько заведений общепита, где были выявлены нарушения. Среди них кафе «Шашлыкоff», где специалисты выявили 14 нарушений: плесень на продуктах, грязное оборудование, неработающие холодильники, отсутствие информации о прививках у сотрудников, несоблюдение сроков хранения. Позже приставы временно приостановили деятельность бистро «ПроХинкали» в торговом центре «Изумрудный город». Поводом для этого стал иск управления Роспотребнадзора, специалисты которого проверили заведение после заболевания томичей кишечной инфекцией. А в минувшую, 26 июля, за нарушение санитарного законодательства на 30 суток опечатали заведение бурятско-монгольской кухни «Бууза» в гастрохолле «Лампочка».

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